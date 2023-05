Revolta unui medic de la Institutul de Transplant din Cluj: „Îmi vine să plâng, pentru că trăiesc acolo cu bolnavul și-l văd cum trage”

Mihai Suciu, medic urolog la Institutul de Transplant din Cluj, e revoltat de condițiile din podul în care în ultimii 5 ani au fost operați circa 30.000 de pacienți. În fața refuzului Ministerului Sănătății de a finanța din PNRR un centru de transplant, medicul vine cu o soluție salvatoare.

Pacienților Institutului de Transplant din Cluj care cer ajutor autorităților pentru ridicarea unui nou sediul al Institutului de Transplant Renal din Cluj, aflat într-o mansardă a unui spital din oraș și care reprezintă, conform unui raport al corpului de control al ministrului Sănătății, un pericol pentru pacienți, li s-a alăturat, astăzi, medicul specialist urolog Mihai Suciu.

„Sunt foarte trist, în urmă cu cinci ani când s a discutat despre construirea unui spital în Cluj eram convins că nu se face, însă va fi o chestie de a furat bani până la stadiul de prima cărămidă. A fost convingerea mea totală și uite că s-a adeverit. Nu că acuz pe cineva, dar noi în acești 5 ani am operat undeva la 25.000 poate chiar 30.000 de pacienți. Am avut oameni care au murit, de infecții nosocomiale sau de alte complicații, și știu aproape pe fiecare și motivele pentru care a murit. Cu astea un medic trebuie să trăiască toată viața, le ține minte și uneori visează noaptea că ar fi putut face ceva mai mult”, a spus, emoționat, Mihai Suciu, astăzi, pe terenul din centrul Clujului, unde în urmă cu 5 ani s-a început proiectul construirii unui centrul de transplant multiorgan.

La începutul anului, MInisterul Sănătății a anunțat că proiectul Consiliului Județean Cluj nu va fi finanțat din PNRR. Cu toate acestea, Ministerul, care are în administrare Institutul, a dat termen în decembrie 2023 pentru mutarea Institutului din actualul sediu.

„Noi, personalul care lucrează în pod suntem inconștienți”

„Noi, personalul care lucrează în podul institutului de transplant suntem curajoși sau mai bine zis inconștienți. Am făcut efortul acesta tocmai pentru oameni. Mulți dintre noi aveam posibilitatea oricând să mergem spre privat (...) Am fost la minister și mi s-a spus: „domnule, 30 de ani nu s-a făcut niciun spital și acuma vrei să faci dumneata.” Cât de imbecil trebuie să fii ca să spui vorbele astea. Cel puțin mă așteptam să zică, „Da domnule, hai să încercăm, hai să facem un pas.” Până acum s-au cheltuit 4 milioane de euro și vedeți că nu s-a făcut nimic. Dacă ne dădea cineva nouă bucată de teren, eu îmi asumam cu pacienții să facem toată clădirea!”, spune medicul.

Suciu a susținut că Institutul ar putea face, dacă este administrat bine, doar din sumele decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, un spital, dacă ar primi terenul de 6.000 de metri pătrați, pe strada Victor Babeș, de la Consiliul Județean Cluj. „Din contractul cu Casa, în fiecare lună se pot pune deoparte 30.000 de euro, adică vreo 300.000 de euro pe an. În 5 ani, facem un spital”, spune medicul.

El se plânge de faptul că autoritățile locale nu s-au interesat de soarta Institutului. „Avem pacienți care mor și avem pacienți care merg a doua zi acasă, și-s părinți sau bunici și care se gândesc la noi și mai fac câte o rugăciune pentru noi, probabil că numai Dumnezeu ne mai ajută și rugăciunile lor ca să putem continua de pe o zi pe alta. Într-un pod de lemn în care nu ai nicio condiție, am încercat, am adus sponsorizări, cât am putut și noi, din toate părțile, și s-a mai făcut ceva. Am modernizat toaletele, am pus parchet prin eforturi proprii, dar nu a venit unul să vadă ce e acolo. Nu l-am văzut pe primar sau pe președintele Consiliul județean să vină să vedem, să punem mâna împreună toți, să luăm un hârleț și o lopată și aici făceam noi cu mâna noastră un spital, doctori și asistente, și clujeni”.

Nu există interesul să se facă un centru de transplant în Cluj”, spune medicul arătând spre autorități.„Cum pot toți ăștia, prefecți, primari, să se uite în ochii oamenilor. Mi-ar fi rușine în locul lor. Nu că mi-ar fi rușine, îmi vine să plâng pentru că trăiesc acolo cu bolnavul și-l văd cum trage și noi tragem împreună cu el. Și nu dormi noaptea, și vii noaptea la 2 de acasă să te gândești cum să-l tratezi și ce să faci”, a mai spus medicul.

