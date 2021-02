ESET: Conversaţiile din Clubhouse au fost transmise către un site extern

Incidentul ridică îngrijorări cu privire la confidenţialitatea şi securitatea conversaţiilor care au loc pe platformă.

Oferind o declaraţie pentru Bloomberg, purtătoarea de cuvânt a Clubhouse, Reema Bahnasy, a confirmat că în weekend un utilizator a reuşit să extragă fluxuri audio din „mai multe camere de chat” şi le-a pus la dispoziţie pe propriul site web. Utilizatorul a fost apoi „permanent blocat”, iar platforma de socializare a adăugat noi „metode de securitate” pentru a preveni apariţiei unei noi situaţii de acest tip.

Aparenta scurgere de date audio vine în urma unui raport apărut la începutul acestei luni, care a ridicat semne de întrebare cu privire la practicile de prelucrare a datelor ale platformei. În urma raportului, care a fost elaborat de Stanford Internet Observatory (SIO), Clubhouse a încercat să atenueze acele probleme, angajându-se să ia măsuri pentru a asigura confidenţialitatea utilizatorilor.

Lansată în aprilie 2020, aplicaţia de chat disponibilă doar pe bază de invitaţii şi pentru dispozitivele iPhone le permite utilizatorilor să interacţioneze între ei în săli de chat audio private sau publice. Aplicaţia a creat mult interes, permiţând utilizatorilor obişnuiţi să interacţioneze cu persoane cunoscute, cum ar fi vedete, sportivi sau lideri ai diferitelor industrii.

Discuţiile nu sunt înregistrate de platformă şi ar trebui să fie experimentate în direct, ghidul de utilizare al aplicaţiei subliniind că utilizatorii „nu pot transcrie, înregistra sau reproduce şi / sau împărtăşi altfel informaţiile obţinute în Clubhouse fără o permisiune agreată în prealabil”.

La scurt timp după ce această nouă problemă, David Thiel, directorul tehnic al SIO, a declarat că nu crede că incidentul cibernetic este o „activitate rău intenţionată şi nici o lacună în sine”.

Seeing some people concerned about a third-party Clubhouse client — while there may be some @joinClubhouse issues here, I don't think that this is malicious activity, nor it is a loophole per se. https://t.co/z6EN1WrHik