Jocuri 100% româneşti pe care le poţi juca cu prietenii, cât staţi în izolare

Asociaţia Romanian Game Developers Association (RGDA) propune astfel o listă diversă de jocuri multiplayer româneşti pentru cei curioşi să se joace jocuri video pentru a interacţiona cu familia acasă sau cu prietenii de la distanţă.

Poţi alege dintre 9 jocuri cooperative sau competitive, dar sigur distractive. Acestea pot fi jucate fie pe PC (Steam), fie pe telefon (iOS sau Android) sau chiar pe console.

PRO TIP: Fă rost de câteva controllere de Xbox pentru a te putea bucura de jocurile multiplayer offline de pe Steam (PC), mai ales daca vreţi să jucaţi în grupuri de 4!

PRO TIP 2: Dacă ai cumpărat un joc local multi-player pe Steam, prin Remote Play Together, Steam îţi permite să te joci cu prieteni ce nu au jocul pe Internet, la distanţă, pe gratis!

Lista jocurilor româneşti multiplayer:

1.Brawlout (dezvoltat de Angry Mob Games)

Multiplayer Online şi Offline / PVP

Platforma: STEAM / Xbox / Nintendo Switch / PS4

Vârsta utilizatorului: 10+

Brawlout e destinat atât luptătorulului de platforme veteran, fanului casual cât şi unui nou venit care doreşte să-şi lase amprenta în acest joc. Fiecare personaj din Brawlout are propriul stil de joc, adaptându-se la arhetipuri de personaje specifice observate la alţi luptători.

2.Door Kickers: Action Squad (dezvoltat de KillHouse Games)

Multiplayer Online şi Offline / Cooperativ do

Platforma: STEAM / PS4 / Xbox / Nintendo Switch / iOS (din aprilie) / Android (din aprilie).

Vârsta utilizatorului: 16+

Un joc de acţiune side-scroller old school, în care poţi juca rolul unui soldat SWAT care pleacă în căutarea băieţilor răi din diverse localităţi din Nowhere City SUA. Poate fi jucat alături de un prieten.

3.Raiders of the Lost Island (dezvoltat de Last Tales)

Multiplayer Offline / Cooperativ şi PVP

Platforma: STEAM

Vârsta utilizatorului: Audienţă Generală

Un joc semi-cooperativ în care patru aventurieri explorează o insulă, sub ameninţarea constantă a apelor. Ei trebuie să lucreze împreună pentru a construi o barcă, înainte ca valul final să-i înnece. Dacă supravieţuiesc, câstigă doar cel care a strâns cele mai multe comori.

4.Second Hand: Frankie’s Revenge (dezvoltat de Rikodu)

Multiplayer Online şi Offline / Cooperativ

Platforma: STEAM

Vârsta utilizatorului: Audienţă Generală

Un joc de acţiune în care îţi construieşti roboţi din frigidere, drujbe, mingi disco şi alte piese distractive. Poţi să faci echipă cu prietenii (maxim 4 jucători) pentru a învinge hoardele de roboţi controlaţi de extratereştrii care au invadat lumea lui Frankie.

5.Bossgard (dezvoltat de Sand Sailor Studios)

Multiplayer Online si Offline / COOP / PVP

Platforma: STEAM

Vârsta utilizatorului: Audienţă Generală

BOSSGARD este un bossfight multiplayer 5 vs 1 intens în care lupţi împotriva unei echipe de 5 vikingi, fiecare cu abilitatea sa specială, iar tu poţi să ajungi să fii cel mai mare BOSS.

6.Gridpunk (dezvoltat de NeverGames)

Multiplayer Online / PVP

Platforma: Google Play

Vârsta utilizatorului: Audienţă Generală

Un joc cyberpunk pentru cei mai competitivi jucători. Poţi juca rolul unui războinic care are de ales între multe arme nebuneşti, gadgeturi şi abilităţi specifice universului cyberpunk. Poate fi jucat online cu jucători la nivel mondial sau local cu prietenii.

7.Ironbound (dezvoltat de Secret Level)

Multiplayer Online / PVP

Platforma: STEAM / iOS / Android

Vârsta utilizatorului: Audienţă Generală

IRONBOUND este un joc de strategie multiplayer în care inteligenţa predomină pentru a domina în meciurile cu duel rapid. Poţi alege din mai multe tipologii de erou pe care să îl joci: agresivul Berserker, rezistentul Cruciat, asasinul furios sau vrăjitoarea vicleană.

8.Blink: Rogues (dezvoltat de Fox Dive Studio)

Multiplayer Offline / PVP / Coop

Platforma: STEAM

Vârsta utilizatorului: 10+

Blink Rogues este un joc shoot'em up PvP, Coop sau Single Player care vă pune în pielea unor piloţi rebeli dornici să-şi demonstreze reflexele şi gândirea tactică în fiecare misiune. Poate deveni destul de intens, mai ales dacă sunteţi persoane competitive.

9.MINDNIGHT (dezvoltat de No Moon)

Multiplayer Online / PVP

Platforma: STEAM

Vârsta utilizatorului: 12+

Mindnight este un joc multiplayer online gratuit, un joc într-un viitor distopic cyberpunk, unde primează înşelăciunea, acuzaţiile şi imprevizibilitatea. Provocă capacitatea jucătorului de a minţi dar şi de a detecta alţi jucători mincinoşi. Este setat în San Francisco anilor 2038, unde confidenţialitatea este un lux iar războiul pentru internetul deschis către toată lumea a atins un nou apogeu.