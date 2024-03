Mărturiile șocante ale victimelor unui pedofil, în libertate: „Îmi zicea că din mâna lui am să mor”

În vara anului trecut, DIICOT Sibiu a demarat o serie de percheziții domiciliare la adresele din România și Spania ale unui tânăr din Olt trimis acum în judecată, fiind acuzat de pornografie infantilă, corupere de minori și fals informatic.

Un bărbat în vârstă de 25 de ani din Ghimpețeni–Olt a fost, de curând, trimis în judecată, sub control judiciar, printre victimele sale numărându-se copile cu vârste între 8 și 16 ani. În telefoanele și alte dispozitive electronice, confiscate cu ocazia perchezițiilor, anchetatorii au găsit sute de fotografii și zeci de videoclipuri cu materiale pornografice cu minore, în ipostaze sexuale explicite.

Amănuntele despre cum le păcălea pe fete să-i cadă în plasă sunt tulburătoare, la fel ca cele prin care reușea apoi să le țină captive, prin amenințări și șantaj.

„Adevărul” vă prezintă și un ghid pentru părinți și copii despre cum pot cei din urmă să se ferească de prădătorii sexuali din mediul online.

Copile de 8-10 ani primeau video cu partide de sex

Tânărul din județul Olt este acuzat de șapte acte materiale de pornografie infantilă, alte patru de corupere sexuală a minorilor, precum și trei acte materiale de fals informatic, toate infracțiunile în formă continuată, după cum reiese din rechizitoriul dosarului instrumentat de DIICOT Sibiu, postat pe portalul de jurisprudență ReJust.ro.

Potrivit dovezilor, în perioada iulie 2021 – iunie 2023, pedofilul a procurat, deținut și distribuit materiale pornografice cu minori prin intermediul Facebook, WhatsApp și TikTok. Victimele trimiteau poze și video cu conținut sexual mai mult sau mai puțin explicit, în urma cererilor și insistențelor pedofilului, dar există dovezi că și acesta le trimitea minorelor de asemenea foto și video cu el dezbrăcat ori partide de sex în diverse ipostaze, ca să le determine să-i facă pe plac.

La audieri, bărbatul a pretins că nu cunoștea vârsta „amicelor de pe Facebook”, platforma pe care s-a împrietenit cu minorele. Anchetatorii au descoperit că o parte dintre victime proveneau din județul Sibiu, dar și adresele pedofilului atât din România cât și din Spania, precum și faptul că acesta a creat pe și în numele victimelor mai multe conturi fictive, pentru a le denigra, folosind un limbaj obscen și injurii la adresa interlocutorilor.

Capturile de ecran ale conversațiilor purtate, mărturiile victimelor, precum și nenumăratele dovezi descoperite arată modul în care acționa suspectul.

„Nu am crezut că am să ajung să-l iubesc”

Polițiștii au aflat despre activitatea pedofilului din Olt de la părinții uneia dintre victime,. Aceștia s-au plâns că o persoană postează fotografii indecente cu fiica lor minoră, în vârstă de 15 ani, pe rețelele de socializare.

La audieri, fata a povestit cum s-a împrietenit cu un băiat pe Facebook, cu care a corespondat timp de un an și căruia i-a trimis mai multe fotografii în care apărea dezbrăcată. Când a vrut să se oprească, amicul a creat un cont în numele ei pe rețeaua de socializare pe care i-a postat fotografiile nud, dar și pe site-ul „Publi24”.

„A început să-mi scrie pe Facebook, nu am crezut că am să ajung să-l iubesc... La început vorbeam, după ceva timp mi-a cerut poze dezbrăcată... pe Facebook Messenger și pe WhatsApp...”, avea să mărturisească victima în timpul anchetei.

Fata a povestit cu detalii cum s-a pozat singură cu telefonul, în propria cameră, dar și cum s-a ajuns la șantaj: „Mi-a zis că dacă nu i le trimit, nu mai vorbește cu mine. I le-am trimis, ca să nu mă lase. După aceea, am văzut că el se certa cu mine din orice, din gelozie”.

