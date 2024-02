Hoțul care a dat atacul într-o bijuterie în Timișoara, prins de polițiști la Craiova VIDEO

Bărbatul care a furat două lanțuri din aur dintr-o bijuterie din Timișoara a fost prins joi, 22 februarie 2024, la Craiova, în urma unei operațiuni a polițiștilor de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Timișoara, în colaborare cu polițiștii Direcției Operațiuni Speciale.

Bărbatul bănuit de tâlhăria din magazinul de bijuterii de pe strada Bredicianu din Timișoara a fost reperat și reținut de polițiști la Craiova. Acesta urmează să fie adus la Timișoara pentru audieri. Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara. Bărbatul reținut are 48 de ani și are domiciliul în județul Sălaj.

„În urma investigațiilor efectuate, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Timișoara, în colaborare cu polițiștii Direcției Operațiuni Speciale, au depistat în Craiova un bărbat, în vârstă de 48 de ani, bănuit de comiterea infracțiunii de tălhărie calificată, ce a avut loc în data de 20.02.2024, la magazinul de bijuterii de pe strada Coriolan Brediceanu din Timișoara. Bărbatul va fi adus la audieri la sediul Poliției municipiului Timișoara. Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, urmând a fi dispuse măsuri legale în baza probatoriului administrat”, a transmis IPJ Timiș.

Vă reamintim, marți după masă, 20 februarie 2024, un individ a intrat în bijuteria din Piața 700, a smuls două lanțuri din aur de la proprietarul magazinului și a fugit.

Patronul bijuteriei a încercat să-l oprească pe hoț, însă acesta a utilizat un spray lacrimogen și a scăpat.

Bărbatul nu și-a ascuns fața în timpul atacului, având pe cap doar o șapcă roșie. De altfel, bijuteria era supravegheată cu ajutorul unor camere video, iar imaginile cu hoțul au ajuns la oamenii legii.

„A luat două lanțuri să le vadă și a fugit cu ele. Am fugit după el, m-a agresat, mi-a dat cu spray în față. Am fost la Oftalomologie (n.r. Spitalul de Oftalmologie se află la nici 50 de metri de bijuterie), am primit îngrijiri medicale și mi-am revenit. Mă mai ustură în partea din spate. A fost și ieri la magazin, să studieze terenul, probabil. Am luat pozele de pe camere, este cunoscut de poliție și probabil că va fi prins. În scurt timp”, a mărturisit patronul bijuteriei.

Mai mult, bijutierul a oferit și o recompensă pentru găsirea hoțului. Acesta a promis 5.000 de lei pentru cel care ajută prinderea lui și recuperarea bijuteriilor.