„Acel spațiu este un pod. Este posibil oricând un nou Colectiv”

Președintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, Emanuel Ungureanu, cel care a organizat un protest similar în urmă cu două săptămâni, a venit cu o altă soluție. Astfel, din centrul de transplant multiorgan, pe care Consiliul Județean intenționa să-l ridice prin PNRR, să se construiască un singur corp, care să fie dedicat Institutului de Transplant Renal. În ceea ce privește banii, Ungureanu face apel la Guvern: „Asta înseamnă o investiție undeva la 40 milioane de euro. Adică ceva ce își poate permite statul român să plătească mâine. E o urgență națională fiindcă aici vin pacienți din toate colțurile țării”, a spus el.

Ungureanu spune că dacă Guvernul nu dă bani, proiectul trebuie asumat de instituțiile locale - în speță Consiliul Județean, care trebuie să înceapă construirea spitalului din fonduri proprii pentru ca proiectul să înceapă să prindă conturi, iar apoi, să se apeleze chiar la comunitatea clujeană și la mediul de afaceri din oraș, unul dintre cele mai bogate din țară.

Ungureanu spune că oricând poate izbucni un nou Colectiv la ICUTR.

„Protestul nostru este pentru un spital, pentru a scoate din mizerie o instituție medicală cu care ne lăudăm în Cluj, în comunicate de presă, un spital despre care presa scrie că aduce minuni în viața unor oameni. Acel spațiu este un pod și ceea ce în spatele nostru este o junglă (terenul viran de pe strada Victor Babeș unde urma să se construiască centrul multiorgan-nr). În această junglă, se promite de ani de zile că se va face un spital, promite și domnul Tișe, promite și domnul Boc, zice și domnul Rafila, dar în realitate zilele trec și sunt zile în care medicii de acolo, pacienții din spatele meu, trebuie să se descurce în condiții care nu au nicio legătură cu mândria, fala că suntem într-un oraș de cinci stele și că ne tratăm pacienții din toată țara cu respect”.

Povestea Paulei

Paula este o pacientă de 41 de ani care a făcut transplant la Institut în urmă cu 6 luni de zile. Ea a acceptat riscul de a-i fi transplantat un rinichi la Cluj-Napoca, știind că o prietenă în aceeași situație a fost infectată aici cu Klebsiella pneumoniae.

„Mi-am asumat atunci riscul, am zis că poate n-o să fiu eu cea ghinionistă ca să contractez acea bacterie. După transplant, timp de 6 luni am făcut 5 episoade de infecții urinare, 3 cu E.coli și două cu Klebsiella și inclusiv infecția cu Clostridium difficile”, a povestit pacienta. A fost tratată la Spitalul de Boli Infecționease.

„Odată luate aceste infecții, ele pot să apară tot timpul și la pacienții transplantați care au imunitatea scăzută, nu se știe ce se poate întâmpla”, a spus Paula.

Președintele CJ Cluj: „Solicit public Ministerului Sănătății, din nou, finanțarea urgentă a Centrului Integrat de Transplant de la Cluj”

Președintele CJ Cluj, Alin Tișe, a transmis, zilele trecute, un comunicat în care solicită fonduri de la Minister pentru ridicarea unui nou sediu.

„Solicit public Ministerului Sănătății, din nou, finanțarea urgentă a Centrului Integrat de Transplant de la Cluj, acesta fiind un proiect strategic de importanță națională! Condițiile în care sunt efectuate în prezent operațiile de transplant sunt inadecvate”, a transmis, zilele trecute, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

La ICUTR Cluj-Napoca au existat și există cazuri grave de infecții intraspitalicești care sunt greu de controlat și de pe urma cărora pacienții și aparținătorii au mult de suferit, a precizat Tișe.

„Ministerul Sănătății, însuși, a constatat, în repetate rânduri, faptul că podul este total inadecvat derulării unui act medical modern, de calitate, în condiții de siguranță. Acest lucru trebuie să înceteze ACUM! Ministerul Sănătății, cel puțin teoretic, caută soluții pentru un nou sediu al Institutului de Transplant Renal. Nu mai trebuie să o facă, Consiliul Județean Cluj are deja soluția! Dacă Ministerul Sănătății ar asigura finanțarea, în doi ani Transplantul ar fi în casă nouă”, a mai spus președintele CJ Cluj.

Tișe a cerut urgent ajutor de la Ministerul Sănătății, care administrează Institutul.

„Pacienții care au nevoie de transplant merită din partea Ministerului Sănătății șansa de a fi tratați în condiții de siguranță”, a concluzionat acesta.

Proiectul Centrului de Transplant Multiorgan de la Cluj se află la faza de licitație, practic dacă instituția ar avea bani, lucrările ar putea începe de mâine. Consiliul Județean spera ca proiectul să fie finanțat din PNRR, dar MInisterul Sănătății a ales alte proiecte.

Necesitatea unui nou sediu pentru Institut este susținută și de Patriciu Achimaș-Cadariu (PSD), membru în Comisia de Sănătate, care subliniază necesitatea asigurării unor condiții optime pentru transplantul renal la Cluj.