Sentința primită de un inspector beat la volan, care a lovit un cuplu pe trecerea de pietoni. Femeia a murit pe loc

Inspectorul DSVSA Gorj care, în urmă cu doi ani, a omorât o femeie pe trecerea de pietoni din zona centrală a municipiului Târgu Jiu a fost condamnat definitiv de magistrații Curții de Apel Craiova, la 3 ani și 10 luni de închisoare cu executare.

Soții, aflați pe trecerea de pietoni de pe bulevardul Constantin Brâncuși din Târgu Jiu, au fost spulberați de mașina condusă de Cristinel Lupulescu. În urma impactului, femeie a decedat pe loc și bărbatul a fost rănit grav. Inspectorul sanitar-veterinar avea o alcoolemie de 1,77 mg/l, mașina cu inspecția tehnică expirată și un copil în mașină.

Cristinel Lupulescu a fost condamnat definitiv, miercuri, 6 martie 2024, de Curții de Apel Craiova, la o pedeapsă de trei ani și zece luni de închisoare cu executare. De asemenea, Lupulescu are de plătit daune moale și civile de aproape 200.000 lei.

„Contopeste pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul Lupulescu lulius-Cristinel sã execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare la care se adăugã sporul de 1/3 din totalul celorlalte pedepse, respectiv sporul de 10 luni, astfel că in final, inculpatul va executa pedeapsa de 3 ani si 10 luni, cu executare in regim de detentie. Majoreaza cuantumul daunelor morale acordate partii civile Giura (fosta Bocea) Alina Larisa de la 60.000 lei la 110.000 lei. In baza art. 397 alin. 1 C.proc. pen, art. 25 alin. 1 C.proc. pen. rap. la art. 1349 alin. 1 si 2 C.proc. civ. admite actinea civil exercitat de partea civilã Bocea Alexandru Gabriel si obligã partea responsabilă civilmente Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România, pe lângã sumele plătite ca urmare a acceptării ofertei de despaqubire, la plata sumei de 25 000 lei pentru propriile vatamari si 69 000 lei cu titlu de daune morale ca urmare a decesului sotiei“, a stabilit instanța de judecată.

A fost arestat preventiv

Accidentul s-a întâmplat în luna martie 2022. Cristinel Lupulescu a lovit victimele cu maşina, pe trecerea de pietoni, iar în urma impactului, o femeie de 52 de ani a murit pe loc. Acesta a fost arestat preventiv la timpul respectiv.

„În continuarea cercetărilor, la data de 20 martie, a fost dispusă măsura reţinerii, pentru 24 de ore, faţă de bărbatul bănuit de săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă şi conducerea unui vehicul, pe drumurile publice, de către o persoană aflată sub influenţa alcoolului, poliţiştii procedând la introducerea acestuia în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Gorj“, au transmis atunci reprezentanţii Poliţiei Gorj.