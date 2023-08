Hotel de cinci stele pentru câini și pisici: taxi cu mașină electrică, climatizare, încălzire prin podea, camere video FOTO

Un hotel pentru animale de companie, deschis în perioada pandemiei, la Pădureni (Timiș), vine cu o serie de servicii sociale: de la locuri de muncă, la proiecte în care vizitatorii pot interacționa cu animalele și cu specialiștii din domeniu.

Perioada concediilor vine cu un stres în plus pentru cei care au acasă animale de companie, fie că vorbim de cățel, pisică, hamsteri sau păsări de colivie. Întâi de toate, ei trebuie să se gândească bine ce fac cu animăluțele. În cazul în care îi lasă acasă, trebuie să-i lase în grija cuiva: fie apelează la prieteni sau familie, fie îi duc la pensiunile pentru animale.

Sorin Stanciu, profesor la Universitatea de Științele Vieții din Timișoara, a transformat fosta casă a bunicilor în pensiune pentru animale. Parțial din fonduri europene, parțial din bani din propriul buzunar, iar proiectul are și o importantă latură socială.

„Am luat un pix și o faia de hârtie și am zis, hai să facem un loc în care să fie și copiii, și cățeluși, animăluți. La vremea aia nu știam că o să fie un hotel pentru animale. Am văzut cum e în Germania, sora mea stă acolo, am beneficiat - și asta a fost de fapt o gură de oxigen, de fonduri europene, cu latură social impusă de finanțator, în care trebuia să împletim atât hotelul de animale, cât și partea socială: loc de muncă pentru cei din comunitate, angajații să fie din diverse medii care merită o șansă. Cum se întâmplă în multe alte finanțări, banii de la UE nu au fost suficienți, am continuat să investim din banii noștri. Am tot dezvoltat alte servicii conexe, terapie asistată de căței pentru copii cu diverse dizabilități cum ar fi sindom down sau autism și alte deficiențe, avem un parteneriat cu școli din Timișoara și din județ, cu psihologi, vin aici cu copiii”, a declarat Sorin Stanciu.

Taxi pentru animale

În Timișoara și în jurul orașului au fost deschise numeroase locuri unde animalele de companie sunt primite cât timp stăpânii sunt plecați. Iar pentru că pretențiile clienților au crescut, s-au adaptat și ofertele până la unele chiar de lux.

„Avem cazare pentru cățeluși atât în interior, cât și în exterior, avem cazare de pisicuțe – interior și exterior, avem cazare și de alte animăluțe. am avut porcușor de guineea, veveriță, broască țestoasă, papagali, iepurași. Avem spații de cazare pentru toate buzunarele, pentru diverse tipuri de clienți. Toate boxele sunt încălzite, în exterior e încălzire în pardoseală, în interior spațiul este climatizat prin sistem wi-fi. Avem camere video, serviciu de pet-taxi, îi luăm de acasă, de la aeroport, de la gară și îi aducem la hotel”, a mai spus Sorin Stanciu.

Pentru serviciul de pet taxi, Stanciu a achiziționat o forgonetă electrică specială pentru transportul animalelor, climatizată, cu căsuțe speciale de transport.

Mulți străini apelează la acest serviciu

Recent, pensiunea de la Pădureni a fost vizitată de elevii școlii gimnaziale de la Carani, care au putut învăța multe despre animalele din viața oamenilor, cum să interacționeze și cum să aibă grijă de ei.

Nu doar cei care pleacă în concediu își lasă animalele la pensiune. Sunt oameni care își lasă companionul doar pentru o zi, două, pentru că trebuie să meargă la o nuntă, botez sau alt eveniment.

“Avem clienți din Timișoara, avem și de aici din sat, dar avem și foarte mulți străini care stau la noi. Chiar acum avem un client din Australia, am avut din Portugalia, Germania, din Anglia sunt cei mai mulți. Câinii sunt atât de rasă cât și metiși. Și românii au învățat foarte mult în ultimii ani ce înseamnă interacțiunea cu animalele. În perioada vacanțelor, a weekendurilor prelungite atunci merge cel mai bine. Dar avem și o serie de alte situații din familie. Avem un sistem de zi, preluăm animalul dimineața și seara îl dăm înapoi la proprietar”, a afirmat Sorin Stanciu.

Am putea spune că locuitorii Timișoarei sunt destul de privilegiați când vine vorba de pensiuni pentru pisicuțe și câini: Sunt și în oraș, și în apropiere, la Moșnița Nouă, Dumbrăvița, Urseni și Bucovăț. De asemenea, oamenii au la dispoziție și un serviciu de îngrijire de animale la domiciliu.