Studentul criminal care și-a măcelărit iubita, la Timișoara, a făcut primele mărturisiri. A folosit două cuțite la oribila crimă VIDEO

Mirel Dragomir (23 de ani), tânărul acuzat că a ucis-o cu o ferocitate care i-a uimit chiar și pe anchetatori pe Andreea Morega (21 de ani), a descris în fața procurorului cum s-a petrecut cumplita faptă.

Acesta a spus că avea o relație de iubire cu Andreea, deși tatăl fetei a susținut că ei erau doar amici, fiica sa fiind prietenă cu sora criminalului. Criminalul a spus că totul a pornit de faptul că tânăra tasta telefonul mobil: „Din luna octombrie am o relație de iubire cu Andreea, iar în ultima lună am simțit-o mai distantă. În data de 22.03.2024, în timp ce ne aflam la apartamentul părinților mei, am observat că Andreea tasta pe telefon și am crezut că vorbește cu cineva. Am întrebat-o cu cine discută, iar ea a refuzat să îmi spună cu cine se conversa. Am încercat să îi iau telefonul din mână și ea l-a ținut strâns. Am reușit totuși să i-l iau și i-am spus Andreei să îmi spună codul PIN. A refuzat să mi-l dea și mi-a spus că vrea să se despartă de mine“.

„Îmi amintesc că am lovit-o de 5-6 ori”

Mirel Dragomir a mai relatat că s-a enervat când a auzit că Andreea vrea să se despartă de el și a luat din bucătărie două cuțite.

„Atunci când am auzit asta, m-am enervat foarte tare şi m-am dus în bucătărie, de unde am luat două cuțite oarecare şi m-am întors cu ele în dormitor. Andreea m-a lovit peste o mână, iar în acel moment m-am tăiat singur cu cuțitul la față. Totodată, m-a prins de lănţişorul pe care îl aveam la gât, care s-a rupt și a căzut pe pat. Îmi amintesc că am lovit-o de 5-6 ori”, a spus Mirel Dragomir.

Andreea Morega a fost ucisă cu bestialitate, vineri, 22 martie 2024, fiind înjunghiată cu zeci de lovituri de cuțit de colegul ei Mirel Dragomir, din satul Pojejena de Sus (comuna Pojejena, Caraș-Severin). Tânăra din județul Gorj locuia într-un apartament închiriat, de la mama criminalului, alături de alte două colege.

Andreea era studentă la Facultatea de Medicină, la fel ca Mirel Dragomir, care mai era student și la Teologie și era un tânăr care frecventa biserica.

Tânăra era din comuna Padeș, din județul Gorj, și este descrisă de rude și localnici drept un tânăr model, mereu cu zâmbetul pe buze, iar liceul l-a încheiat cu medii de 10.

Mesaj transmis de Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș“

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș“ din Timișoara a postat pe Facebook un mesaj de omagiere: „IN MEMORIAM – studenta Andreea Morega. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara deplânge tragica întâmplare în care tânăra Andreea Morega, studentă eminentă la Facultatea de Medicină, a plecat dintre noi. Avea doar 21 de ani și visuri frumoase. Din păcate, nu a avut șansa să le împlinească. Întreaga comunitate academică este alături de familia îndoliată. Transmitem sincere condoleanțe tuturor celor care au cunoscut-o! Dumnezeu să o odihnească în pace!“

„Am presimţit, am simţit că ea nu este vie”

Tatăl Andreei care a venit luni, 25 martie, să ia acasă sicriul cu trupul fiicei sale le-a spus colegilor care s-au strâns la Serviciul de Medicină Legală Timiș să aibă grijă ce vor face în viață ca să evite astfel de grozăvii: „Era singurul nostru copil, nu mai avem niciun ţel în viaţă... Să aveţi grijă ce faceţi în viaţă, să nu păţiţi aşa ceva...“.

Bărbatul a mărturisit că a avut o presimțire cu privire la faptul că s-a întâmplat ceva cu fiica sa: „La 11 am vorbit cu ea. Mi-a dat mesaj că îşi face bagajele şi vine acasă şi îmi trimite mesaj când se urcă în microbuz. Nu mi-a trimis mesaj. Am mai întrebat-o pe unde e, ce face, nu mi-a răspuns, am sunat-o. Am intrat la griji, eram sigur că ceva nu e în regulă. Mă anunţa de fiecare dată ce paşi făcea. Am luat maşina şi am plecat (n. red. din Gorj) spre Timişoara. Am presimţit, am simţit că ea nu este vie”.