O autospecială de gunoi a avariat șapte autoturisme parcate, în Târgoviște. La volan se afla o șoferiță VIDEO

O maşină de colectat gunoi a avariat marţi, 15 noiembrie, şapte autovehicule parcate pe o stradă din Târgovişte. Poliția Dâmbovița spune că evenimentul va fi clasificat ca „tamponare“.

„În Târgovişte, pe strada Doctor Marinescu Gheorghe, un autovehicul destinat colectării de deşeuri care era condus de o femeie de 42 de ani, din Viforâta, ar fi acroşat şapte autoturisme parcate”, precizează IPJ Dâmboviţa.

În urma impactului nu au fost persoane rănite, iar evenimentul rutier va fi catalogat ca „tamponare“, anunță IPJ Dâmbovița.

SURSA VIDEO partenertv.ro

„Așa fac cei de la firma de recoltare. Am avut personal accident cu o mașină de gunoi, șoferul a virat brusc de pe contrasens în fața mea fără să se asigure și fără semnal. Am avut cearta cu ei, am chemat poliția, fiindcă nu voiau să îmi dea asigurarea, ba că mă scoteau vinovată, dar cu poliția am rezolvat! Abia când i-am claxonat lung că m-au agățat cu mașina, și-au dat seama”, a povestit, pe rețelele de socializare, o tânără.

Autoritățile nu au precizat, deocamdată, care a fost cauza producerii accidentului sau dacă șoferița de la Salubritate a consumat sau nu băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan.

Poliția face acum cercetări pentru a stabili cum s-a produs incidentul.

De asemenea, proprietarii păgubiți vor ști cine le va plăti avariile, în urma anchetei poliției.

Accident între un taxi și o ambulanță

Un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Dâmboviţa a fost implicat într-un accident rutier produs, duminică, 13 noiembrie, în municipiul Târgovişte.

Accidentul a avut loc în zona şoselei de centură a municipiul Târgovişte, unde o autospecială sanitară care se afla în misiune a intrat în coliziune cu un taxi. În urma impactului, autoturismul a fost proiectat într-o altă maşină, care staţiona.

În urma accidentului nu au fost persoane rănite, transmite Poliţia judeţeană Târgovişte.

În schimb, atât autospeciala Serviciului de Ambulanţă, cât şi celelalte autovehicule implicate au fost avariate.