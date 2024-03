Protest al persoanelor cu dizabilități. Venitul unei categorii a fost majorat cu doar 8 lei. „Este o jignire!“

Un de protest al persoanelor cu dizabilități va avea loc marți, 26 martie, în alveola de la Parcul Izvor, din zona Palatului Parlamentului, din București. Aproximativ zece persoane cu handicap din Gorj vor participa la această manifestare.

„Până acum, nouă persoane cu dizabilități din Gorj vor participa la acest protest. Mai așteptăm să se alăture persoane care doresc să participe la acest protest“, a sus Nicolae Dobrotă, coordonatorul grupului persoanelor cu dizabilități.

Acesta a spus că principalele revendicări constau în creșterea veniturilor acestei categorii: „Creșterile veniturilor pentru persoanele cu dizabilități sunt o bătaie de joc. Au blocat posibilitatea DGASPC să primească noi beneficiar în sistem. DGASPC Gorj are ordin de la Ministrul Finanțelor ca până în octombrie 2024 să dea afară 177 de persoane“, a spus Nicolae Dobrotă, coordonatorul grupului pentru persoane cu dizabilități care vor participa la protest.

„Nu acoperă nici pe departe inflația“

Indemnizațiile pentru persoane cu dizabilități s-au majorat, din luna martie, de la 599 de lei la 662 de lei pentru gradul I (grav), de la 449 de lei la 496 de lei, pentru gradul II (accentuat) și de la 72 de lei la 80 de lei pentru cei care suferă de handicap de gradul III.

„Aceste creșteri nu acoperă nici pe departe inflația. Este o jignire a Guvernului“, a spus Robert Gavrilescu, persoană aflată în scaunul cu rotile, care va participa la protest.

Acesta a spus că asistenții personali primesc salarii minime pe economie, deși au o vechime de 20 de ani: „Conform ord. 19/2024, salariile din asistența socială s-au mărit. Asistenții pentru persoane cu dizabilități au fost excluse din această grilă de majorare. Soția mea trebuia să primească un salariu de 2.600 și primește același salariu ca un angajat care are un an de muncă. Soția mea primește un salariu de 2.200 de lei“.

Georgiana Andrițoiu se află de 22 de ani în scaunul rulant din cauza unei afecțiuni. Ea spune că nu există o posibilitate să fie internată într-un centru deoarece mama ei are nevoie de tratament: „Mama mea este bolnavă și trebuie să meargă la spital ca să se trateze, dar nu poate deoarece nu are cine să aibă grijă de mine. Am întrebat la spitale sau la centre dacă pot să fiu internată, dar am primit răspunsuri negative. Voi fi prezentă la acest protest“.