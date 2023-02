„Mâncarea săracului”, la preț de lux în pub-urile studențești. „Când am fost ultima dată era numai doi lei porția”

Inflația a afectat din plin prețul produselor alimentare, iar restaurantele si fast-food-urile au profitat din plin și au scumpit meniurile. Există însă situații ridicole, în care anumite mâncăruri sunt cu mult mai scumpe decât ar trebui să fie cu toată inflația și cu toate problemele economiei.

Inflația pare că a ajuns pe un platou, iar economiștii se așteptă să înceapă să scadă, însă chiar și așa prețul alimentelor va continua să crească, iar în cele mai fericite cazuri va rămâne neschimbat, la unele produse.

Creșterile spectaculoase din ultimii ani au făcut ca unele produse, desconsiderate mult timp și considerate „mâncarea săracului”, să ajungă la prețuri inimaginabile. Este și cazul banalei felii de pâine cu untură, „mâncarea studentului sărac” la Cluj, până de curând.

Imediat după Revoluție, unul dintre primele pub-uri studențești din Cluj a trecut pe meniu pâinea cu untură și cu ceapă. Și nu a dat greș, pentru că mulți dintre clienții care îi treceau pragul comandau după una sau mai multe băuturi consumate banala pâine cu untură la un preț de nimic.

Între timp, însă, lucrurile s-au schimbat. Potrivit Știri de Cluj, o porție a ajuns să coste nu mai puțin de 20 de lei, deși nu cu mult timp în urmă era de 10 ori mai ieftină. „Inflația în România. Când am fost ultima dată era 2 RON porția. Acum e aproape 20. Pentru cunoscători!”, a relatat un clujean citat de Știri de Cluj.

În acest fel, se pare că și untura de porc a suferit din cauza inflației din ultimii doi ani, aceasta fiind cea mai ieftină dintre produsele rezultate în urma sacrificării animalului.

De la energie la „pita cu untură”

Vestea bună pentru români este că inflația galopantă din ultimii doi s-ar putea tempera în 2023. Vestea proastă este că prețurile alimentelor și nu numai vor continua oricum să crească, chiar dacă poate nu în același ritm. Prețurile energiei au avut influențe importante asupra inflației, prețurile fiind greu de suportat de români după doi ani de restricții generate de pandemie.

O serie de personalități economice au participat recent la o dezbatere numită „Economia și inflația” în cadrul căreia au fost puse pe tapet câteva dintre cele mai importante aspecte ale vieții de zi cu zi: creșterea prețurilor și suportabilitatea acestora de către români.

Întrebat dacă românii sunt mai săraci decât în 2019, Florin Andrei, profesor asociat ASE, fost secretar de stat la Ministerul de Finanțe a răspuns: „În perioada pandemiei am avut parte de bani ieftini, am economisit, am pus de-o parte, dar am cheltuit mare parte din economii. Cheltuim mai mult pentru alimente, pentru vacanțe, economiile s-au subțiat, iar prețurile pe care la plătim la supermarket sunt mai mari față de inflația statistică. Am pierdut tot ce am acumulat? Probabil că nu, însă o mare parte din economii s-a terminat deja”, a spus el.

Economistul a punctat că peste 75% din inflație este generată de energie, din cauza greșelilor de planificare în trecerea la energia verde și renunțarea abruptă la producerea energiei neregenerabile. „Deși prețurile de consum s-au așezat pe plafonul actual iar preturile din energie au scăzut rămânem în continuare în paradigma lipsei de predictibilitate a prețurilor la energie”, a adăugat Florin Andrei.

Specialistul a amintit că sunt 10 - 11 ani de la momentul în care s-a reluat creșterea economică post-criza financiară globală, ani în care România a acumulat, a învățat cum să gestioneze situații și cum să economisească. „2023 este un an în care vom demonstra reziliența noastră, atât la nivel individual cât și la nivel colectiv, ca organizație, companie sau grup, sau la nivel de țară”, a încheiat economistul.

La rândul său, Vladimir Alexandrescu, purtător de cuvânt INSSE, a declarat în cadrul dezbaterii că datele statistice la nivelul României, cât și cele privind țările Uniunii Europene, confirmă în totalitate aserțiunea că, la final de an 2022, inflația a ajuns într-o zonă de platou, cu o ușoară tendință de descreștere aproape pretutindeni.

Întrebat cum stă România din perspectiva conexiunii dintre indicele prețurilor de consum și indicele prețurilor producției industriale, Alexandrescu a spus că mărfurile alimentare sunt un domeniu sensibil.