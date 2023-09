Noi restricții rutiere pe Valea Oltului: „Reîncepe calvarul, ore întregi de stat în coloană!” FOTO

De marți, 5 septembrie, intră în vigoare noi restricții de trafic pe DN7 / E81, în județul Sibiu, potrivit unei informări a Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov.

Restricțiile sunt instituite în localitatea Lazaret, la intrarea dinspre Sibiu, de pe Valea Oltului, chiar lângă Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică. Aici, timp de aproximativ o săptămână, traficul se va desfășura alternativ, semaforizat, pe perioada în care se va lucra la un pod (VEZI GALERIA FOTO). Iar lucrările în zona Boița vor fi reluate în această toamnă.

→ Imaginea 1/8: Traficul pe DN 7 Valea Oltului la începutul lunii septembrie Foto Gigi

Circulație alternativă cel puțin o săptămână, în urma lucrărilor la un pod

„Începând de marți, 05.09.2023, se vor institui restricții de trafic pe DN7, în zona localității Lazaret, aproape de limita dintre județele Sibiu și Vâlcea. Circulația va fi închisă pe o bandă în zona podului peste pârâul Lotrioara pentru schimbarea rosturilor de dilatație. Lucrările vor dura aproximativ o săptămână, timp în care traficul va fi dirijat de semafoare. Vă rugăm să circulați cu prudență în zonă șantierului și să respectați semnalizarea temporară. Vă mulțumim de înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat!”, au anunțat oficialii DRDP Brașov.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a precizat că lucrările de pe tronsonul kilometric 241+600 m – 241+700 m al DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, se desfășoară în perioada 5 – 9 septembrie.

„Am văzut un film de două ore în trafic pe Valea Oltului”

Deși sezonul estival s-a terminat, în continuare se înregistrează valori ridicate de trafic pe DN7 / E81 în județele Sibiu, Vâlcea și Argeș, în mod special la sfârșit de săptămână, când pe mai multe porțiuni se circulă bară la bară și se formează cozi și de 20 de kilometri pe sens, fapt confirmat atât de către participanții la trafic cât și de Centrul Infotrafic al Poliției Române.

Cum s-a întâmplat chiar la finele săptămânii trecute, 1 – 3 septembrie, parțial cauzate de lucrările demarate în zona Brezoi sau accidentelor rutiere produse în această perioadă. Iar noile restricții, din păcate, vor îngreuna și mai mult circulația între Sibiu – Râmnicu Vâlcea - Pitești.

„E clar! Reîncepe calvarul... ore întregi de stat în coloană! Taman ce am scăpat de lucrările de la podul din zona Brezoi (este vorba despre lucrările de frezare denivelări și așternere mixtură asfaltică de la începutul acestei luni, de la km 207 -208 în Brezoi și km 185 în Gura Văii-Vâlcea - n.red.)!... Nu e destul că stăm pe Valea Oltului de uităm de noi, mai puneți și 10 semafoare… după aceea chiar nu mai ajungem la încărcat sau la descărcat... Pe jos se circulă mai repede... Spre finele lunii august, cât s-a asfaltat cu viteza melcului, am făcut patru ore Vâlcea – Sibiu... Acum patru zile am văzut un film de două ore în trafic pe Valea Oltului! Așa mai văd și eu câte un film! Valea Oltului? Valea morților! Valea nervilor întinși la maximum! Valea nepăsării politicului! Valea plângerii! Și ăia din Evul Mediu evitau Valea Oltului…”, sună o parte dintre comentariile participanților la trafic la aflarea veștii.

În plus, desele evenimente rutiere ce se produc pe Valea Oltului nu fac altceva decât să sugrume și mai tare circulația pe acest tronson. Spre exemplu, în zona Lazaret, ultimul accident rutier s-a produs la finele lunii august când a avut loc un carambol în care au fost implicate cinci mașini. Patru oameni au ajuns la spital, din cauza unei depășiri neregulamentare.

Iar de atunci s-au produs o serie de evenimente rutiere pe DN7 care au determinat blocarea traficului între Vâlcea și Sibiu, sau Vâlcea și Argeș, la fel ca în cazul amintit anterior când nu s-a putut circula timp de cinci ore pe valea Oltului. La începutul lunii septembrie, spre exemplu, în zona Călinești – Brezoi, un șofer turc a intrat cu TIR-ul într-un cap de pod. În aceeași zi, pe șoseaua de centură a municipiului Râmnicu Vâlcea, parte din DN7, a avut loc o coliziune între un autoturism și un TIR, soldată cu o victimă. O zi mai târziu, la km 185, în Brezoi, alte două autoturisme au intrat în coliziune, în urma căreia o altă victimă a ajuns la spital.

Din această toamnă va fi reluat și șantierul de la Boița

Tot din această toamnă vor reîncepe și lucrările sistate pe DN7 / E81 la finele lunii iunie în zona Boița - Sibiu, unde la începutul anului, din cauza reactivării unor alunecări de teren, a fost nevoie de noi intervenții de amploare pentru consolidarea structurii drumului național/european, demarate în paralel cu alte lucrări pe Valea Oltului ce au vizat repararea sau reconstrucția a 33 de podețe și a unui pod, construcția unor ziduri de sprijin, fundații adâncite de parapet, refacere de rigole, amenajarea unor parcări extinse, precum și instalarea de plase de retenție pe versanții stâncoși din zonă.

Chiar dacă până acum s-a circulat fără restricții de viteză în zona Boița, reprezentanții DRDP Brașov au precizat: „Lucrările care necesită restricționarea traficului vor fi reluate din toamnă, după terminarea sezonului de vacanțe, când vor mai scădea valorile de trafic”.

Ca variante de ocolire a zonei Lazaret - Boița de pe Valea Oltului există Transfăgărășan sau Transalpina, pentru traficul ușor, până va fi finalizată Autostrada Sibiu - Pitești. Abia în primăvara anului viitor vor începe, cel mai probabil, lucrările pentru Lotul 2 Boița - Cornetu . Cei peste 31 de kilometri ce vor fi realizați de asocierea de constructori MAPA - Cengiz (Turcia) au ca termen de execuție 50 de luni.

Tot în această perioadă, în județul Sibiu, au mai fost instituite restricții în perioada 5 septembrie – 6 septembrie, ora 17:00, pe tronsonul kilometric 277+200 m – 279 al Autostrăzii A1 Sibiu-Deva, pe sensul de mers către Deva, în zona localității Aciliu. Au fost restricționate banda de urgență și prima bandă pentru a permite efectuarea unor lucrări de reparații la carosabil.