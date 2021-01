Tenda O9, antenă wireless gigabit pentru internet la distanţă mare [HANDS ON]

Înainte de a continua, să explic termenii tehnici din deschidere şi alţii care vor apărea pe parcurs:

Vezi în video părţile componente ale antenei, în faza incipientă a asamblării.

Tenda O9 este o antenă cu polarizare duală direcţională 23dBi pentru a oferi o modalitate eficientă de a prelua şi menţine o conexiune stabilă la distanţă de până la 25 km. Prin tehnologia de conectare automată (auto-bridging), două antene CPE (Customer Premise Equipment) se pot conecta automat una la alta pentru a simplifica configurarea.

Specificaţii principale:

antenă de 5GHz, standard 11ac, cu viteze de până la 867Mbps

port ethernet 1x10/100/1000Mbps

antenă cu polarizare duală direcţională 23dBi

rezistenţă la intemperii IP65

rezistenţă la descărcări electrice de până la 6000V

moduri suportate AP, Statie, WISP

poate fi instalată până la 60 de metri distanţă cu ajutorul adaptorului PoE ( Power Over Ethernet).

Antena e relativ uşor de asamblat la prima vedere, spun asta pentru că nu am folosit manualul din cutie. Am făcut vreo două greşeli pe care le-am corectat pe parcurs. Totuşi, recomandat e să citeşti cu atenţie instrucţiunile. Din clipurile video din Youtube, am observat că antenele pot fi instalate şi în oraşe mici, cu condiţia să n-aibă obstacole în cale, să fie plasate mai sus decât restul clădirilor şi ar mai fi un aspect. Să nu interfereze cu alte antene, ceea ce într-un oraş e puţin probabil, dar nu imposibil. Acesta e unul din motivele pentru care Tenda O9 e recomandată pentru zone rurale.

Pachetul conţine antena, panoul antenei, inel de fixare, suruburi, adaptorul PoE şi manuale. Cablul de reţea trebuie achiziţionat separat.