„A zis că numai moartă scap de el... Posta pozele cu mine dezbrăcată”

Ulterior, tânărul a început și cu amenințările: „A zis că numai moartă scap de el... După aceea, mi-a căutat prietenii și le-a trimis pozele... I-am dat block. Îmi lăsa mesaje, la comentarii îmi lăsa pozele... L-am blocat de tot, după aceea a început să facă conturi și să-mi dea cerere de pe alte conturi. M-a amenințat că mă bagă la prostituție, îmi înjura familia, apoi mă eticheta pe mine, punea pozele cu mine dezbrăcată... Mă suna, mă înjura la telefon... Îmi zicea că nu o să scap de el niciodată. Că din mâna lui am să mor”.

Adolescenta a mai recunoscut și că ea a fost cea care i-a dezvăluit parola conturilor de Facebook.

„A început să mă amenințe când am aflat că are soție și copil”

O altă victimă a povestit anchetatorilor cum a ajuns să facă schimb de materiale pornografice cu agresorul: „Acum doi ani... mi-a dat cerere de prietenie pe Facebook... După două zile, mi-a cerut niște poze, goală. Am acceptat mai cu greu să-i trimit. Până la urmă i-am trimis... Mi-a trimis (și el) și mi-a spus: ”Uite ce face fata asta!”. Ca să mă convingă să fac și eu. Și am făcut și eu...”

Povestea a luat o altă turnură când minora a aflat că este căsătorit și are și un copil: „Când am auzit că are soție, am încetat să mai vorbesc cu el... Am intrat pe profilul lui de Facebook și am văzut că a postat soția lui și l-a etichetat... L-am întrebat de ce m-a mințit că nu are pe nimeni. El mi-a spus că nu e adevărat, că e trucată. Eu nu l-am crezut și i-am spus să nu mă mai caute”.

„Te fac vedetă în tot satul”

Doar că, în scurt timp, au început amenințările și șantajul: „M-a amenințat că dacă nu mai ținem legătura o să mă posteze pe internet sau să scoată poze cu mine goală, la imprimantă. Mi-a spus: ”Aaa, da?... Te fac vedetă! Te postez pe net”. Mi-a spus că vine la mine în comună, că scoate pozele cu mine și că le împrăștie pe jos...”

Ea a fost cea care i-a dezvăluit unde locuiește: „L-am mințit, i-am spus că am 14 ani. Și el m-a mințit pe mine, mi-a spus că are 19 ani. Ulterior, mi-a spus că are 25 de ani. Eu i-am spus și unde locuiesc, dar a văzut și după locație, pe Facebook... M-am panicat foarte tare. M-au luat nervii și am început să-l înjur pe Messenger și pe WhatsApp. Și el m-a înjurat...”.

„Ne-am îndrăgostit unul de altul... Mi-a trimis pozele nud fără să-i cer”

Pedofilul și-a recunoscut doar parțial faptele. Iată ce avea să spune despre una dintre victimele sale: „În anul 2020 am cunoscut-o pe Facebook... Am vorbit o lună - două, după care am început o relație, pe Facebook. S-a afișat cu mine, că suntem împreună... punea poze cu mine... dar nu ne-am văzut niciodată față în față.... Aveam o jumătate de an de când vorbeam... și mi-a trimis o poză, era doar în chiloți și în sutien, fără ca eu să-i zic nimic... După aia, a mai trecut timpul, ne-am îndrăgostit unul de altul, am zis că suntem împreună”.

A început să facă schimburi de fotografii cu fata nud cu un consătean de-al acesteia care l-a abordat pe net pentru a-i atrage atenția că adolescenta nu este o persoană serioasă: „I-am spus că nu cred, că nu are cum, după care acesta mi-a zis că are poze cu ea goală și mi le-a trimis... I-am trimis și eu pentru a-i demonstra că cele pe care le avea el nu erau de la mine”.

„I-am trimis materiale pornografice, pentru că îmi cerea ea”

Pedofilul a mai povestit că aceeași fată l-a tot căutat, chiar dacă relația lor a avut și mai multe pauze: „I-am spus că accept să ne împăcăm cu condiția să îmi dovedească că e singură... Apoi mi-a spus că s-a măritat... După o jumătate de an, mi-a trimis o poză cu bărbatul ei care dormea și mi-a spus că nu are ce face cu el, că tot pe mine mă iubește, că nu s-a măritat că a vrut ea, că tatăl ei i l-a adus acasă. De atunci, s-a despărțit de respectivul și am continuat să fim împreună până la momentul când s-a făcut percheziția...”.

