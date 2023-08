Mărturia verișorului fetei ucise la 2 Mai. Băiatul a scăpat nevătămat din accident, Roberta a murit sub ochii lui

Roberta Dragomir, tânăra care a murit în urma accidentului de la 2 Mai, s-a stins chiar sub ochii vărului său, Ioan Nicolescu. Tânărul a povestit tot momentul terifiant pe care l-a trăit, atunci când și-a dat seama că s-a întâmplat ceva grav.

„Era ora 5 dimineața. Ne întorceam din Vama Veche să mergem spre cazare, spre 2 Mai și grupul nostru era format din opt persoane, trei erau mai în față și cinci în spate. Eu cu încă doi băieți eram mai în față. Am auzit în spate scârțâit de roți, drifturi, un drift așa puternic și o bubuitură. M-am întors, am văzut mașina că intrase pe partea cu iarbă, ieșise de pe șosea, apoi a reglat volanul, a intrat și pe contrasens, apoi iar pe prima bandă de mers. A trecut de noi, s-a oprit cinci secunde, nu a coborât, nu nimic și apoi a plecat, și-a continuat drumul”, povestește Ioan Nicolescu la Antena 3.

„Inițial când a trecut pe lângă noi, am văzut că avea parbrizul spart și am crezut că a lovit un stâlp sau ceva. Ne-am întors să vedem și erau prietenii noștri și apoi a mai oprit un grup cu mașina și a sunat la poliție”, a mai declarat vărul fetei ucise.

„Mergea haotic și cu viteză, viteză mare. Din spate a oprit să își revină și noi i-am sunat repede pe prietenii noștri, eu am sunat-o pe verisoara mea. Am văzut că nu răspunde, are telefonul închis. Ne-am panicat foarte tare, dar până la urmă...”, a mai spus verișorul Robertei, fata ucisă în accidentul de la 2 Mai.