Care sunt cele mai periculoase vipere și cum procedăm în cazul în care suntem mușcați VIDEO

Viperele au început să devină foarte în active în această perioadă, după ce au ieșit din repausul din sezonul rece și se află în sezonul de împerechere. Sabin Cornoiu, președintele Salvamont România, are o serie de sfaturi pentru cei care merg la picnic în zonele montane sau fac drumeții montane.

Mai multe vipere au fost fotografiate și filmate în urmă cu câteva zile în timpul împerecherii în Parcul Național „Defileul Jiului“.

„A început sezonul împerecherii. Viperele sunt specii veninoase și trebuie evitat contactul cu ele, acestea atacând dacă se simt amenințate.

Specialiștii recomandă turiștilor aflați în drumeții în natură în zonele unde trăiesc vipere să evite suprafețele cu pietriș, stâncoase sau însorite, să cerceteze cu atenție locul unde se așează și să nu introducă mâinile între crăpăturile stâncilor.

Vipera cu corn este răspândită în mai multe zone din sudul și sud-estul Europei, inclusiv în câteva zone din România, în zona de sud-vest şi în cea de sud-est.

Este cea mai mare dintre viperele europene, putând ajunge la o lungime de 90 de centimetri. Se distinge printr-un bot ascuțit cu un corn nazal moale și prin dunga de pe spate, formată dintr-o succesiuni de romburi, cu un colorit diferit la masculi și la femele. Se hrănesc cu mamifere mici, șopârle, broaște sau păsări și preferă habitatele stâncoase din zonele montane.

Parcul National Defileul Jiului, unul dintre cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Națională a Pădurilor – #Romsilva, are o suprafață de peste 11.000 de hectare, între masivele Parâng și Vâlcan, pe raza județelor Hunedoara și Gorj“, este mesajul transmis de reprezentanții Romsilva.

Cum verificăm locul de picnic

Sabin Cornoiu, șeful Salvamont România, spune că viperele și-au schimbat comportamentul în ultimul timp: „Noi nu vedeam niciodată vipere decât primăvara, pe căldură, pe calcar și așa mai departe, dar acum le vedem pe zăpadă și la altitudini de 1.600 și 1.700 de metri în locuri în care nu au fost întâlnite vreodată de noi. Și-a extins arealul“.

Acesta are câteva sfaturi pentru cei care merg în zonele montane: „Sunt în perioada de înmulțire și se adună în grupuri mari. Oamenii care merg la picnic trebuie să fie foarte atenți când își aleg locul. Trebuie să meargă cu un băț și verifice cu ajutorul lui tufele, iarba care este mai mare sau pietrele sub care se pot ascunde, pentru că ele fug. Vipera, după ce s-a încălzit suficient, are putere să plece de acolo. În primele ore ale zilei când este încă frig este amorțită și stă acolo și poți trece pe lângă ea fără să o vezi. Între aceste perioade, nu are putere să fugă, dar are putere să ridice capul și să muște, iar atunci este cea mai periculoasă. Aici apar și restul teoriilor. Dacă viperă este adult, își controlează veninul și face mai mult doar o mușcătură mecanică. Dacă e prea mică, inoculează puțin venin și nu afectează cu nimic persoana pe care o mușcă. La juvenili, aceștia u se pot controla și dacă au op cantitate mare de venin și dacă nu au mâncat mult în ultimele zile, poate inocula o cantitate mai mare de venin“.

În cazul unei mușcături, trebuie să nu facem efort și să solicităm ajutor. „Atunci când ești mușcat, trebuie să-ți păstrezi cumpătul și nu faci un efort prea mare, care să activeze circulația sângelui, să stai la umbră și să suni la Salvamont sau la 112. Noi venim cu o targă specială“, a precizat Sabin Cornoiu.