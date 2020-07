Samsung a prezentat oficial în România noile televizoare din gama QLED 4K / 8K şi pe cele din seria Lifestyle

În cadrul evenimentului, Victor Armăşelu, Head of Consumer Electronics Samsung Electronics, a vorbit despre fiecare gamă în parte şi punctele ei forte. La dialog au participat şi arhitecţii Alina Vîlcu şi Omid Ghannadi, care au împărtăşit cu participanţii viziunea lor despre design-ul de interior şi rolul tehnologiei într-o casă. Discuţia a fost moderată de Mihai Hash, creator de conţinut.

Calitatea imaginii şi a sunetului reprezintă caracteristicile esenţiale ce descriu televizoarele Samsung QLED. Televizoarele din gama QLED şi Lifestyle vin cu capacităţi AI de Upscaling îmbunătăţite şi se integrează în design-ul locuinţei, aducând un plus de eleganţă în orice încăpere.

QLED 8K

Gama QLED 8K este printre primele din industrie care acceptă redarea de conţinut nativ 8K. Fiecare model din gamă îndeplineşte cerinţele Asociaţiei 8K, precum şi CTA 8K Ultra HD Display Definition.

Gama QLED 8K include următoarele modele: QLED Q950, QLED Q800 şi QLED Q700.

QLED 4K

Gama QLED 4K 2020 cuprinde 5 modele, în dimensiuni de la 43” (109cm) până la 85”. Televizoarele din această gamă au la bază tehnologia Quantum Dot, care oferă 100% volum de culoare şi tehnologia AI Upscaling, care converteşte automat conţinutul la calitate 4K, indiferent de sursa acestuia.

Gama Lifestyle: The Serif şi The Frame

The Frame aduce imaginile la viaţă cu detalii şi textură incredibile. Punctul lui forte este că poate fi personalizat şi transformat într-o operă de artă – în loc de ecranul negru, utilizatorii pot alege orice imagine pentru fundal, un tablou sau o pictură celebră, din perioada clasică până la cea contemporană.

Fiind diferit de un televizor convenţional, The Serif se integrează perfect cu mediul ambiental şi poate fi aşezat oriunde în locuinţă. Atunci când este oprit, acesta afişează la alegere imagini inspirate din natură, care pot fi găsite în Ambient Mode.

Am participat la o prezentare a noii game de televizoare Samsung cu circa 3 săptămâni înainte de lansarea oficială. Mi-au fost descrise amănunţit şi am venit în contact direct cu The Serif, The Frame, Qled 4K şi Qled 8K.

E imposibil ca modelul 8K să nu-ţi ia ochii cu strălucirea ecranului, supleţea, modul de sunet inteligent (object tracking şi AVA) şi acel ”split screen”, care-ţi permite să faci mai multe lucruri concomitent. Mi-a atras atenţia de asemenea şi The Frame, prin ingeniozitatea cu care se integrează în ”peisajul” unei camere.

Deşi televizoarele QLED 4K nu ies în evidenţă, pe lângă celelelte modele, acestea păstrează specificaţii de top şi sunt cele mai accesibile din punct de vedere financiar.

Modelul meu preferat e The Serif, pe care l-am remarcat în septembrie 2019 la IFA Berlin. Atunci nu era disponibil în România şi mi-a lăsat senzaţia unei piese de artă, mai mult decât un banal televizor. Ce mă atrage le el, această îmbinare fericită între tehnologia de calitate şi originalitatea, plus ergonomia designului.

Văzându-le de aproape şi asistând la prezentarea de azi, pot spune că gama de televizoare Samsung din 2020 poate satisface pretenţile oricărui om interesat de achiziţia unui televizor smart, indiferent de aşteptări sau buget.