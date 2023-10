Îndrăgita actriță Maïwenn, care joacă în ultimul film cu Johnny Depp, vine la Timișoara VIDEO

Les Films de Cannes à Timișoara, care se va desfășura între 19 și 22 octombrie, va fi primul festival găzduit de cinema Timiș, situată în centrul Timișoarei, care a fost redeschis weekendul trecut.

Les Films de Cannes à Timișoara aduce în prim plan cinematografia semnată de femei. Zece dintre cele 18 lungmetraje din program sunt regizate de cineaste din Austria, Franța, Tunisia, Italia: Jessica Hausner, Justine Triet (Palme d’Or), Maïwenn, Kaouther Ben Hania (cel mai bun documentar la Cannes 2023), Catherine Corsini, Delphine Gleize, Iris Kaltenback și Lubna Playoust.

Cinci dintre acestea vor fi prezente la Timișoara în timpul festivalului: Maïwenn, la proiecția de deschidere “Jeanne du Barry”, Chiara Malta pentru “Linda veut du poulet!”, un film dedicat publicului tânăr, Delphine Gleize, regizoarea “Carnage”, Catherine Corsini, regizoarea “Le Retour” și Lubna Playoust, la proiecția filmului ei, “Chambre 999”.

Pe lângă acestea, publicul din Timișoara va putea viziona și un calup de scurtmetraje din România, regizate de Dana Rogoz, la debutul său în spatele camerei, Catrinel Dănăiață și Laura Baron, prezente și ele la Timișoara.

“E o ediție mai mare și mai cu moț, pentru că Timișoara e Capitală Europeană a Culturii. În loc de șapte-opt filme, prezentăm peste 20 de filme în acest weekend. Începe joi și se încheie duminică. Pentru prima dată suntem la Timișoara în două săli, la Victoria și Timiș, proaspăt inaugurat. E primul festival care se ține aici. Alături de filme sunt și niște inițiative paralele, avem un workshop, un atelier pentru actorii din zona asta. Avem și o conferință în care discutăm despre egalitatea de șanse în cinema. Este despre femei în cinema. Pe lângă asta avem și un calup de filme românești realizate de regizoare”, a declarat regizorul Cristian Mungiu, inițiatorul festivalului Les Films de Cannes à Timișoara.

La Timișoara, filmele din festival se vor putea vedea în cinematografele Victoria și Timiș. Cinematograful Timiș, cu o sală principală de peste 500 de locuri, s-a redeschis weekendul trecut.

Maïwenn la cinema Timiș

Maïwenn, actrița și regizoarea care a deschis festivalul de film de la Cannes vine în deschiderea festivalului de la Timișoara. Franțuzoaica va prezenta filmul “Jeanne du Barry”, pe 19 octombrie, la Cinema Timiș, iar apoi va urma o sesiune de Q&A.

Filmul ei, “Jeanne du Barry”, este inspirat din povestea reală a unei curtezane, interpretată de aceeași Maïwenn, ultima favorită a lui Ludovic al XV-lea (jucat de Johnny Depp).

„Maïwenn e o actriță și regizoare cât se poate de neconformistă, care, pe lângă multe alte calități, a reușit să-l convingă pe Johnny Depp să iasă din stupul lui plin de albine în care fusese închis vreme de patru-cinci ani, pe timpul procesului. Procesul s-a încheiat în final relative bine pentru el și primul film în care a decis să joace este acest film al lui Maïwenn, în care joacă direct rolul lui Ludovic al XV-lea. Ce poți să-ți dorești mai mult ca actor decât să se te poftească cineva să filmezi în Sala Oglinzilor din Versailles, unde nu se poate filma decât luni, când e muzeul închis. Producția asta a costat cât e bugetul CNC-ului românesc pe doi ani de zile. Rezultatul a fost un film care a încasat în Franța, un million de euro încă din primul weekend de proiecție. E un film foarte popular, Maïwenn este foarte popular în Franța, și pentru că este actriță, și pentru că este frumoasă. Ea va fi prezentă la deschiderea festivalului de la Timișoara, îi mulțumim mult pentru efortul acesta”, a mai spus Cristian Mungiu.

