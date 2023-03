La vânătoare de miei pentru Paști. Cât va costa kilogramul de carne în acest an. Crescător: „Prețul este prost față de anul trecut“

În prag de sărbători pascale, fermierii încă își fac calcule pentru ieșitul pe piață. Explozia prețurilor a luat pielea de pe ei, în condițiile în care toate furajele s-au scumpit, iar cheltuielile au explodat.

Prețul pe care îl va avea în acest an carnea de miel îi va scoate pe crescători în pierdere. „Prețul de 20 lei kilogramul de miel (n. red. - prețul cărnii „în viu”) e mult sub prețul de cost, e prețul de anul trecut, că nu știi dacă anul ăsta o să adăugăm 20%. Inflația a fost mare, bani nu mai sunt la oameni...”, estimează Gheorghe Bucura, crescător de ovine din sudul județului Olt.

Și alți crescători se gândesc cum să facă să-și recupereze cel puțin cheltuielile, pentru că sunt conștienți că oamenii care și-ar dori să cumpere un miel întreg vor fi nevoiți să se mulțumească, poate, cu jumătate și să cumpere un animal întreg împreună cu un vecin, un prieten, o rudă. La consumatorul final, carnea de miel va costa între 35 și 40 lei, chiar și achiziționată de la producător, pentru că nu mai au din ce lăsa la preț - se vaită crescătorii.

„Ca să ai și profit, ar trebui să se ajungă la 30 lei/kg în viu, lejer. Numai să-i faci calculul cât mănâncă, cu 300 grame concentrat, nu mai zic că balotul de lucernă e 30 lei, și-ți mănâncă 10 baloți de lucernă și din start sunt 300 lei. În condițiile în care trebuie să mai cumperi, că nu poți să le ai pe toate și nu poți să le faci pe toate, că n-ai mai avea când să te ocupi de animale. Pășunea pe care o avem e destul de puțină și, oricum, cu iarba de pășune nu poți să iernezi animalul, îți trebuie lucernă. Motorina scumpă, că toată lumea știe, motorina se scumpește exact când o cumpărăm noi, în campanie, am luat-o și cu 9 lei, chiar dacă acum e mai ieftină”, detaliază Gheorghe Bucura care sunt elementele luate în calcul atunci când face prețul.

„Să vedem cu cât vinde magazinul”

În partea de nord a județului Olt, crescătorii iau în calcul cheltuielile, în mod evident, se gândesc și la puterea de cumpărare a consumatorilor, însă se tem și de prețurile care vor fi practicate în magazine. Au în această zonă un lanț de magazine care are în spate abator și care face achiziții de animale din țară.

De cum va fi prețul în aceste magazine depinde și oferta lor, mărturisește un crescător de oi din localitatea olteană Vulturești, teama fiind aceea ca magazinele să nu vină cu un preț care să-i ruineze pe crescători. „Să vedem cu cât vinde magazinul”, spune omul, cu jumătate de gură. Un preț mulțumitor pentru el ar fi 40 lei/kg pentru mielul sacrificat și predat cumpărătorului.

„Cel mai avantajos pentru noi e să vindem către intermediari”

Unde își vor vinde mieii este o altă întrebare care-i macină pe crescători, însă îi interesează deopotrivă și pe cumpărători. Cei care au de vânzare câteva zeci de animale fie îi vor vinde de acasă, sacrificați, fie vor putea merge cu ei în punctele temporare de sacrificare din târguri și piețe, care se organizează în fiecare an cu câteva zile înainte de Paște. Pentru cei care au însă sute de miei de vândut, cea mai bună soluție rămâne vânzarea către intermediari, mărturisesc crescătorii.

„Să vindem către intermediari e cel mai avantajos, că eu, la prețul ăsta, trebuie să și tai, să am oameni care să și taie mieii la piață, mai este examinarea... Și, pe de altă parte, unde dau eu 600 miei?! Cel care are de dat 50 miei poate să-i taie în câteva zile și să-i dea. A spus DSVSA că aprobă să iei și de la stână, îi verifică să aibă apă, să aibă igienă și pot sacrifica și acolo. Ca preț final vorbim, cred, de 35 lei - sub 40 lei, oricum. Și la 35 lei/kg nu văd să acopere cheltuielile. Prețul este prost față de anul trecut, a fost cam 18-19 anul trecut în viu, eu am reușit să dau cu 20 lei. Știți cum e în agricultură, rar ai doi ani profit, trebuie să fii norocos”, a mai spus Gheorghe Bucura.

„Mai sunt două vaci în satul în care astă-toamnă erau 22“

Crescătorii, care s-au adunat la Slatina pentru a discuta problemele cu care se confruntă în ultima perioadă și a căuta împreună soluții, spun însă că discuția ar trebui să treacă de momentul prețului cărnii de miel pentru masa de Paște. Problemele de acum, după o vară secetoasă și după explozia tuturor costurilor, i-au făcut deja pe destui să abandoneze creșterea animalelor, iar alții sunt pe cale să o facă.

Gheorghe Bucura este nu doar crescător de animale, ci și medic veterinar concesionar. Spune, de data aceasta din experiența de veterinar, că situația se înrăutățește de la o lună la alta. „În sudul județului mai suntem noi, crescătorii de ovine, că vacile… adios!. Am fost, am făcut TBC-ul la vaci, și în satul în care aveam 22 astă-toamnă, în Gura Padinii – Satu Nou, acum mai sunt două vaci. Eu sunt doctor veterinar de 30 ani acolo. Aveam în Orlea 700 vaci, când am venit eu, în 1996, și acum mai avem 70 vaci, au rămas 10%. De ce? Din cauza politicii agricole proaste, că în afară de Chesnoiu (fost ministru al Agriculturii, din Olt - n.r.), care părea că vrea să facă ceva, în rest se face politică de șanț”, este de părere medicul veterinar.