Actrița franceză Maïwenn a venit la Timișoara. Partenera lui Johnny Depp a deschis festivalul de film Les Film de Cannes VIDEO

Îndrăgita actriță și regizoarea franceză Maïwenn a deschis festivalul de film Les Film de Cannes de la Timișoara. Franțuzoaica a stat la povești cu spectatorii după vizionarea filmului “Jeanne du Barry”.

A fost coadă, joi seara, 19 octombrie 2023, la Cinema Timiș, pentru evenimentul de deschidere a festivalului Les Film de Cannes a Timișoara.

Cum era de așteptat, toate cele 529 de locuri au fost ocupate pentru filmul „Jeanne du Barry”, mai cu seamă că invitat special pentru gala de deschidere a fost nimeni alta decât Maïwenn, actrița și regizoarea filmului în care joacă și Johnny Depp.

„Jeanne du Barry“ este inspirat din povestea reală a unei curtezane, interpretată de Maïwenn, ultima favorită a lui Ludovic al XV-lea, jucat de celebrul Johnny Depp.

După vizionarea filmului, Maïwenn - Aurélia Nedjma Le Besco, pe numele ei întreg, a urcat pe scenă și a stat de vorbă cu spectatorii mai bine de două ore.

„Am descoperit pesonajul lui Jeanne du Barry în primul rând în filmul Sofiei Coppola, <Maria Antoaneta>. De fiecare dată când apărea actrița pe ecran, mi se părea ca efectiv atrage toate privire. Era un personaj foarte diferit de restul personajelor din acest film. Așa a apărut interesul meu, apoi am citit foarte multe despre Jeanne du Barry și mi s-a părut că efectiv mă cheamă cumva, deși nu sunt deloc mistică. Dar am avut impresia că acest personaj m-a ales pe mine. Nu fost vorba doar de a o apăra în public, dar mi-am dat seama că era o vizionară, o feministă înaintea timpului său. Mai este ceva inexplicabil. Cred că te poți îndrăgosti de un personaj istoric, așa cum te poți îndrăgosti de o țară, de o cultură sau de un om. Nu pot să-mi explic cum mi-am petrecut 16 ani studiind acest personaj. Șapte din acești 16 ani am lucrat la acest proiect”, a spus Maïwenn.

Filmul spune povestea lui Jeanne Vaubernier, fiica unei croitorese, hotărâtă să urce pe scara socială, care își folosește farmecul pentru a scăpa de sărăcie. Când regele Ludovic al XV-lea se îndrăgostește de ea, Jeanne devine favorita oficială a suveranului. Doar că nimeni de la curte nu dorește ca o fată de pe stradă să aibă influență la Versailles.

„Încă un punct comun pe care l-am găsit cu Jeanne du Barry are legătură cu tinerețea mea. Jeanne du Barry se îndrăgostește de un om care are o mare putere, este regele. Și eu m-am îndrăgostit când eram foarte tânără de un om care avea o mare putere (n.r. a fost căsătorită cu regizorul Luc Besson), iar eu am fost proiectată în acest mediu al cinematografiei din Franța. Nu îmi găseam locul, veneam dintr-o familie săracă, din cu totul alt mediu social. Simțeam mereu privirile celor din anturajul partenerului meu. Nimeni nu credea că sunt îndrăgostită de acest om, nu aveam alte interese, la fel și cu Jeanne du Barry, cei de la curte credeau că are alte motive pentru a fi cu regele. În iubire e ca într-un ring debox, fiecare are putere asupra celuilalt. Nu e doar bărbatul care are un statut de forță asupra femeii, ci și femeia are o putere asupra lui, de seducție, de atracție și este ca o luptă, această putere trece de la unul la altul”, a mai povestit Maïwenn.

Maïwenn a reușit să-l convingă pe Johnny Depp să joace într-un film francez, apoi a venit rândul lui s-o întrebe pe ea dacă vrea să mai continue cu el, deoarece vreme de patru-cinci ani vedeta de la Hollywood a fost implicat într-un scandal și proces cu fosta soție, Amber Heard.

„Având în vedere situația lui Johnny Depp, mai degrabă el a trebuit să mă convingă să joace în film. I-am propus inițial lui Gerard Depardieu, e clar, îmi aleg actorii care au cumva o umbră în relația cu femeile, n-am noroc la partea asta... Lui Johnny i-am propus rolul înainte să înceapă procesele arhi mediatizate cu fosta soție. M-am dus să-l întreb dacă mai are rost să continuăm în situația dată, și mi-a răspuns că mai degrabă se pune problema dacă mai vreau eu să continui cu el. I-am spus că doresc să continuăm (...). ”, a mai spus Maïwenn.

Foarte multe scene au fost filmate la Versailles, chiar și în Sala Oglinzilor, care e deschisă doar o singură zi pe săptămână.

„Dacă ai suficienți bani, nu este o problemă să filmezi acolo. Problema este să ai banii. Versailles îți spune foarte clar, când strângi suficienți bani, poți să vii să filmezi. Și filmezi doar luni, pentru că în restul zilelor este deschis publicului. Bugetul castelului Versailles se bazează și pe faptul că se filmează foarte multe filme acolo, au tot interesul să accepte echipe de filmări. Cu toate acestea, majoritatea interioarelor din film, inclusiv camera regelui, au fost recreate în studio”, a adăugat regizoarea.

Festivalul Les Film de Cannes a Timișoara continuă până duminică, 22 octombrie, la cinematografele Timiș și Victoria.