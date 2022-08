Pentru prima dată în istoria seriei nova, HUAWEI nova 9 SE dispune de o cameră de înaltă rezoluţie de 108 MP (f1.9). Numărul mai mare de megapixeli îi permite camerei să surprindă mai multe detalii cu claritate şi totodată realizarea de imagini excelente cu zoom digital 3X.

Pentru selfie-uri perfecte în orice condiţii ai la dispoziţie o cameră de 16MP (f2.2), dotată cu funcţia Super Night Shot, care poate recunoaşte cu precizie feţele şi poate optimiza fundalul în timp ce filtrează zgomotul.

În plus ai acces la Petal Clip, un instrument de editare uşor de utilizat care poate accelera semnificativ crearea unui conţinut video remarcabil. Aplicaţia oferă o gamă largă de funcţii de editare video, inclusiv efecte speciale, stickere, efecte sonore, fonturi şi alte materiale pentru crearea de clipuri video. Iar procesul de editare este rapid şi distractiv.

Nu numai că este încărcat cu unele dintre cele mai incredibile instrumente de creare de conţinut, ci şi cu posibilităţile nesfârşite ale AppGallery.

HUAWEI AppGallery nu este doar o piaţă de aplicaţii ci un ecosistem inteligent şi inovator care permite dezvoltatorilor să creeze experienţe unice pentru consumatori. HMS Core unic permite integrarea aplicaţiile pe diferite dispozitive, oferind mai mult confort şi o experienţă mai fluidă – iar aceasta face parte din strategia mai largă „1+8+N” la Huawei.

Fiind una dintre primele trei pieţe de aplicaţii la nivel global, AppGallery oferă o mare varietate de aplicaţii globale şi locale în 18 categorii, inclusiv navigaţie şi transport, ştiri, social media şi multe altele. AppGallery este disponibilă în peste 170 de ţări şi regiuni, cu peste 580 de milioane de utilizatori activi lunar la nivel global.

În AppGallery poţi găsi aplicaţii din orice domeniu: banking, transport, jocuri, divertisment şi nu numai. Numai pentru piaţa locală, în AppGallery sunt disponibile peste 3000 de aplicaţii, iar numărul lor este în creştere continuă. Dintre acestea, cele mai populare sunt Tazz by Emag, Bolt, George Romania, Tiktok, Revolut, AboutYou, Telegram, Altex, Carrefour, Lidl/Lidl Plus, Kaufland, elefant.ro, BT Pay, YOU BRD, CEC Bank, My Vodafone Romania, My Orange Romania.

Şi dacă ai dubii legate de securitatea online ar trebui să ştii că toate aplicaţiile din AppGallery trec prin verificări atente pentru siguranţă maximă.

Pentru crearea de aplicaţii Huawei a colaborat cu 5,4 milioane de dezvoltatori din întreaga lume. Numai în 2021, din AppGallery au fost descărcate aplicaţii de 432 de miliarde de ori. La intervale regulate, Huawei AppGallery beneficiază şi de lansări de aplicaţii exclusive.

Huawei nu a dezvoltat doar propria piaţă de aplicaţii, ci şi propriul motor de căutare, Petal Search. Aplicaţia are integrat şi un flux de ştiri încorporat care se afişează la deschidere, care poate fi şi personalizat în funcţie de categorie, fie că este vorba de ştiri, divertisment, sport sau cumpărături.

Dacă vrei să fii la curent cu un subiect actual, Petal Search oferă o comandă rapidă care te va duce la un hub cu informaţii dedicate. De asemenea, conţine indicaţii către facilităţi din apropiere, cum ar fi farmacii, baruri, centre comerciale sau restaurante şi afişează cel mai rapid traseu pentru a ajunge acolo la atingerea unui buton.

Ai de asemenea acces la informaţii despre cumpărături, un fluxul constant de oferte excelente la orice, de la articole pentru casă, haine şi electronice până la bilete pentru evenimente sportive şi de divertisment şi oferte exclusive de vacante. Pe măsură ce îţi cunoşti smartphone-ulnova 9 SE, vei descoperi că Petal Search îţi recomandă oferte mai bine personalizate.

Revenind la HUAWEI nova 9 SE, acesta este un phablet elegant cu un ecran impresionant, un panou IPS LCD cu diagonala de 6,78 inci, rată de refresh de 90Hz, şi rame ultra-înguste de numai 1,05 mm fiecare. Cu corpul său subţire de doar 7,9 mm şi potenţat de spatele din sticlă 3D, curbată strălucitoare, HUAWEI nova 9 SE este uşor de ţinut şi se aşează perfect în palmă.

La interior nova 9 SE vine cu un procesor Snapdragon 680, 8GB RAM, 128GB de stocare, plus spaţiu pentru card microSD. Sistem de operare Android 11 cu interfaţă EMUI 12.0.1.

Pe partea de poziţionare, HUAWEI nova 9 SE dispune de 5 sisteme: A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS. Aplicaţia pentru orientare, Petal Maps, a fost lansată în peste 166 de ţări şi regiuni din întreaga lume, inclusiv România, şi a adunat peste 28 de milioane de utilizatori activi lunar. Aceasta te ajută să te orientezi în călătorii oriunde te-ai afla, pentru a găsi traseul dorit uşor.

De asemenea, Petal Maps îţi oferă sugestii de navigare de la o locaţie la alta, pentru călătoria cu maşina personală, cu mijloace de transport în comun, cu ajutorul unui taxi sau pentru mersul de jos. Funcţia Lane Guidance, te ajută să identifici şi să navighezi în scenarii complexe de drum şi trafic, iar prin Offline Maps poţi utiliza Petal Maps cu acces limitat la internet.

nova 9 SE are pe partea dreaptă un buton de pornit/oprit comun cu un senzor rapid de amprentă, pentru autentificare biometrică sigură. Deasupra acestuia se găseşte şi butonul de volum.

La capitolul încărcare, nova 9 SE oferă confortul unei baterii cu încărcare rapidă tip SuperCharge de 66 W, care încarcă telefonul la 60% în doar 15 minute şi la 100% în 36 de minute.Tehnologia SuperCharge a primit certificarea TÜV Rheinland Safe Fast Charge, pentru o încărcare rapidă şi sigură.