A fost găsită a șaptea victimă a incendiului de la Ferma Dacilor. Este tot un copil, fiul finului lui Cornel Dinicu

Trupul carbonizat al minorului a fost găsit după mai bine de 24 de ore de la izbucnirea incendiului. Copilul făcea parte dintr-o familie de cinci persoane. Tatăl și un alt frate au murit în același incendiu.

Echipele de pompieri au continuat şi pe timpul nopţii căutarea celor două persoane care rămăseseră date dispărute în urma incendiului de la Ferma Dacilor. Trupul neînsuflețit al unui alt minor a fost găsit în dimineața zilei de 27 decembrie, în cea de-a treia zi de Crăciun.

„A fost extrasă cea de-a șaptea victimă, decedată (minor). Se continuă acțiunea de căutare”, a transmis Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU).

Cel mai probabil, cea de-a șaptea victimă este fiul lui Lucian Ene, poreclit Pif, potrivit unor surse apropiate. Bărbatul era finul patronului și este cunoscut în lumea agenților de pază care se ocupă de securitate în mai multe cluburi de lux din Capitală.

Lucian Ene a ales să-și petreacă sărbătorile de Crăciun la Ferma Dacilor, împreună cu soția și cei trei copii. Când a izbucnit incendiu, bărbatul a încercat să-și salveze băieții, dar a reușit să-l scoată din flăcări doar pe Matei, unul dintre copii.

Lucian Ene a murit alături de fiii săi, Luca (16 ani) și Petre (11 ani).

Mesajul antrenorului lui Petre Ene

Toți cei trei frați erau pasionați de fotbal, Luca și Matei fiind legitimați la CSA Steaua, iar Petre la New Stars, academia de fotbal condusă de Sorin Ghionea și Petre Marin.

Antrenorul lui Petre Ene a reacționat imediat la aflarea cumplitei vești.

"Nu există cuvinte să-mi arăt durerea. Un copil extraordinar, o familie exemplară, niște caractere deosebite. Prin această tragedie m-ai învățat că fotbalul și antrenoratul nu înseamnă NIMIC și anul ăsta s-a terminat atât de trist, cu siguranța mi-ai deschis ochii și nu o să mai existe om din această lume să mă supere sau să mă facă să sufăr în acest domeniu.

O să știu sigur că am un înger de copil care are grijă de mine și o să-mi dea putere să trec peste orice obstacol. De azi înainte ești copilul cu care o să mă sfătuiesc zilnic și o să fii zilnic pe teren cu mine cum ai fost în ultimul an și jumătate prin determinarea și valoarea pe care o aveai pe teren. Cuvintele sunt de prisos. Ești și vei rămâne un CAMPION! Te iubesc, Petru! Drum lin, copile!", a fost mesajul antrenorului Daniel Gheorghe.

Soția lui Lucian Ene a suferit arsuri pe 5 la sută din suprafața corpului, în timp ce Matei, fiul ei, în vârstă de 16 ani, pe 8 la sută.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova a anunțat că a preluat coordonarea anchetei deschise de polițiști după incendiu. Infracțiunile vizate sunt de ucidere din culpă şi distrugere.