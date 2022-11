Cum arată food-truck-urile moderne pentru producătorii din Bihor. Achiziție de 1,3 milioane lei FOTO

Producătorii autohtoni din Bihor își vor putea promova produsele în rulote tractabile moderne, adaptate cerințelor actuale de pe piață. Valoarea proiectului este de 1,3 milioane de lei.

Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor (ADD Bihor), din subordinea Consiliului Județean Bihor, a achiziționat, printr-un proiect cu fonduri europene, patru vehicule de tip „food truck”.

Este vorba despre două autorulote tip “food trailer model BH1” – pentru comercializarea de produse alimentare semiprocesate, procesate, ambalate sau neambalate (miere, zacuscă, mezeluri, brânzeturi, uleiuri, produse de artizanat sau manufactură etc), o autorulotă tip “drinks trailer model BH2” – pentru comercializarea de băuturi alcoolice și non alcoolice (palincă, vin, suc, bere, etc) și o autorulotă tip “food trailer model BH3” – pentru producerea și comercializarea de produse de patiserie și brutărie (plăcinte, clătite, patiserie sărată și dulce, etc).

„Scopul acestui proiect este de a revitaliza economia rurală locală, ajutându-i pe producători să promoveze și să vândă produse tradiționale la târguri și festivaluri. În perioada următoare vom concepe un regulament pentru utilizarea acestor rulote”, a precizat Călin Gal, vicepreședinte al CJ Bihor.

Valoarea totală a achiziției a fost de 1.294.973,47 lei, inclusiv TVA. ADD Bihor a semnat contractul pentru livrarea vehiculelor cu SC Brain Agency SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, firma care a câștigat licitația publică.

Această achiziție face parte din proiectul „Îmbunătățirea ocupării forței de muncă în județul Bihor, Oradea și Hajdúbőszőrmény prin dezvoltarea infrastructurilor cu potențial local”, finanțat prin Programul Interreg V–A România – Ungaria.