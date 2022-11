Fântâna cu pești din Timișoara funcționează din nou. „Ultimul proiect preluat în stadiu de abandon”

Fântâna din Piața Victoriei a fost construită în anul 1957. La început avea o formă de stea cu cinci colţuri pe care erau aşezaţi peştii din bronz. De atunci au mai avut loc câteva modificări ale formei bazinului. Ultima reabilitare a durat trei ani.

Contractul de reabilitare a Fântânii cu pești din centrul Timișoarei a fost semnat în 2019, cu firma JDA Consult. În scurt timp, fântâna a fost înconjurată de pereți înalți din paleți, să nu se vadă deloc șantierul. De fapt lucrările mai mult au stagnat. Constructorul a motivat că pe parcurs au apărut probleme legate de autorizarea restaurării peștilor.

Lucrările au început în martie 2021. Termenul de finalizare trecut pe panoul de pe şantier era februarie 2022, iar lucrările s-au încheiat acum.

„Închidem ultimul proiect preluat în stadiu de abandon. La fel ca fațada Operei, fântâna cu pești era un șantier lăsat de izbeliște. După discuții lungi și dure, constructorul a înțeles că nu există spațiu de negociere, iar lucrările au fost reluate.

După Drumul Boilor, Alexandrescu, Prezan, Măcin sau fațada Operei, acest proiect este ultimul proiect eșuat, resuscitat și finalizat. E inadmisibil ca o astfel de lucrare să dureze 2-3 ani și consecințele pentru întârziere vor fi cuantificate curând”, a transmis Ruben Lațcău, viceprimarul Timișoarei.

Firma care s-a ocupat de reabilitare a fost inclusiv penalizată de primărie.

„Firma care a câștigat acest contract este una care are pedigree liberal. A semnat că va finaliza lucrarea în 12 luni: două luni proiectarea și 10 luni execuția. Atunci, lucrările au fost sistate de fostul primar, presupun pentru că era campanie electorală și nu voia acest șantier sau poate că știa ceva despre seriozitatea acestei firme. În mai anul trecut am dat ordinul de începere, dar, din păcate, firma nu a mai avansat. De aceea de săptămâna trecută am intrat în penalizări. Sunt 3.500 de lei pe zi. Le vom aplica din prima zi de întârziere”, declara în vară primarul Dominic Fritz.

Pe fântâna în prima ei variantă au fost filmaţi, în 1969, membrii formaţiei Phoenix cântând melodia „Totuşi sunt ca voi”.

De atunci au mai avut loc câteva modificări ale formei bazinului.

Iluminarea arhitectonică a fântânii s-a făcut în primul mandat al primaului Nicolae Robu, atunci când a fost iluminată şi statuia de lângă, “Lupoaica cu pui” – dăruită Timişoarei în 1926 de oraşul Roma.