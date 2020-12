Razer Wolverine V2 - Controller-ul creat pentru Xbox Series X|S (TECH REVIEW)

Razer Wolverine V2 a fost prezentat la sfârşitul lunii trecute, şi am fost unul dintre norocoşii care au pus mâna pe el foarte repede, pentru a-l testa. Se fac aproape două săptămâni de când folosesc acest controller la Xbox One-ul meu (pentru că Series X se lasă încă aşteptat în România), pentru tot felul de jocuri, de la shootere la action-adventure şi jocuri de sport.

Înainte de toate, câteva cuvinte despre aspect. Aduce cu controller-ul de Series S şi X al celor de la Microsoft, având acel aspect puţin mai „butucănos”, diferenţa principală constând în plasamentul butoanelor, pe Razer Wolverine V2 butoanele „Select”, „Start” şi „Share” fiind mult mai distanţate decât pe un controller normal. Îmi place faptul că e complet negru, cu excepţia unor mici zone verzi, care totuşi nu puteau lipsi din design, fiind vorba de Razer.

Într-adevăr, plasamentul acesta al butoanelor mi s-a părut cea mai mare problemă la început şi a durat o perioadă până m-am obişnuit cu locurile lor noi. Aşa se face că de multe ori încercam să deschid harta în Assassin’s Creed: Valhalla, plimbându-mi degetele haotic prin zona logo-ului Razer.

Design ergonomic şi plăcut

Controller-ul stă foarte bine în mână, lucru oarecum de aşteptat, ţinând cont că design-ul este unul clasic pentru Xbox şi bine cunoscut. Marginile sunt acoperite cu un material cauciucat, iar unul similar se găseşte şi pe cele două stick-uri, Razer spunând că acesta previne alunecarea accidentală a degetelor. Nu prea am experimentat alunecări accidentale foarte des, deci nu ştiu ce să zic despre acest lucru, dar e clar că grip-ul pe care îl au atât marginile, cât şi stick-urile este unul foarte bun şi controlul lor este precis, fără să scoată vreun sunet ciudat atunci când sunt folosite sau „forţate” puţin (ce să fac, joc Formula 1 2020, e inevitabil să virez mai forţat uneori).

Butoanele X,A,Y,B se numesc mecha-tactile şi sunt proprietare Razer, proiectate să reziste la trei milioane de apăsări şi cu o cursă de 0,65mm. Îmi plac, sunt similare cu cele folosite pe Razer Wolverine Tournament Edition, pe care l-am testat undeva pe la începutul acestui an, dacă nu mă înşel, şi scot un mic „click” de fiecare dată când sunt apăsate. E o senzaţie clar diferită faţă de cea pe care ţi-o oferă un controller normal, şi aş îndrăzni să zic chiar mai premium.

LT şi RT pot avea cursa „scurtată”

Bumperele şi triggerele nu se simt foarte diferit faţă de un controller normal de Xbox, spre deosebire de celelalte butoane. E clar că şi aici e un sunet puţin diferit scos de controller-ul Razer şi o senzaţie parcă mai satisfăcătoare de apăsare, dar mai puţin pronunţate decât în celelalte cazuri.

În partea de sus se găsesc şi cele două butoane „extra” adăugate de Razer pe acest controller, care pot fi configurate după bunul tău plac prin aplicaţia de Xbox (Razer Controller Setup Designed for Xbox). Mărturisesc că eu nu prea le-am folosit de data asta, pentru că nu am simţit că am nevoie foarte mare de ele, dar cu siguranţă pot fi utile pentru unii gameri.

În fine, pe spate se află şi acele triggere care blochează cursa celor două butoane LT şi RT, lucru pe care l-am mai văzut la alte controllere Razer. Acestea sunt utile în special în shootere, atunci când vrei să tragi foarte repede cu o armă şi ai nevoie de o sensibilitate mai mare şi un timp mai redus, astfel că nu trebuie să utilizezi toată cursa butonului.

„Versiunea de buget a lui Elite Series 2”

Razer Wolverine V2 costă 599 de lei la retailerii români, sau mai degrabă va costa atât, pentru că momentan încă se află în stadiul de precomandă, urmând a ajunge oficial în România în ianuarie. E un controller despre care nu am dubii că va rezista în timp (atât timp cât îl tratezi totuşi cu o minimă grijă şi nu te joci Ultimate Team pe FIFA cu el - cine ştie, cunoaşte) şi cu un grip excelent, care se simte plăcut în mână. Bineînţeles, există şi varianta de a-l lua direct de pe site-ul Razer, caz în care va costa 100 de dolari.

Am văzut că în alte materiale este numit „o versiune de buget a lui Elite Series 2” şi mi-e greu să nu fiu de acord cu această descriere. Arată bine, se simte la fel de bine şi cu siguranţă cei care vor posibilitatea de a-şi personaliza mai mult experienţa de joc cu un astfel de controller, nu vor fi dezamăgiţi de Wolverine V2.