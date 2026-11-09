 Dunărea pare că „fierbe” la Galați. Imaginile surprinse pe fluviu și explicația fenomenului | adevarul.ro
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Video Dunărea pare că „fierbe” la Galați. Imaginile surprinse pe fluviu și explicația fenomenului

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Dunărea oferă, în fiecare toamnă, imagini aparte la Galați. În diminețile cu temperaturi scăzute, fluviul pare că a dat în clocot şi vălătuci de abur se ridică spre cer.

dunarea fierbe Facebook Nica George jpg
Foto: Facebook/Nica George

În diminețile reci, Dunărea oferă la Galați un tablou pe care localnicii îl cunosc bine: deasupra apei se ridică nori albi de ceață, iar fluviul pare că se transformă într-un cazan uriaș. Fenomenul a fost fotografiat din nou de George Nica, un gălățean pasionat de fotografie, care a surprins și zonele din apropierea malului acoperite de pâcla dimineții.

Explicația stă în diferența mare dintre temperatura apei și cea a aerului. La ora 6:00, când au fost surprinse imaginile, afară erau aproximativ -2 grade Celsius, în timp ce apa Dunării avea în jur de 12 grade. Apa mai caldă se evaporă, iar vaporii întâlnesc aerul rece și se transformă în picături fine, vizibile sub forma norilor de ceață care plutesc deasupra fluviului.

Marinarii îi spun „fierberea Dunării”, deși apa nu clocotește propriu-zis. Efectul poate fi atât de puternic încât, privită de pe mal, suprafața fluviului pare să fumege.

George Nica a însoțit fotografiile de un text în care a surprins, într-o notă personală, felul în care arată Glaţiul la răsărit:

„Astăzi, la răsărit, Dunărea nu a curs. A respirat.

Apa încă păstra căldura, aerul toamnei a venit rece, iar pentru câteva clipe orașul nostru a privit cum Dunărea dă în clocot.

Sunt momente care îți amintesc că acasă nu este doar locul în care locuiești.

Este locul pe care alegi să-l vezi. Să-l prețuiești. Să-l arăți lumii”, a descris el, pe Facebook, imaginile pe care-a surprins.

Atunci când Dunărea „fierbe”, când ceața e densă, aceasta poate reduce vizibilitatea și le poate îngreuna munca navigatorilor. Dacă în trecut acest lucru ridica probleme pentru circulația pe fluviu, navele dispun acum de echipamente care îi ajută pe comandanți să urmărească traficul și să identifice obstacolele chiar și în condiții de vizibilitate redusă.

„Fierberea Dunării” apare în perioadele în care apa își păstrează căldura, în timp ce aerul se răcește puternic, mai ales în timpul nopții. De aceea, fenomenul poate fi văzut cel mai bine în primele ore ale dimineții, înainte ca soarele să încălzească atmosfera.

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