Alex Adamopoulos, CEO Emergn: „România este întruchiparea tipului de cultură, etică a muncii şi competenţe cu care clienţii noştri vor să interacţioneze”

Despre companie, intrarea pe piaţa din România, factori diferenţiatori faţă de concurenţă şi planuri de viitor am discutat cu Alex Adamopoulos, CEO Emergn.

De unde e Emergn, care e ţara ei de origine, cum a început şi care sunt punctele cheie din istoria companiei?

Emergn este o companie fondată în 2009, cu misiunea de a îmbunătăţi modul în care oamenii şi companiile lucrează. Sediul nostru central se află în Londra, iar noi suntem activi şi în SUA, Portugalia, Letonia, România, dar şi în alte teritorii.

De-a lungul carierei mele de peste 30 de ani în care am lucrat în organizaţii de consultanţă şi servicii profesionale, am văzut cât de important este să faci din educaţie un efort şi un scop continuu la locul de muncă, nu o abordare punctuală. Acesta a fost motivul pentru care, în 2012, am creat Value, Flow, Quality (VFQ), platforma noastră de educaţie la locul de muncă, ce le permite oamenilor să înveţe şi să adopte modalităţi noi şi moderne de a livra produse, servicii sau idei pe piaţă.

Astăzi, mii de profesionişti din sute de companii din întreaga lume folosesc VFQ. Drept urmare, această abordare schimbă modul în care organizaţiile adoptă discipline precum Agile, Design Thinking, Lean şi Systems Thinking pentru a-şi susţine eforturile de inovare şi pentru a fi mai eficiente şi mai competitive în domeniul economiei digitale.

În 2018, Emergn a achiziţionat compania de IT Return on Intelligence, care a mărit capacitatea noastră de a proiecta şi livra produse şi experienţe care adaugă valoare afacerilor clienţilor noştri.

În prezent, Emergn combină serviciile de consultanţă, livrare şi învăţare pentru a determina în organizaţii schimbări pozitive şi de durată şi pentru a le permite acestora să performeze şi să se transforme constant.

Spune-ne în câteva cuvinte ce ai vrea să ştim despre tine şi despre activitatea ta la Emergn?

Presupun că printre cele mai importante lucruri care ar fi de aflat despre mine ar fi acela că am fondat Emergn pentru că am crezut, şi încă mai cred, că din industria noastră lipseşte filosofia de tipul „servant leadership”, adică ideea că rolul unui lider este acela de a „servi”, de a se face util. Ceea ce vreau să spun este că abordarea în ceea ce priveşte lucrul cu clienţii şi ghidarea angajaţilor începe de la grijă şi investiţii, în primul rând. Acesta este primul principiu în ceea ce noi numim Emergn Way.

Nu sunt doar cuvinte, ci principii importante care ne ajută, atât pe mine, cât şi echipa, să luăm decizii în fiecare zi. Ştiu că mulţi oameni văd munca în principal ca pe o modalitate de a câştiga bani şi de a evolua în ceea ce priveşte competenţele proprii, ambele fiind foarte importante. Eu văd munca şi ca pe o modalitate de a-ţi îndeplini scopul şi de a-ţi aduce contribuţia în societate, în raport cu alţi oameni şi chiar cu tine însuţi. Munca mea în calitate de CEO, preşedinte al Board-ului şi coleg pentru mulţi dintre membrii Emergn se bazează pe ideea de a face diferenţa, în sens pozitiv, în viaţa oamenilor cu care am ocazia să lucrez. Nu este vorba despre perfecţiune, ci despre consecvenţă.

De ce ai ales România pentru extindere şi de ce acum, în 2022?

România a fost întotdeauna pe lista noastră de ţări în care am dorit să avem o prezenţă puternică. Cultura oamenilor, frumuseţea ţării şi accesul la tipurile de talente care se potrivesc cu strategia companiei noastre sunt toate motive întemeiate pentru a ne extinde activitatea aici. De asemenea, România se aliniază foarte bine atât cu accentul pe tehnic, cât şi cu cel pe dezvoltare de produs pe care Emergn îl are pe piaţa serviciilor de afaceri digitale şi de transformare.

Credem că România reprezintă o oportunitate semnificativă de creştere şi extindere şi ne oferă avantajul de a creşte mai rapid decât alte locaţii ale noastre, datorită accesului la talente şi competenţe cheie. Ştim din experienţa pe aceste pieţe că, pentru tipurile de clienţi enterprise pe care îi deservim la nivel global, România este întruchiparea tipului de cultură, etică a muncii şi competenţe cu care clienţii noştri vor să interacţioneze. Abordarea de tip partener, în care există un feedback onest, o colaborare puternică şi un accent pe o calitate ridicată, este ceva ce nu poate fi subestimat atunci când lucrezi cu companii Fortune şi FTSE.

În ce ţări din Europa mai activează Emergn ?

În Europa avem birouri în Marea Britanie şi Irlanda, Portugalia, Letonia, Ucraina şi România, iar echipele noastre deservesc cele mai prestigioase companii din întreaga lume, inclusiv din SUA, Marea Britanie, Germania, Danemarca, Letonia şi altele. De asemenea, avem deja în discuţie şi abordarea mai multor ţări din zone geografice cheie, care ne vor permite să ne diversificăm echipele şi să oferim un suport şi mai puternic pentru baza noastră globală de clienţi. Această strategie include creşterea şi investiţia continuă în locaţiile noastre actuale din Europa - Portugalia, Letonia şi România.

Cum se deosebeşte Emergn de alte companii globale de servicii digitale de business?

