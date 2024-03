Studenta la Medicină ucisă cu sălbăticie, adusă acasă. Tatăl a avut o presimțire: ce i-a spus fata ultima dată

Andreea Morega, tânăra de 21 de ani care a fost ucisă cu sălbăticie de un coleg de facultate, a fost adusă acasă, în comuna Padeș, din județul Gorj.

Convoiul funerar a ajuns luni, 25 martie 2024, la locuința natală a studentei Andreea Morega, în prezența a sute de localnici. Toată comunitatea deplânge moartea tinerei care era mereu cu zâmbetul pe buze.

Andreea Morega a fost ucisă cu bestialitate, vineri, 22 martie 2024, fiind înjunghiată cu zeci de lovituri de cuțit de colegul ei Mirel Dragomir, din satul Pojejena de Sus (comuna Pojejena, Caraș-Severin). Crima s-a petrecut în apartamentul în care Mirel locuia cu sora (și ea studentă la Medicină) și cu o verișoară.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș“ din Timișoara a postat pe Facebook un mesaj de omagiere: „IN MEMORIAM – studenta Andreea Morega. Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara deplânge tragica întâmplare în care tânăra Andreea Morega, studentă eminentă la Facultatea de Medicină, a plecat dintre noi. Avea doar 21 de ani și visuri frumoase. Din păcate, nu a avut șansa să le împlinească. Întreaga comunitate academică este alături de familia îndoliată. Transmitem sincere condoleanțe tuturor celor care au cunoscut-o! Dumnezeu să o odihnească în pace!“

O mașină de poliție a însoțit mașina funerară.

Patronul firmei de pompe funebre care s-a ocupat de transportul sicriului cu trupul neînsuflețit a fost impresionat de această întâmplare cutremurătoare.

„Ce zi tristă… După atâția ani de funerare, am văzut și trăit multe, dar azi am avut un sentiment extrem de puternic de tristețe/de neputință/de neliniște/ de ură…

Nu aveam de gând să postez nimic, dar văzui un mesaj care mă întoarsă… Cei care mă cunosc știu că sunt un om direct și corect…

Așa că: din păcate, găsirea unui partener de viață se pare că este o loterie… Cine se gândea că studentul la Medicină și la (ATENȚIE) Teologie este de fapt diavolul pe pământ! Sper din toată inima ca Mirel să aibă un viitor cel puțin groaznic… și toți cei care empatizează cu el!!! Din cauza unor băieți ca Mirel, frustrați si dezaxați, ajung fetele să nu mai aibă încredere și sincer le înțeleg perfect!

Încă ceva: am văzut azi la Padeș o comunitate extrem de unită!“, a scris omul pe Facebook.

„Nu mai avem niciun ţel în viaţă“

Tatăl Andreei care a venit să ia acasă sicriul cu trupul fiicei sale le-a spus colegilor care s-au strâns la Serviciul de Medicină Legală Timiș să aibă grijă ce vor face în viață ca să evite astfel de grozăvii: „Era singurul nostru copil, nu mai avem niciun ţel în viaţă...Să aveţi grijă ce faceţi în viaţă, să nu păţiţi aşa ceva...“.

„Eram sigur că ceva nu e în regulă“

Bărbatul a mărturisit că a avut o presimțire cu privire la faptul că s-a întâmplat ceva cu fiica sa: „La 11 am vorbit cu ea. Mi-a dat mesaj că îşi face bagajele şi vine acasă şi îmi trimite mesaj când se urcă în microbuz. Nu mi-a trimis mesaj. Am mai întrebat-o pe unde e, ce face, nu mi-a răspuns, am sunat-o. Am intrat la griji, eram sigur că ceva nu e în regulă. Mă anunţa de fiecare dată ce paşi făcea. Am luat maşina şi am plecat (n. red. din Gorj) spre Timişoara. Am presimţit, am simţit că ea nu este vie”.

În drum spre Timișoara, bărbatul a sunat la toate unitățile spitalicești din zonă să întrebe dacă a avut loc un accident. Din nefericire, tatăl tinerei a aflat de la Poliția Herculane că au fost sesizați cu privire la o crimă în Timișoara. Ulterior, acesta a încercat să ia legătura cu apropiații studentei, inclusiv cu ucigașul ei, Mirel Dragomir. Însă individul avea telefonul închis.

De asemenea, tatăl Andreei susține că tânărul nu era iubitul fetei lui, ci doar un simplu amic: „Ea voia să-i spună că nu vrea să aibă o relaţie cu el. Pe Andreea n-o mai învie, orice pedeapsă ar lua, pe mine nu mă mai încălzeşte cu nimic”.