Scandalul „azilelor groazei”: au început controalele în toate căminele din județul Galați. Ce verifică autoritățile

Toate cele 31 de cămine publice și private din județul Galați sunt controlate începând de luni, 10 iulie 2023, decizia fiind luată după scandalul provocat de situația descoperită în azilele din Ilfov.

Din ordinul prefectului județului Galati, Claudiu Sorin Gavril, toate cele 31 de cămine publice si private din județul Galați, care găzduiesc persoane vârstnice cu sau fără dizabilități, sunt verificate. Echipele sunt compuse din reprezentanți ai Prefecturii, Inspectoratului Județean de Poliție, ISU, DSP, DSVSA, ITM, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului și Agenția Județeana pentru Plăți și Inspecție Socială. Echipele de control verifică în ce condiții sunt găzduiți beneficiarii acestor centre.

În prima zi au fost verificate opt cămine de vârstnici, susțin reprezentanții Prefecturii Galați.

Controalele vor continuă și zilele următoare, iar rezultatele vor fi făcute publice la finalul controalelor.

Ciolacu: toate azilele din țară, verificate!

Premierul Marcel Ciolacu a avut duminică, 9 iulie, o întâlnire de lucru cu mai mulţi miniştri şi şefi de instituţii, în urma anchetei privind cazul bătrânilor bătuți, înfometați și umiliți în căminele din Ilfov.

La discuții au fost chemați, Marius Budăi, ministrul Muncii, Alina Gorghiu, ministrul Justiției, Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, Adrian Veștea, ministrul Dezvoltării, Bogdan Despescu, secretar de stat în MAI, și reprezentanți ai ANSVSA, ANPC, Inspecției Sanitare de Stat.

„Nu am nicio milă pentru ticăloşii care au creat aceste azile ale groazei, iar faptul că aşa ceva a fost posibil ne arată că avem de-a face cu o problemă de fond, un sistem corupt şi inert. Am văzut infractori sunt peste tot în lume, de asemenea ticăloşi, oameni dezumanizaţi total. Cred că nimeni nu era pregătit pentru aşa ceva. La fel să vedem funcţionari publici complici care s-au vândut acestor ticăloşi. Avem trei priorităţi – toate centrele de copii, bătrâni trebuie verificate şi reanalizate toate autorizaţiile. Termenul va fi o săptămână sub coordonarea prefecţilor. Solicit autorităţilor toleranţă zero faţă de persoanele care au jefuit aceste persoane. În afara de tratamentul la care au supus aceste persoane, le-au furat şi bunurile şi casele”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Prim-ministrul a anunţat că a stabilit, împreună cu ministrul Justiţiei, ca soluţionarea acestor cauze să fie prioritară.

„În al treilea rând, fac un apel către toate cultele din România, în primul rând către Biserica Ortodoxă, cât şi către ONG-urile care activează în domeniul social. Avem nevoie de implicarea dumneavoastră pe tot ce ţine de latura socială, asistenţă în primul rând pentru persoanele vulnerabile. Faptele petrecute în aceste azile ale groazei ne-au arătat o dezumanizare totală a unor persoane pe care eu nu le pot numi oameni", a mai spus premierul Marcel Ciolacu.