Legat de film: Jeanne Vaubernier, fiica unei croitorese, hotărâtă să urce pe scara socială, își folosește farmecul pentru a scăpa de sărăcie. Când regele Ludovic al XV-lea se îndrăgostește de ea, Jeanne devine favorita oficială. Doar că nimeni de la curte nu dorește ca o fată de pe stradă să aibă influență la Versailles.

Maïwenn și-a început cariera de actriță de la o vârstă foarte fragedă, iar publicul din întreaga lume o cunoaște pentru rolul Diva Plavalaguna din filmul cult al lui Luc Besson, “The Fifth Element” (1997). Ca regizoare și scenaristă, Maïwenn se inspiră mult din viața personală. Filmul “Polisse” din 2011 i-a adus Premiul Juriului la Cannes și un succes imens la box-office.

Programul festivalului de la Timișoara

Joi, 19 octombrie, de la ora 19.00, la Cinema Timiș, în premieră națională, se proiectează “Madamme du Barry”, de Maïwenn.

La Cinema Victoria, de la ora 18.00 se proiectează “Sur l’adamant” de Nicolas Philibert, filmul care a câștigat Ursul de aur, anul acesta, la Berlin.

Tot aici, de la ora 20.30 se proiectează, în prezența actrițelor Alina Șerban și Anamaria Marinca, filmul “Housekeeping for beginners”, de Goran Stolevski.

Vineri, de la ora 18.00, la Cinema Timiș se prezintă “Only the river flows”, de Wei Shujun, aflat în selecția Un certain regard la Cannes 2023.

De la ora 20.30 se va putea urmări “Anatomie d’une chute”, de Justine Triet filmul premiat cu Palme d’or.

La cinema Victoria, de la ora 18.00 este programată Discuția despre influența cinemaului feminist cu Adina Baya urmată de proiecția filmului Victoria, de Justine Triet.

La ora 21.00 începe proiecția “Le ravissement”, de Iris Kaltenback, care a obținut Premiul SACD.

A doua zi la Timiș și Victoria

Ziua de sâmbătă își propune să țină oamenii ore în șir în sălile de cinematograf. La Cinema Timiș ziua începe cu workshopul Managing talents, destinat profesioniștilor din domeniu (actori de teatru și film).

Urmează proiecțiile: “Linda veut du poulet!”, de Sébastien Laudenbach și Chiara Malta (ora 15:00, film pentru copii), “La passion de dodin bouffant”, de Tran Anh Hùng (ora 17:30, Premiul pentru regie, Cannes 2023) și “Le retour” de Catherine Corsini.

Dana Rogoz, Catrinel Danaiata și Laura Georgescu Baron își vor prezenta sâmbătă, de la ora 14.00, la Cinema Victoria, scurtmetrajele „Remote”, „I’m ok with your last wish” și „Pune-te în locul meu”.

Urmează, de la ora 16.00, conferința Gender Equality în cinema: Les Femmes de Cannes à Timișoara, cu Chiara Malta, Delphine Gleize, Catherine Corsini, Ulrike Müller, Julia Patry, Dana Rogoz, Catrinel Dănăiață, Laura Georgescu Baron și Anamaria Marinca.

Seara e dedicată filmelor de lung metraj. Astfel, vor fi prezentate “Carnages”, de Delphine Gleize (ora 18.30, Premiul Tinereții la Cannes 2002) și “Four Daughters”, de Kaouther Ben Hania (21.30, cel mai bun film documentar la Cannes, anul acesta).



Lubna Playoust filmul eveniment al festivalului

Duminică, la Cinema Timiș continuă workshopul Managing talent (10.00 – 14.00). De la ora 15.00 va fi proiectat filmul care a primit anul acest Premiul juriului, “Fallen Leaves”, de Aki Kaurismäki. De la 17.30 de vede “Perfect days”, de Wim Wenders, iar de la ora 20.00, “About dry grasses”, de Nuri Bilge Ceylan.

La Cinema Victoria, sala de proiecții se deschide la ora 15.00 cu “The old oak”, de Ken Loach, urmând, de la 17.30 “Club zero” de Jessica Hausner, iar de la ora 20.00 se va proiecta 20.00 “Chambre 999”, de Lubna Playoust filmul eveniment al festivalului. Proiecția va încheia festivalul și va avea loc în prezența regizoarei Lubna Playoust, care vine să întâlnească publicul din sală la o sesiune de întrebări și răspunsuri, la finalul filmului.