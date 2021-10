Samsung a anunţat un parteneriat cu YellowKorner, pentru afişarea de fotografii artistice pe The Frame

Înfiinţată în 2006, YellowKorner este o companie în fotografia de artă cu sediul în Franţa, care operează o reţea de peste 130 de galerii din întreaga lume în 25 de ţări la nivel global. Oferă peste 3.000 de ediţii limitate şi printuri certificate, în colaborare cu unii dintre cei mai importanţi artişti ai acestei generaţii.

Prin acest parteneriat, The Frame va oferi o colecţie extinsă de fotografii curatoriate de YellowKorner. The Frame va fi, de asemenea, expus şi în unele galerii de artă YellowKorner din Franţa, unde clienţii vor putea interacţiona cu televizorul şi vor avea posibilitatea, printr-un cod QR, de a afla mai multe informaţii despre The Frame.

Ambele website-uri, Samsung şi YellowKorner, vor furniza detaliile parteneriatului şi vor permite vizitatorilor să se familiarizeze mai mult cu această iniţiativă, cu televizor The Frame şi cu platforma sa de artă, Art Store, unde sunt prezenţi artiştii YellowKorner.

Art Store are în prezent peste 1.500 de opere de artă de la peste 600 de artişti din 42 de ţări diferite, de care consumatorii se pot bucura la o calitate a imaginii 4K. Operele de artă pot fi găsite în muzee şi galerii din întreaga lume, precum Muzeul Albertina din Viena, Muzeul de Stat Hermitage din Sankt Petersburg, Muzeul Prado din Madrid, Tate Modern din Londra, Muzeul Van Gogh din Amsterdam şi LUMAS.

Versiunea televizorului din 2021 se bazează pe designul emblematic al lui The Frame, oferind o ramă şi mai subţire de 24,9 mm, imitând adâncimea unei rame tradiţionale.

Portofoliul The Frame este disponibil în şapte dimensiuni de ecran, variind de la modele de 32 inci până la modele mari de 85 inci. Profitând de calitatea imaginii QLED 4K, The Frame foloseşte, de asemenea, un senzor de luminozitate pentru a detecta condiţiile de lumină din jur, ajustând automat luminozitatea ecranului şi tonul de culoare pentru a oferi imagini uimitor de vibrante în timp ce afişează opera de artă.