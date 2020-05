Noi produse de la Microsoft: tableta Surface Go 2, laptop-ul Surface Book 3 şi căştile Surface Headphones 2

Surface Go 2

Cea mai mică tabletă Surface primeşte îmbunătăţiri importante la nivel de hardware. Surface Go 2 are un display cu 0,5 inci mai mare decât versiunea anterioară, păstrând aceleaşi dimensiuni generale, cu margini mai reduse însă. Display-ul mai mare oferă şi o rezoluţie mai mare, de 1920 x 1280 de pixeli, păstrând acelaşi format de 3:2 pe care îl regăsim pe produsele Surface.

Modelul de bază vine cu un procesor Intel Pentium Gold, însă doritorii pot opta şi pentru o versiunea cu noul model Core m3 de generaţie a 8-a, care ar trebui să ofere o performanţă cu 64% mai bună.

Surface Go 2 în versiunea de bază va costa 399 de dolari şi va avea o memorie RAM de 4GB, cu 64GB de stocare. Versiunea cu Core m3 costă 629 de dolari, are 8GB de RAM şi 128GB de stocare. Există şi o versiune cu 8GB RAM şi 128GB de stocare, cu procesor Pentium Gold, care va costa 549 de dolari.

Partea bună este că accesoriile de pe Surface Go vor funcţiona şi pe noua tabletă, având aceleaşi dimensiuni. De asemenea, într-un interviu cu The Verge , reprezentanţii Microsoft au confirmat că Surface Go 2 are o baterie mai mare şi consumă mai puţină energie, oferind până la 10 ore de autonomie.

Foto: Microsoft

Surface Book 3

Au trecut mai mult de 2 ani de la lansarea lui Surface Book 2, astfel că un nou membru al familiei era aşteptat. Aşadar, Surface Book 3 vine cu două opţiuni în ceea ce priveşte dimensiunile, design-ul rămânând neschimbat: 13,5 inci sau 15 inci.

Surface Book 3 va avea parte de cea mai nouă generaţie de procesoare Intel, modelul de 13,5 inci începând de la 1599 de dolari, cu un i5, în timp ce modelul de 15 inci va folosi un i7 quad-core şi va începe de la 2299 de dolari. Utilizatorii vor avea şi opţiunea de a alege o placă grafică GeForce GTX 1650 Max-Q de la NVIDIA pentru Surface Book 3 de 13,5 inci, în timp ce versiunea de 15 inci se va livra cu un GTX 1660 Ti (companiile au opţiunea de a alege un Quatro RTX 3000 în locul acestuia).

Încărcătorul laptop-ului a primit un upgrade de această dată, ajungând la 127W pe versiunea de 15 inci, un lucru pe care cei de la Microsoft l-au ales se pare special pentru a face mai uşoară rularea jocurilor din abonamentul Xbox Game Pass.

Surface Book 3 va fi disponibil în versiuni de până la 32GB memorie RAM, iar stocarea este cea mai rapidă utilizată vreodată de Microsoft pe laptop-uri: SSD-uri M.2 2280, de 1TB, respectiv 2TB, în funcţie de model.

Porturile rămân aceleaşi ca pe Surface Book 2: 2 x USB-a, un USB-C cu suport pentru Power Delivery 3.0, un cititor de carduri şi un port Surface Connect.

Foto: Microsoft

Surface Headphones 2 şi Surface Buds

Se pare că Microsoft a considerat că nu are mult de lucrat la capitolul design pentru noile produse, deoarece şi Surface Headphones 2 arată la fel ca prima generaţie.

Căştile sunt de culoare neagră şi vor costa 249 de dolari, oferind în mare aceleaşi funcţii ca predecesoarele lor. Astfel, utilizatorii vor beneficia de ANC (active noise cancellation - anulare a zgomotului de fond), pentru care au la dispoziţie 13 niveluri de control, ajustabile prin rotirea uneia dintre cupe. Acelaşi mecanism este implementat şi pentru volum, pe cealaltă cupă.

Aceleaşi difuzoare de 40mm ca în versiunea anterioară vor fi prezente şi pe Surface Headphones 2, care au primit totuşi un upgrade la Bluetooth 5.0. De asemenea, o îmbunătăţire se remarcă şi în privinţa autonomiei, care a crescut de la 15 la 20 de ore (cu ANC pornit). La acest capitol, Microsoft spune şi că poţi obţine o oră de muzică după o încărcare de doar 5 minute.

Un avantaj al căştilor promovat de Microsoft îl reprezintă şi integrarea cu suita Office (Word, Outlook, PowerPoint).





Foto: Microsoft

De asemenea, Microsoft şi-a anunţat oficial intrarea pe piaţa căştilor true wireless prin noile Surface Earuds, disponibile la preţul de 199 de dolari, cu 50 de dolari mai puţin decât preconiza iniţial compania. Acestea au o autonomie de 8 ore la o singură încărcare, şi de o zi întreagă, conform celor de la Microsoft, dacă includem şi cutia de încărcare.





Interesantă este integrarea acestora cu Spotify, care va permite pornirea aplicaţiei printr-o atingere triplă pe una dintre căşti. Surface Earbuds au un design circular, asemănător cu cel al Pixel Buds-urilor.