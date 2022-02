A fost anunţat câştigătorul competiţiei National Awards din cadrul Sony World Photography Awards 2022

Programul National Awards este o iniţiativă a World Photography Organisation şi Sony, având ca scop susţinerea comunităţilor locale de fotografi din întreaga lume, competiţie la care anul acesta au participat 61 de ţări.

Peste 340.000 de imagini din 211 teritorii au fost înscrise la Sony World Photography Awards 2022 şi peste 170.000 au fost selectate pentru competiţia Open (din care au fost aleşi câştigătorii National Awards).

Teodor Toma a fost selectat în mod anonim de către juraţi pentru fotografia sa numită A Potter, încadrată în categoria Portret din cadrul competiţiei Open. Imaginea înfăţişează un bărbat înconjurat de vase de lut din a căror confecţionare îşi câştigă existenţa.

Teodor Toma este un tânăr fotograf de 24 de ani care locuieşte în Bucureşti, România. Acesta şi-a descoperit pasiunea pentru fotografie în urmă cu 10 ani. În 2012 a şi primit, de altfel, primul său aparat foto DSLR şi de atunci învaţă şi se documentează despre acest domeniu, dorindu-şi să evolueze cât mai mult. În prezent, câştigătorul National Awards 2022 fotografiază portrete, peisaje, dar şi maşini şi multe altele.

Despre reuşita sa, Teodor a declarat: „Eram acasă, abia ajunsesem de la facultate când am primit mail-ul. Prima dată când l-am deschis şi citit am crezut că nu este adevărat. Nu pot descrie în cuvinte bucuria pe care am trăit-o în acel moment. Este o onoare pentru mine să mă aflu pe aceeaşi listă lângă atâţi fotografi talentaţi din lume. Acest premiu mă motivează să continui ceea ce fac, să fotografiez frumosul din jurul meu.”

În calitate de câştigător al National Award în România, Teodor Toma va primi echipament foto profesional din partea Sony, pentru dezvoltarea viitoarelor proiecte şi, de asemenea, lucrarea sa va fi inclusă atât în expoziţia, cât şi în cartea Sony World Photography Awards.

Câştigătorii globali ai categoriilor Student, Youth, Open şi Professional din cadrul competiţiei Sony World Photography Awards 2022 vor fi anunţaţi pe 12 aprilie 2022 şi vor fi prezenţi în cadrul expoziţiei de la Somerset House, Londra (13 aprilie - 2 mai 2022).