Lista unei pasagere cu mai multe alergii a devenit virală: „Dă-te jos și plimbă-te!”

O pasageră a oferit însoțitorilor de bord o listă cu „listă de alergii la zbor”, prin care le cere să nu vândă aproape nimic, de la cafea sau parfum la caju. În lista devenită virală, aceasta menționează că până și combustibilul avionului îi poate provoca crize.

„Fără cafea (extrem de alergică chiar și la miros), fără caju, fără parfum sau mirosuri chimice (apă de colonie, parfum, săpun parfumat sau loțiune de corp, și chiar fără mirosul de benzină sau combustibil de avion)

Sunt foarte alergică la mirosul de cafea și aș aprecia dacă v-ați putea abține de la prepararea cafelei. Deoarece chiar și mirosul îmi poate opri respirația", a scris ea.

Ea a cerut, de asemenea, o sticlă mare de apă - nu ceașca tipică de mărimea unui degetar - adăugând: „În acest fel, nu trebuie să vă cer constant mai multă apă".

„Vă mulțumesc pentru răbdarea și înțelegerea cu care ați încercat să faceți zborul cât mai plăcut pentru mine. Vă apreciez" a încheiat pasagera

Lista a devenit virală pe rețelele de socializare, iar internauții fie au fost înfuriați, fie s-au amuzat.

„I-aș anunța cu amabilitate că pot muri fie din cauza mirosului de cafea, fie din cauza lipsei mele de cafea și apoi i-aș lăsa să ia decizia", a glumit unul.

Un altul a adăugat: „Dă-te jos și plimbă-te, Karen” (Karen este un termen argotic peiorativ folosit de obicei în SUA, pentru a se referi la o femeie din clasa de mijloc care este percepută ca având un aer de superioritate sau fiind excesiv de exigentă).

Un alt sceptic a scris: „Aceasta pare mai degrabă o listă de toleranțe scăzute decât de alergii".

Un altul a adăugat: „Oh, atâta timp cât ea este confortabil și se bucură, dă-i în... pe ceilalți!!!"

Altcineva a glumit: „Ia trenul. Hei. Sunt alergic la mirosul ei. Interziceți-o”.

O analiză publicată în 2024 în revista Archives of Disease in Childhood a demitizat ideea că alergenii plutesc amenințător prin sistemele de ventilație ale avioanelor, scrie New York Post.

Potrivit cercetătorilor, reacțiile alergice provocate de alimente sunt de 100 de ori mai puțin frecvente în timpul zborului decât la „sol”.

„Curățarea tăvițelor, a suprafețelor scaunelor și a sistemelor de pe spătarul scaunelor la începutul zborului cu șervețele dezinfectante este deosebit de importantă", au recomandat cercetătorii - mai ales că „între zboruri are loc o curățare minimă, în special la transportatorii low-cost".

Specialiștii au adăugat că alergenii de arahide „pot fi detectați la niveluri foarte scăzute în aer la decojirea nucilor, dar praful se depune rapid și poate fi detectat doar în imediata apropiere a nucilor".

Experții au subliniat, de asemenea, că sistemele moderne de ventilație ale aeronavelor împrospătează aerul din cabină la fiecare 3-4 minute și includ filtre HEPA care captează praful, microbii - și da, chiar și vaporii de cafea.