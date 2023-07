Azilele groazei: Poliția și DIICOT s-au autosesizat din luna februarie. MAI va verifica plângerile

Poliția și DIICOT s-au autosesizat încă din luna februarie a acestui an referitor la situația din unele centre pentru îngrijirea persoanelor vulnerabile, potrivit Agerpres, care citează surse oficiale.

Sursa citată arată că Ministerul Afacerilor Interne va verifica, în acest caz, dacă au existat plângeri la Poliție ale persoanelor care locuiau în vecinătatea azilelor și care au observat starea persoanelor internate.

Totodată, Agerpres arată că ancheta în acest caz este „una amplă” și „vizează o rețea”.

Legea arată că instituția care trebuie să controleze standardele în centrele pentru instituționalizarea persoanelor vulnerabile sunt Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

Sursa citată precizează că au fost efectuate controale la cele două centre rezidențiale din Ilfov, cele mai recente fiind pe 26 ianuarie și 15 februarie. În urma controalelor respective s-au dat amenzi pe motive de nerespectarea igienei, rezultatele fiind trimise la Ministerul Sănătății, mai exact la Inspecția Sanitară de Stat.

Ciolacu anunță verificări în toate azilele din țară

Premierul Marcel Ciolacu a avut o întâlnire de lucru cu mai mulţi miniştri şi şefi de instituţii, în urma anchetei privind cazul bătrânilor bătuți, înfometați și umiliți în căminele din Ilfov.

La discuții au fost chemați, potrivit programului oficial, Marius Budăi, ministrul Muncii, Alina Gorghiu, ministrul Justiției, Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, Adrian Veștea, ministrul Dezvoltării, Bogdan Despescu, secretar de stat în MAI, și reprezentanți ai ANSVSA, ANPC, Inspecției Sanitare de Stat.

„Nu am nicio milă pentru ticăloşii care au creat aceste azile ale groazei, iar faptul că aşa ceva a fost posibil ne arată că avem de-a face cu o problemă de fond, un sistem corupt şi inert. Am văzut infractori sunt peste tot în lume, de asemenea ticăloşi, oameni dezumanizaţi total. Cred că nimeni nu era pregătit pentru aşa ceva. La fel să vedem funcţionari publici complici care s-au vândut acestor ticăloşi. Avem trei priorităţi – toate centrele de copii, bătrâni trebuie verificate şi reanalizate toate autorizaţiile. Termenul va fi o săptămână sub coordonarea prefecţilor. Solicit autorităţilor toleranţă zero faţă de persoanele care au jefuit aceste persoane. În afara de tratamentul la care au supus aceste persoane, le-au furat şi bunurile şi casele”, a afirmat Marcel Ciolacu.

„În al treilea rând, fac un apel către toate cultele din România, în primul rând către Biserica Ortodoxă, cât şi către ONG-urile care activează în domeniul social. Avem nevoie de implicarea dumneavoastră pe tot ce ţine de latura socială, asistenţă în primul rând pentru persoanele vulnerabile. Faptele petrecute în aceste azile ale groazei ne-au arătat o dezumanizare totală a unor persoane pe care eu nu le pot numi oameni", a mai spus premierul Marcel Ciolacu.