Huawei FreeBuds 4i, căşti cu ANC, autonomie bună şi preţ accesibil [TECH REVIEW]

Am folosit Huawei Freebuds 4i aproximativ 2 săptămâni împreună cu un smartphone Huawei P40 Pro, alte două smartphone-uri cu Android, un iPad şi cu un PC cu Windows.

Am testat modelul negru, dar mai există o variantă pe alb şi Huawei a anuţat că urmează să lanseze una pe roşu. Cutia căştilor e ovală, potrivită ca dimensiuni, nici cea mai mare, dar nici cea mai mică. Este dintr-un material plastic lucios, capacul se deschide în spate şi poţi extrage căştile. Căştile par din acelaşi material ca şi carcasa, sunt confortabile şi nu cad uşor.

Pentru împerechere cu dispozitivul ai un buton pe partea dreaptă a cutiei pe care-l apeşi până ledul din faţă devine alb. Atunci o să apară în listă pe smartphone şi poţi da pair sau împerechere.

Specificaţii principale:

Bluetooth 5.2

drivere dinamice de 10 mm

diafragmă compusă din polimer „PEEK+PU"

fiecare cască cântăreşte 5,5g, iar cutia cântăreşte 36,5 g.

La prima vedere am găsit funcţiile de ANC pornit/oprit şi transparenţă în meniul Bluetooth din telefon. Am umblat prin mai multe setări / more settings şi le-am făcut actualizare, chiar de 2 ori în 2 săptămâni. Apoi am descoperit că pot porni şi opri anularea activă a zgomotului prin apăsarea lungă pe oricare dintre căşti. De fiecare dată când treci de la o opţiune la alta o voce în căşti îţi spune ce ai selectat, deci nu poţi face asta accidental.

Pe alt smartphone decât Huawei, cu Android, iOS sau pe PC, nu apar aceste opţiuni în meniuri, dar funcţiile ANC pornit/oprit şi transparenţă sunt disponibile în continuare prin atingerea lungă a căştilor. La fel şi cele de play/pause, prin atinge dublă (double-tap).

Căştile au un volum puternic la maximum. În majoritatea timpului 50% din volum mi se pare suficient, dar în metrou sau pe stradă îl prefer mai ridicat, gen 70%. Sunetul e corect, basul e bun, la fel şi mediile. Vocile sunt puse bine în evidenţă şi înaltele te surprind în mod plăcut. În convorbiri auzi foarte bine şi eşti auzit la fel.

Dincolo de calitatea sunetului care depinde de mai mulţi factori, inclusiv de materialul de ascultat, dar şi de ascultător, e un alt lucru pozitiv care mi-a atras atenţia. Am o problemă cu conectarea la computerul desktop pe Bluetooth. Mai precis, dacă mă conectez şi stau la birou cu unitatea în stânga jos, când mişc mâinile sau capul pierd semnalul. La fel se întâmplă când mă depărtez de unitate ca să vad un film, la circa 2.5 m. În ambele cazuri căştile nu se deconectează complet, dar sunt variaţii ale sonorului şi scurte întreruperi. Huawei Freebuds 4i sunt primele căşti pe Bluetooth cu care n-am păţit asta, dintr-o serie lungă de modele testate.

Cât de eficient e ANC ? Dacă zgomotul ambiant e mediu face faţă, ca cel dintr-un birou open-space (spaţiu deschis). Dacă e puternic ca cel de la metrou vei auzi şi o parte din zgomotul exterior.

Celălat filtru, transparenţa sunetului te face să poţi asculta muzică / ai o convorbire telefonică şi să auzi în acelaşi timp cu o persoană din apropierea ta. Fără acest filtru nu auzi mai nimic în exterior sau auzi foarte puţin.

Nu am urmărit exact autonomia, dar pot spune că prima dată le-am încărcat după 4 zile de folosire, cu o medie de 2 ore zilnic, testând ANC şi transparenţa. Huawei spune că rezistă circa 10 ore pe muzică, fără filtre, şi 7.5 ore cu ele activate; cu o încărcare de 10 minute rezistă la 4 ore de muzică. Fiecare cască are o baterie de 55 mAh (litiu ion polimer), iar carcasa are o baterie de 215 mAh. Împreună căştile şi carcasa ar putea oferi o autonomie de circa 30 de ore.

Pachetul conţine cutia cu căştile, cablul de alimentare USB-C, manule şi dopori de silicon de rezerva.

Nu pot spune că Huawei Freebuds 4i sunt cele mai bune căşti din segmentul acesta de preţ, pentru că nu am testat unele echivalente în 2021, dar cu siguranţă, pentru ce oferă merită cei 399 de lei.

În acest moment se vând, la preţul de mai sus, împreună cu o brăţară fitness Huawei Band 4 Sport Band.