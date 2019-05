Ca atare, redactorii de la Screen Rant, una dintre cele mai mari şi respectabile surse de ştiri din lumea divertismentului internaţional, au realizat zilele trecute un top ale celor mai memorabile gadgeturi ce au apărut în cele 24 de filme cu James Bond realizate până acum. Iată primele 3 alegeri ale acestora:

Aston Martin DB5

Extrem de bine primită de public la acea vreme, super-maşina Aston Martin din filmele Goldfinger (1964) şi Thunderball (1965) beneficia de funcţii SF la acea vreme: plăcuţele de înmatriculare puteau fi schimbate în orice moment prin apăsarea unui buton, tabloul de bord foarte sofisticat era practic un predecesor al celor moderne, iar pasagerul de pe scaunul din dreapta putea fi oricând lansat în aer utilizând funcţia ,,Eject’’. În plus, maşina mai era echipată cu mitraliere în partea din faţă, aruncătoare de cuie (pentru a sparge anvelopele urmăritorilor) şi un dozator în partea din spate, ce putea împrăştia ulei, fum sau apă, în funcţie de necesităţi.

Little Nellie

Little Nellie, pe numele sau oficial WA-116 Agile, este micuţul dar potentul aparat de zbor ce a făcut deliciul publicului în filmul You Only Live Twice (1967), ajutându-l pe Bond să câştige luptele aeriene.

Telefonul Ericsson

Printre cele mai apreciate filme Bond cu Pierce Brosnan în rol principal, Tomorrow Never Dies (1997) a rămas în memoria publicului şi datorită telefonului oferit de Q lui Bond, cu care acesta din urmă putea conduce de la distanţă BMW-ul 750 (primit la pachet cu telefonul) cu ceea ce poate fi considerat unul din primele telefoane inteligente din istorie.

Din topul realizat de cei de la Screen Rant nu lipsesc desigur nici valiza ce ascundea o serie de arme, maşina submarin, celebrele ceasuri cu proprietăţi magnetice şi laser încorporat sau pachetele cu ţigări speciale ce puteau fi transformate în bombe prin simplă combinare cu pasta de dinţi.

Cel de-al 25-lea film din seria James Bond este programat pentru lansare în luna aprilie 2020. Deşi în 2017 s-a vorbit mult în presă despre faptul că interpretul agentului 007 în ultimele 4 filme - Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) şi Spectre (2015), ar fi refuzat o nouă colaborare, Daniel Craig a fost convins în cele din urmă să se întoarcă în rolul spionului britanic.

Daniel Craig urmează să fie supus unei intervenţii chirurgicale în următoarele zile, acesta accidentându-se uşor la gleznă în timpul filmărilor la noua peliculă, ce au loc în Jamaica. Nu este pentru prima oară când Craig suferă o accidentare în timpul filmărilor, lucru care nici nu e de mirare dacă stăm să ne gândim că britanicul îşi execută singur toate cascadoriile.

Noul film din franciza 007 va fi ultimul în care James Bond va fi interpretat de Daniel Craig (trecut de 50 de ani), numele succesorului sau stârnind un interes uriaş în rândul fanilor seriei, care pot deja paria pe favoriţi.

La agenţia Unibet cele mai mari şanse să devină noul Bond le au în acest moment Richard Madden (cota 3.25), Tom Hiddleston (cota 3.50), James Norton (cota 4.00), Idris Elba (cota 6.00), Cillian Murphy (cota 7.00) şi Tom Hardy ( cota 7.00).