Fotbaliștii care i-au jignit oribil pe Nicușor Dan și pe alegătorii lui rămân fără primele de promovare

FC Argeș a revenit pe prima scenă a fotbalului românesc, însă în euforia după promovare, jucătorii au oferit imagini dezgustătoare și remarci ofensatoare la adresa noului președinte Nicușor Dan și a alegătorilor acestuia.

Duminică, în ziua alegerilor, fotbaliștii care sărbătoreau promovarea în Superliga au scandat lozinci jignitoare la adresa președintelui și a celor care l-au votat. În frunte cu Mihai Roman și Robert Moldoveanu, jucătorii au intrat în dialog live pe TikTok cu susținătorii lui George Simion și au râs de Nicușor Dan și de alegătorii săi: „Dedicație pentru toți bulangiii lui Nicușor” sau „Cine votează cu Nicușor să-mi mănânce mucii!”.

Regretă profund comentariile făcute

Cei doi fotbaliști și-au pus apoi cenușă în cap, când au văzut că scandalul a luat amploare. ”Îmi cer scuze pentru live-ul respectiv, nu am avut intenția să jignim pe cineva sau să influențăm cu ceva pe cei participanți la acel live. A fost un moment euforic, pe care și eu, și colegii mei îl regretăm profund.

Din păcate, am intrat în jocul chat-ului și, pe acel moment de euforie, au ieșit niște comentarii cu un impact negativ. Ne cerem scuze încă o dată”, a spus Mihai Roman, completat de Moldoveanu: ”Îmi pare sincer rău pentru cuvintele pe care le-am spus. Nu am realizat impactul pe care le-ar putea avea și regret profund dacă am jignit său rănit pe cineva. Îmi cer scuze tuturor, n-a fost cu rea intenție, doar o prostie de moment”.

Conducerea îi trimite la cursuri

Scuzele acestora nu au fost de ajuns pentru conducerea echipei, care pregătește sancțiuni pentru jucătorii implicați. După ce au transmis că ”aceste manifestări sunt inacceptabile, mai ales că în joc se află reputația clubului”, oficialii grupării violete vor taxa financiar derapajul jucătorilor. Clubul argeșean urmează să aplice amenzi sau să le taie fotbaliștilor implicați în scandal primele de promovare, scrie gsp.ro.

Piteștenii își negociaseră sumele de obiectiv chiar în vestiar, de față cu primarul Gentea și președintele Dani Coman, acestea ajungând la 2.000 de euro de jucător. În plus, fotbaliștii vor fi nevoiți să ia parte la cursuri de instruire cu privire la comportamentul pe care să-l adopte pe rețelele de socializare.