Încă de la început, Emergn şi-a dorit să creeze o schimbare pozitivă şi de durată, sprijinind oamenii care fac inovaţia să avanseze. Avantajul nostru competitiv derivă din VFQ. Această filozofie se află în centrul activităţii noastre şi este ceea ce face ca lucrul cu noi să fie diferit faţă de alte companii de servicii pentru afaceri. De-a lungul anilor, am adăugat noi talente, oferte şi servicii, astfel încât să putem continua să oferim o experienţă de muncă excepţională.

Consultanţii noştri înţeleg strategiile, instrumentele şi procesele pe care companiile doresc adesea să le adopte. În loc să recomande „soluţii" generice de tip bolt-on, ei adoptă o abordare din interior spre exterior. Echipa noastră de engineering are o experienţă de peste două decenii - pe o varietate de platforme şi limbaje - pentru a realiza soluţii de dezvoltare tehnică personalizate care funcţionează într-un anumit context. Toate acestea înseamnă că încheie un proiect numai după ce au implementat schimbări durabile, de la zero.

De ce ar alege un angajat din România compania Emergn în detrimentul altei companii?

După ce se vor alătura companiei Emergn, profesioniştii români vor avea ocazia de a lucra cu cele mai noi tehnologii şi practici de lucru inovatoare, prin cultura Emergn de învăţare continuă. Compania şi-a luat angajamentul de a investi în dezvoltarea talentelor din România, iar printre planurile sale se numără şi accesul la platforma de învăţare chiar la locul de muncă dezvoltată de Emergn, care le permite oamenilor să înveţe şi să adopte noi modalităţi moderne de a livra produse, servicii şi idei pe piaţă.

Angajaţii noştri din România vor lucra direct cu clienţii noştri - unele dintre cele mai consacrate şi de succes branduri din lume, printre care HP, SAP, Vodafone, gsk, Astra Zeneca şi multe altele. În plus, ei vor juca un rol cheie în construirea comunităţii locale Emergn şi în stabilirea prezenţei companiei în România. Aceştia vor deveni parte a comunităţii globale Emergn, vor asimila practicile profesionale, toate acestea încurajând schimbul de cunoştinţe între diferite echipe şi locaţii, ajutându-i pe angajaţi să se dezvolte şi să aibă succes.

Câţi oameni urmează să angajaţi în România şi cum vor lucra: de la un birou local, în sistem hibrid sau complet remote?

În 2022, ne propunem să dezvoltăm în România unul dintre centrele noastre de top de livrare de servicii, concentrându-ne pe roluri cheie, cum ar fi: dezvoltatori IT, profesionişti Quality Assurance, Business Analysts, Product Designers, Delivery Managers, ingineri de automatizare şi AI, specialişti în date şi Analytics. Plănuim să ne extindem rapid în acest an, cu planuri pe termen mai lung de a ne impune ca lider de piaţă. Ne propunem să ajungem la cel puţin 100 de angajaţi în acest an, care să lucreze remote, de la distanţă pentru clienţii noştri globali.

Mai ales în actualul context caracterizat de remote working, suntem concentraţi să dezvoltăm comunităţi globale, profesionale şi locale. După ce se vor alătura nouă, angajaţii vor deveni parte a comunităţii globale Emergn şi vor lua contact cu propriile noastre practici profesionale.

Ce ai recomanda cuiva care se pregăteşte pentru un interviu la Emergn?

Probabil că cea mai bună recomandare este de a da tot ce e mai bun din tine în ziua respectivă şi de a nu-ţi fie teamă să îţi arăţi perspectiva proprie. Credem cu adevărat că, atât echipele noastre, cât şi experienţa clienţilor noştri se îmbogăţesc în mod esenţial datorită background-urilor distincte ale oamenilor care lucrează împreună.

Fiţi pregătiţi şi puneţi întrebări. Interviurile noastre sunt structurate pentru a fi mai degrabă conversaţionale, astfel încât ambele părţi să poată evalua dacă rolul este potrivit pentru persoana care a aplicat.

De asemenea, eu recomand întotdeauna sinceritatea în timpul interviului, deoarece, indiferent de nivelul la care vă alăturaţi Emergn, există întotdeauna o oportunitate de dezvoltare. Avem implementat un cadru excelent de evoluţie în carieră, care ne ajută să mapăm oportunităţile profesionale din cadrul Emergn.

Care crezi că este cea mai mare oportunitate pentru afaceri în 2022?

Atât pentru afacerea noastră, cât şi pentru clienţii noştri, cea mai mare oportunitate este învăţarea continuă, astfel încât oamenii să-şi poată îmbunătăţi cunoştinţele şi abilităţile practice. Tehnologia va fi întotdeauna un domeniu aflat într-o evoluţie foarte rapidă şi va genera o cursă pentru companiile care îşi doresc să fie din ce în ce mai bune, iar procesele îmbunătăţite vor fi întotdeauna necesare pentru a lucra mai inteligent.

De asemenea, un accent mai mare pe competenţele şi capabilităţile specifice necesare pentru a fi competitiv într-o lume digitală care se bazează pe cele mai moderne moduri de lucru şi de gândire este în mod clar un factor definitoriu.

Acesta ajută la rezolvarea deficitului de talente cu care se confruntă companiile care încearcă să angajeze în mod constant oameni noi, oferind opţiunea de a investi într-un proces de învăţare mai bun pentru echipele lor actuale. Mai mult, le oferă organizaţiilor vizibilitatea necesară pentru a planifica totul mai bine, având mai multă încredere că oamenii lor vor fi capabili să se adapteze mai repede la schimbare. Învăţarea este uneori trecută cu vederea, dar este fundamentul unei organizaţii bine construite şi bine concepute.