Reținut la întoarcerea în țară, când i s-au demontat mare parte din minciuni, a spus: „O parte din materiale mi-au fost trimise... o parte este posibil să le fi făcut prin înregistrarea ecranului telefonului mobil. Despre unele nu-mi amintesc cum am intrat în posesia lor”.

În cazul unei victime în vârstă de 12 ani, a pretins că aceasta îi cerea materiale pornografice, dar și că a avut o discuție cu unul dintre părinții acesteia: „Am și sunat-o pe mama ei, pe Messenger, ca să îi zică fetei sale să nu îmi mai trimită poze și să mă lase în pace... Mi-a spus că are 12 ani... și să o las în pace, că nu e sănătoasă la cap... că o va trimite la casa de copii”. Despre cele trei conturi fictive pe care le-a creat în numele copilei, avea să mai susțină și le-a deschis pentru că minora i s-a plâns că mama i-a confiscat toate device-urile și i-a interzis accesul la net, motiv pentru care corespondau cu ajutorul unei vecine.

Ghid despre cum să te aperi de prădătorii sexuali în mediul online

Pornografia infantilă înseamnă filmarea, fotografierea unor poziții sau acte sexuale cu caracter pornografic, ce prezintă sau implică minori, iar ulterior expunerea, vânzarea, răspândirea sau distribuirea acestora.

Fenomenul a căpătat amploare în contextul pandemiei de Covid-19, când majoritatea copiilor au avut acces neîngrădit la telefoane, laptopuri, tablete și acces la internet.

Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane (ANITP) îi sfătuiește pe copii și adolescenți să aibă mare grijă când sunt abordați de necunoscuți atât în locuri publice cât și pe Internet: „Persoana respectivă poate să-ți facă promisiuni și să-ți arate că viața ta se poate schimba, că poți vizita locuri inedite, că poți merge în străinătate, că te vei simți bine. Dacă ești de acord cu propunerile făcute și te încrezi într-o persoană străină sau cunoscută recent, pentru a-ți îndeplini niște dorințe, acest lucru te poate conduce în situația de exploatare, printre care pornografia infantilă. Aceasta înseamnă folosirea copiilor în producerea de materiale cu conținut pornografic. Se pot face fotografii sau filme, iar ulterior acestea pot fi distribuite sau vândute altor persoane”.

În astfel de situații, este important să fie anunțați părinții: „Ei te pot ajuta și proteja. Povestește-le tot ceea ce ai discutat cu persoana respectivă. În cazul în care nu poți comunica imediat cu părinții, trebuie să știi că există și alte persoane cu care poți discuta despre ceea ce ți se întâmplă: rude sau cadre didactice. Aceste persoane știu de ce ai nevoie pentru a fi în siguranță”.

ANITP face și următoarele recomandări: „Nu oferi nimănui parola conturilor tale de socializare! Postările tale este indicat să fie private (doar persoanele din lista de prieteni să aibă acces la ele). Atenție la cererile de prietenie din partea persoanelor străine, cu care nu ai prieteni comuni! Atenție la conturile online care nu au nicio fotografie la profil – pot fi conturi fake! Atenție la fotografiile pe care le postezi și pe rețelele sociale și care pot atrage atenția oamenilor rău intenționați”.

Părinților, profesorilor și adulților li se recomandă să stabilească unele obiceiuri ca cei mici să se poate proteja. Una dintre ele este regula de a nu dialoga sau de a evita discuțiile cu persoane necunoscute. Un semnal de alarmă îl reprezintă conversațiile în care se ia o turnură spre sex, violență și activități ilegale. O altă regulă utilă este aceea de a nu transmite fotografii sau imagini de care s-ar rușina dacă ar fi văzute de bunici, spre exemplu, oricâtă încredere ar avea în altă persoană.

„Pentru părinți, este bine să cunoască preocupările și cercul de prieteni al copilului. Stabilirea unor reguli nu trebuie să facă copilul să se teamă de străini, ci să le insufle capacitatea de a aborda comunicarea cu un sentiment (sănătos) de prudență”, mai atrag atenția polițiștii.

Prin intermediul autorităților, copiii pot beneficia de sprijin specializat din partea asistenților sociali, al consilierilor școlari și al psihologilor, din cadrul instituțiilor specializate cum sunt Direcțiile de Protecția Copilului (DGASPC), de Asistență Socială (DAS) din cadrul primăriilor sau Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) din cadrul Inspectoratelor Școlare.