Haos la aeroportul din Cluj-Napoca: zeci de călători blocați din cauza scannerelor defecte

Zeci de călători au fost blocați timp de ore la Aeroportul din Cluj-Napoca joi seara, din cauza defectării scannere-lor de bagaje, relatează Știrile ProTv.

Oamenii nu au putut să avanseze spre porțile de îmbarcare, iar aeronava spre Paris a decolat cu doar o parte din pasageri, după 40 de minute de așteptare. Între timp, 43 de persoane au rămas blocate în aeroport și au fost direcționate către un autocar pentru a ajunge în Franța.

Defecțiunile la scannerele de bagaje au determinat întârzierea și problemele de îmbarcare.

„De la ora 16 ne-au tot amanat spunându-ne "stati liniștiți, o să plecați". Dupa 2 ore de asteptari, ni s-a spus că a plecat aeronava. Era o a doua soluție, pe care au deschis-o doar după ce a plecat avionul nostru.", a spus un călător, potrivit sursei citate.

După o lungă așteptare, singura soluție a fost un autocar care să îi transporte în aceeași noapte la Paris.

„Am fost in aeroport cu un bebelus de 5 luni, timp de 4 ore. Ei propun un microbuz care ajunge undeva la 23 pentru Paris, pentru mine nu e ok si pentru ceilalti care sunt cu copii. Următorul zbor va fi duminica, care ne-a costat încă 400 euro.", a declarat o altă femeie.

Defecțiunile ar fi apărut în urma lucrărilor de extindere a terminalului de pasageri, au transmis reprezentanții aeroportului.

David Ciceo, directorul Aeroportului Internațional „Avram Iancu”, a explicat că au apărut probleme tehnice legate de soft, integrare și accidental, de tăierea unor cabluri.

„Comandantul avionului a luat decizia să plece. Nu cred că ar fi fost o problemă să mai aștepte 30 de minute.”, a adăugat David Ciceo, directorul Aeroportului Internațional „Avram Iancu”.

Multe dintre persoanele care au pierdut zborul au refuzat să folosească transportul cu autocarul.