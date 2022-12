Mașină de colectare gunoi, lovită de un tren de călători privat. Accidentul a avut loc în Aninoasa, Dâmbovița

Un camion de gunoi a fost lovit de un tren de călători, marţi, 13 decembrie, în localitatea dâmboviţeană Aninoasa. Nimeni nu a fost rănit, informează Poliţia Dâmboviţa.

„Din primele date, la Aninoasa a avut loc o coliziune între un tren de călători privat şi un camion de gunoi. În urma impactului, au rezultat doar pagube materiale. Poliţiştii efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările producerii evenimentului rutier”, precizează IPJ Dâmboviţa.

Conform reprezentanţilor ISU Dâmboviţa, la locul accidentului au fost derulate imediat acţiuni pentru verificarea şi evaluarea persoanelor din tren şi din autocamion.

„După evaluarea persoanelor, s-a constatat că în tren erau cinci pasageri care nu acuză probleme medicale, iar şoferul autocamionului este rănit uşor, cooperant şi primeşte îngrijiri medicale la faţa locului. Persoana asistată medical de către echipajul SAJ Dâmboviţa, un bărbat de 46 de ani, a refuzat transportul la spital. Pompierii au asigurat şi măsurile de prevenire a incendiilor la locul evenimentului”, informează ISU Dâmboviţa.

La faţa locului s-a acţionează cu trei autospeciale de intervenţie, dintre care una de descarcerare. Pentru acordarea de îngrijiri medicale este prezentă o ambulanţă.

O mașină de gunoi a avariat mai multe mașini

O maşină de colectat gunoi a avariat marţi, 15 noiembrie, şapte autovehicule parcate pe o stradă din Târgovişte. Poliția Dâmbovița spune că evenimentul va fi clasificat ca „tamponare“.

„În Târgovişte, pe strada Doctor Marinescu Gheorghe, un autovehicul destinat colectării de deşeuri care era condus de o femeie de 42 de ani, din Viforâta, ar fi acroşat şapte autoturisme parcate”, precizează IPJ Dâmboviţa.

În urma impactului nu au fost persoane rănite, iar evenimentul rutier va fi catalogat ca „tamponare“, anunță IPJ Dâmbovița.

„Așa fac cei de la firma de recoltare. Am avut personal accident cu o mașină de gunoi, șoferul a virat brusc de pe contrasens în fața mea fără să se asigure și fără semnal. Am avut cearta cu ei, am chemat poliția, fiindcă nu voiau să îmi dea asigurarea, ba că mă scoteau vinovată, dar cu poliția am rezolvat! Abia când i-am claxonat lung că m-au agățat cu mașina, și-au dat seama”, a povestit, pe rețelele de socializare, o tânără.