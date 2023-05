Om de afaceri, înșelat cu diamante false. A dat 30.000 de euro pe niște simple pietre. Ce pedepse au primit escrocii

Trei persoane au pus la cale un scenariu extrem de elaborat pentru a-l escroca pe un om de afaceri de o sumă mare de bani. Unul dintre escroci lucrează în industria pietrelor prețioase și s-a folosit de expertiza lui pentru a induce victima în eroare.

Curtea de Apel Galați i-a condamnat definitiv în 20 aprilie pe Mihai Bogos și Silviu Costel Iordache la câte un an și 6 luni de închisoare cu executare pentru înșelăciune și complicitate la înșelăciune, iar pe Angelica Văideanu la un an de închisoare pentru complicitate la comiterea aceleaiași infracțiuni, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Cei trei au fost obligați să îi plătească daune materiale de 30.000 de euro unui om de afaceri și daune morale de 10.000 de euro, iar instanța a pus sechestru pe două apartamente din Galați care îi aparțin Angelicăi Vădeanu, pe un apartament din Constanța deținut de Silviu Costel Iordache și pe toate bunurile mobile și imobile ale lui Mihai Bogos în vederea recuperării banilor.

A primit pietre sintetice în loc de diamante

Cei trei au intrat în vizorul polițiștilor pe 19.08.2019, când omul de afaceri a depus plângere penală împotriva lor. Cu două zile înainte, antreprenorul cumpărase ceea ce credea că sunt patru diamante, pentru care a plătit 30.000 de euro. Ulterior, a verificat diamantele respective la diferite case de amanet constatând că sunt, de fapt, pietre moissanite sintetice de culoare albastru verzui.

„Inculpatul Mihai Bogos i-a prezentat persoanei vătămate patru pietre de culoare verde-albăstrui la care erau ataşate patru bileţele pe fond alb, pe acestea fiind scrise de mână caratajul şi valoarea estimată a fiecărei pietre, respectiv: 1,85 ct 50.000 euro; 2,75 ct 100.000 euro; 2,40 ct 80.000 euro; 2,75 ct 100.000 euro.

Partea vătămată a întrebat pe vânzător de provenienţa diamantelor, iar acesta a spus că nu sunt ale lui, ci ale unei persoane de sex femeiesc pe care vrea să o ajute însă are nevoie de bani. În continuare, persoana vătămată a verificat cele 4 diamante cu testerul său marca DIAPTRO TESTER JEM-II, pe care îl deţine întrucât în trecut a avut o casă de amanet, acesta indicând că diamantele sunt veritabile”, se menționează în rechizitoriu.

Ulterior, cei doi au negociat preţul diamantelor la suma de 35.000 euro, stabilind să efectueze plata în două tranşe: 30.000 euro la momentul achiziţiei şi 5.000 euro ulterior. Mihai Bogos i-a spus omului de afaceri că a sunat-o pe proprietara diamantelor, care a fost de acord cu suma oferită de către el şi cu modalitatea de plată.

Cert este că, deși îi datora diferența de 5.000 de euro, Mihai Bogos nu l-a mai contactat pe omul de afaceri. Acesta a trimis pietrele la Direcţia Generală Laboratoare, Laborator pietre preţioase, iar în urma unei expertize s-a stabilit că nu erau diamante, ci 4 pietre moissanite sintetice de culoare albastru -verzui, nefiind pietre preţioase.

Au refuzat să dea declarații și să facă testul cu poligraful

Ulterior, Mihai Bogos, Silviu Costel Iordache și Angelica Văideanu au refuzat să dea declarații și să fie supuși testului poligraf (detector de minciuni). Inițial, Judecătoria Adjud îi achitase pe cei trei de acuzația de înșelăciune, dar Curtea de Apel Galați a revenit asupora deciziei și i-a condamnat, considerând că acuzația a fost dovedită de anchetatori.

„În referire la toți inculpații, instanța de apel reține abilitatea extraordinară cu care aceștia au acționat pentru înșelarea persoanei vătămate, profitând de dorința acesteia de câștig prin intermedierea unor pietre prețioase despre care avea puține cunoștințe, în raport de inculpatul Silviu Costel Iordache care era specializat în domeniu.

Mai reține instanța de apel, cuantumul ridicat al prejudiciului produs victimei, precum și atitudinea de nerecunoaștere a acuzațiilor avută de inculpați pe întregul proces penal, lipsa de compasiune pentru victimă, neefectuarea nici măcar a unui minim demers pentru acoperirea chiar în parte a prejudiciului adus acesteia, atitudinea necorespunzătoare a inculpaților pe întregul proces penal și abilitatea acestora de a crea diverse scenarii chiar cu riscul producerii unor eventuale erori judiciare prin zădărnicirea aflării adevărului judiciar, dacă autoritățile judiciare nu ar fi fost riguroase și vigilente”, este concluzia magistraților.

10.000 de euro-daune morale pentru că s-a îmbolnăvit de diabet de la stres

Judecătorii au stabilit ca cele trei persoane găsite vinovate pentru înșelăciune să îi plătească și daune morale omului de afaceri pentru suferința prin care a trecut de la momentul în care a realizat că a fost înșelat până la finalizarea procesului penal.

„Curtea reține că sunt îndeplinite cerinţele legale pentru admiterea acţiunii civile așa cum a fost formulată de partea civilă împotriva inculpaților, fiind întrunite elementele necesare angajării răspunderii civile delictuale a acestora, respectiv: fapta ilicită, constând în infracţiunea de înșelăciune și complicitate la aceasta, infracțiune de rezultat producătoare de prejudicii asupra patrimoniului părţii civile.

Curtea reține și existența prejudiciului, constând în daunele materiale în cuantum de 30.000 euro cu care aceasta a fost înșelată, precum și în daunele morale încercate de această parte civilă ca urmare a suferințelor și frustrărilor produse acesteia de la momentul faptei și pe tot parcursul acestui proces penal, persoana vătămată fiind lipsită intempestiv de o sumă importantă de bani printr-o activitate infracțională concertată chiar de cel mai bun prieten al său.

S-a văzut o mare perioadă de timp într-o situație fără ieșire, suportând un cuantum considerabil de sentimente negative legate de imposibilitatea în viitor de a-și mai vedea recuperat prejudiciul, persoana vătămată având înscrisuri cu privire la declanșarea unui diabet pe fond de stres, așa încât apreciază Curtea, suma de 10.000 euro este considerată ca și suficientă pentru repararea prejudiciului moral adus victimei”, a mai adăugat instanța de judecată.