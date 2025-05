„Luați comandantul, omorâți-i pe ceilalți”. Interceptări care dovedesc că Rusia execută prizonieri care se predau

Mesajele radio rusești interceptate sugerează că trupelor li s-a spus să ucidă ucrainenii care se predau, ceea ce, împreună cu imaginile filmate cu drona, reprezintă dovezi ale mai multor crime de război rusești, afirmă Kievul.

Oficialii ucraineni spun că transmisiile radio rusești interceptate oferă dovezi înfricoșătoare că unii comandanți ruși au ordonat trupelor lor să execute soldații ucraineni care se predau. Dacă se dovedește, este o încălcare a dreptului internațional care face acum obiectul unei anchete oficiale.

Înregistrările, împărtășite cu CNN de către o sursă de informații ucraineană, par să se potrivească cu imagini făcute cu drona obținute în noiembrie 2024 în regiunea Zaporojie, unde șase soldați ucraineni au fost văzuți culcați cu fața în jos.

Imaginile arată cel puțin doi dintre soldați fiind împușcați de la mică distanță, iar un altul fiind condus de un soldat rus în ceea ce oficialii descriu ca fiind o presupusă crimă de război.

Potrivit unei transcrieri a comunicațiilor interceptate, un comandant rus este auzit dând ordinul de execuție de mai multe ori pe parcursul unei perioade de 26 de minute.

„Întrebați cine este comandantul. Cine este comandantul? Întreabă. Luați-l pe comandant în captivitate și ucideți-i pe toți ceilalți”.

Patru minute mai târziu, ordinul este repetat de două ori:

„Fă-o tu. Luați-l pe comandant în captivitate și omorâți-i pe ceilalți."

Comandantul, a cărui identitate nu a fost confirmată, devine din ce în ce mai nerăbdător în timp ce soldații săi se chinuie să răspundă.

Câteva momente mai târziu, camera unei drone surprinde un soldat mascat în uniformă verde închis, care seamănă cu echipamentul militar rusesc, ieșind dintr-o linie de copaci și apropiindu-se de prizonieri. Un soldat ucrainean pare să gesticuleze înainte de a fi împușcat în cap. Un altul, nemișcat până atunci, își scoate armura de corp și este dus departe.

Comandantul rus cere apoi confirmare:

„I-ați doborât? O întrebare. I-ați doborât?”

La scurt timp după aceea, pe filmare apare fumul unei explozii, iar o dronă se ridică la vedere. Comandantul, aparent alarmat, ordonă unității sale să se retragă.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a identificat unitatea rusă implicată ca fiind „unitatea Storm” a Regimentului 394 de puști motorizate, parte a Diviziei 127 de puști motorizate a Moscovei.

Procurorii ucraineni au legat aceeași unitate de decapitarea unui soldat ucrainean în aceeași zonă și au inculpat în contumacie comandanți ruși din unitatea respectivă.

Un expert audio judiciar consultat de CNN a declarat că înregistrările par autentice.

Deși CNN nu a putut confirma în mod independent legătura dintre înregistrările audio și imaginile filmate cu drona, experții au declarat că cronologia și conținutul se potrivesc foarte bine cu evenimentele prezentate pe înregistrarea video.

Morris Tidball-Binz, raportorul special al ONU privind execuțiile extrajudiciare, sumare sau arbitrare, a declarat pentru CNN că incidentul sugerează o politică deliberată.

„Acestea sunt încălcări grave ale dreptului internațional”, a spus el. „Ele nu s-ar întâmpla la această scară fără ordine - sau cel puțin consimțământ - de la cele mai înalte niveluri ale armatei ruse, ceea ce înseamnă președinția”.

Până la 5 mai, Procuratura Generală a Ucrainei a lansat 75 de anchete penale privind executarea a 268 de prizonieri de război. Oficialii spun că numărul cazurilor crește de la an la an - cu doar opt cazuri în 2022, dar 39 în 2024, iar în acest an au fost deschise alte 20 de cazuri noi.

Yurii Bielousov, șeful departamentului de crime de război din cadrul biroului procurorului, a declarat pentru CNN că se crede că ordinele orale de la comandanții ruși de rang înalt conduc la această tendință.

„Putin a spus că soldații ucraineni capturați în Rusia ar trebui să fie tratați ca teroriști”, a spus Bielousov. „Și știm cu toții ce înseamnă asta în termeni ruși - este o undă verde pentru a-i ucide”.

În trecut, Moscova a negat comiterea de crime de război și a susținut că armata sa respectă legislația internațională privind tratamentul prizonierilor.

Oficialii ucraineni spun că uciderile ar putea fi motivate și de dorința de a evita povara logistică a deținerii prizonierilor.

„Le complică operațiunile”, a declarat Bohdan Okhrimenko, un oficial ucrainean implicat în afacerile prizonierilor de război.

„Așa că comandamentul rus a luat o decizie simplă: să împuște orice prizonier”.