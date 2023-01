Timișoara, un oraș prea scump pentru turism. „Până acum România se vindea de la sine, fiind ieftină”

Principalele agenții de turism românești care aduc în țara noastră vizitatorii străini au fost invitate la Timișoara, pentru o ultimă discuție înainte de începerea programului Capitală Europeană a Culturii -2023.

Am intrat în linie dreaptă pentru programul Timișoara Capitală Europeană a Culturii -2023. Evenimentul de deschidere este pregătit pentru weekendul 16-18 februarie. Toată lumea face ultimele reglări, ca totul să funcționeze fără cusur. La fel și cei care se ocupă de turism și industria ospitalieră.

Zilele acestea, la Timișoara sunt prezente cele mai importante agenții de turism specializate în incoming, care aduc în țara noastră vizitatorii străini.

Reprezentanții agențiilor au venit să afle la fața locului ce capacitate de cazare și masă are Timișoara, să vadă principalele atracții turistice și obiectivele importante pentru vizitatori și, nu în ultimul rând, au făcut cunoștiință cu actori locali implicați în activități tipice economiei de turism.

„Suntem motorul aducerii turiștilor străini în România. Reprezentăm cam 65 la sută din piață ca volum de facturare, iar în efortul de a promova Timișoara suntem alături de colegii de aici și încercăm să găsim acele programe și produse care să ne permit să vindem Timișoara, fie la cerere, fie în broșurile partenerilor externi. Cred că Timișoara va putea să beneficieze de avantajele unei Capitale Culturale Europene și va avea boom-ul pe care l-a avut Sibiu acum câțiva ani. Încă se vinde Sibiu ca fostă Capitală Europeană a Culturii. În prezentările din broșuri și cataloage, Sibiul apare ca și Capitală Culturală Europeană în 2007. Cred că Timișoara, dacă își va juca bine cartea, va rămâne încă zece ani fostă capital cultural”, a declarat Ovidiu Tudor, președintele Ascoației Incoming România.

„România concurează cu toate țările din catalogul respectiv”

Timișoara are numeroase avantaje și atracții pentru ca turiștii din strănătate să dorească s-o viziteze. Are însă și inconveniente. Deocamdată un minus este că e un oraș scump, explică Ovidiu Tudor.

„Cu toată sinceritatea, Timișoara este un oraș foarte frumos, dar foarte scump. Noi sperăm să se justifice că e scump prin evenimentele din Capitala Culturală Europeană, dar încercăm să găsim și acele soluții prin care să-l putem promova. Noi suntem tour operatori care ne publicăm programele în broșurile partenerilor externi. Într-o asemenea broșură, România concurează cu toate țările din catalogul respectiv. De exemplu, într-un circuit european, România e alături de toate țările europene. În momentul în care prețul României este egal cu prețul celorlalte țări, dar România nu are promovare, nu are imagine bună, nimic care să o scoată în evidență, stă la coadă în lista respectivă. Până acum se vindea de la sine, fiind ieftină. Acum ni se spune că ne-am aliniat prețurilor europene, am ajuns la fel de scumpi ca Croația sau Slovenia, dar suntem foarte departe de calitatea serviciilor lor”, a mai spus Ovidiu Tudor.

În anul Capitalei Culturale Europene, într-un scenariu optimist, sunt așteptați circa 500.000 de turiști în Timișoara, din care cel puțin 300.000 să fie străini. Asta înseamnă că mulți timișoreni, care lucrează în industria ospitalieră – dar nu numai, vor avea ocazia să câștige.

Timișoara dispune la această oră de aproximativ 5.200 de locuri de cazare, structuri licențiate. Aici nu intră diferitele sisteme de închiriere, printre care și airbnb-urile, care mai aduc încă aproximativ 1.500 de camere. Dacă se iau în considerare unitățile de cazare aflate într-o rază de aproximativ 80 de kilometri în jurul Timișoarei, putem să vorbim de peste 10.000 de paturi.