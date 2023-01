Garda Imperială, brand turistic al Timișoarei. Spectacol vizual inedit FOTO VIDEO

În 2016, când se sărbătoreau 300 de ani de când trupele imperiale habsburgice au eliberat Timişoara de sub ocupaţia otomană, a apărut ceremonia schimbului de gardă, un spectacol care a prins foarte repede în rândul turiștilor.

Schimbul de gardă, aşa cum se realiza el până în urmă cu 300 de ani, pe vremea armatei imperiale, a fost reluat la Timişoara, în urmă cu mai mulți ani.

Voluntarii îmbrăcați în costume de epocă, replici ale soldaților austrieci de acum trei secole, și cu arme de panoplie din vremea Imperiului Habsburgic, în sunet de tobe, un început inițial să defileze în fața Palatului Baroc din Piața Unirii. Apoi s-au mutat la Bastionul Theresia, dar acum sunt văzuți cam peste tot în centrul istoric al Timișoarei, dar și la numeroase festivaluri și evenimente.

Garda Austriacă a devenit deja un veritabil brand al Timișoarei. „Soldații” Asociația Eugeniu de Savoya sunt conduși de Vasile Sopon, un fost ofițer de Securitate, acum pensionar.

„Când am înființat asociația, ne-am gândit să sprijinim persoane aflate în nevoi. Am adunat bani și am făcut ce am putut să sprijinim. S-a întâmplat ca în 2015, iar unul din colegii mei a venit și mi-a spus că în 2016 se fac 300 de ani de când Eugeniu de Savoya a cucerit Timișoara. Asta a fost punctul de plecare. Am câștigat o finanțare de la Consiliul Județean Timiș, am mai făcut rost de sponsorizări și am făcut un eveniment de toată frumusețea, alături de Filarmonica Banatul, Opera Română, de o asociație din Brașov, am adus aici italieni, iar la spectacol au participat mii de oameni. Am văzut că merge și am prins curaj“, relatează Vasile Sopon.

Următorul spectacol a fost cel în care s-a sărbătorit 300 de ani de la înființarea fabricii de bere din Timișoara. De aici au trecut la schimbul de gardă, pe care l-au tot perfecționat. „Ne-am făcut și tun, tragem cu tunul. Când am început acest proiect nu ne-am gândit la o asemenea magnitudine. Am zis să facem o poveste frumoasă pentru Timișoara, pentru timișoreni. Lucrând încet, cu sârguință și cu pasiune, am ajuns și la acest nivel. Am ajuns să fim căutați pentru tot felul de manifestări. E un lucru minunat”, spune Sopon.

Totuși, prima încercare de a reconstitui garda cetății a avut loc în 2013, în cadrul Festivalului Baroc. Actorii de atunci erau cinci militari de la Garnizoana din Timişoara.

Îmbrăcați în hainele soldaților români din 1919

Între timp, Asociația Eugeniu de Savoya și-a diversificat activitatea. Pe lângă actorii care îmbracă costumele austriece, a apărut o nouă reconstituire istorică: soldații Armatei Române din primul Război Mondial. Ultima dată au defilat de 1 Decembrie 2022, de Ziua României.

„În timp, au apărut și uniforme și arme ale soldaților români din primul Război Mondial. Am vrut să evocăm și un alt moment important al istoriei noastre, intrarea trupelor române în Banat, la 3 august 1919, conduse de colonelul Virgil Economu. Conducerea Garnizoanei Timișoara ne-a solicitat să participăm la festivitatea de defilare de 1 decembrie, chiar să fim în frunte. Ne-au propus să purtăm un steag din timpul Regelui Ferdinand, de acum o sută de ani. Este un steag original brodat cu fir de aur și de argint. Ne-am simțit mai mult decât onorați”, mărturisește Vasile Sopon.

Promovează istoria, bunele maniere și protecția mediului

Asociația Eugeniu de Savoya a deschis recent și o expoziție, la Bastionul Theresia, cu uniforme imperiale habsburgice și otomane, cât și ale armatei române din primul Război Mondial. Și asta nu e tot.

„Ne-am extins cu proiectele noastre. Pregătim niște filmări despre Codul bunelor maniere, pe care le vom prezenta copiilor. De asemenea, vom pregăti episoade de 15-20 de minute despre protecția mediului. Am luat legătură cu cei de la Inspectoratul Școlar, au fost de acord ca aceste episoade să fie prezentate elevilor. Facem o bună propagandă pentru istorie, bunele maniere și protecția mediului. Copiii au fost entuziasmați de acest mod de a prezenta istoria, diferit, lejer, fără presiunea notei. De fapt, asta am și dorit”, a mai spus Vasile Sopon.

Ar putea să apară și otomanii

Cei de la Asociația Eugeniu de Savoya sunt în discuții cu un grup de oameni de afaceri turci din Timișoara, care și-au manifestat dorința să sponsorizeze uniforme și arme otomane.

„Urmează să discutăm detalii, s-ar putea să avem și reprezentanți ai Imperiului Otoman. La noi totul este gratuit. E drept că găsim cu greu voluntari și sponsori. Când am gândit povestea asta ne-am gândit că o să fim în jur de 60 de oameni, dar acum suntem undeva la 30. Unii vin, alții pleacă, dar noi primim pe oricine care este îndrăgostit de istorie”, a încheiat Vasile Sopon.