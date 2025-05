Ce tactică a folosit Cristi Borcea ca să-și recupereze banii din ghearele Nordis: „Cel mai bun câștig este să nu pierzi nimic”

Numele lui Cristi Borcea (55 de ani), fost acționar la echipa de fotbal Dinamo, apare în documentele oficiale ale afacerii Nordis.

Valentina Pelinel, soția lui Cristi Borcea, a achiziționat un apartament într-unul dintre proiectele dezvoltatorului imobiliar care are probleme în instanță cu sute de persoane. Tranzacția a avut loc în perioada în care compania promova intens investițiile în segmentul de lux, în special pe litoralul românesc.

Milionarul a mers direct la sediul Nordis și a avut o discuție aplicată cu reprezentanții companiei. Acesta a reușit să obțină înapoi suma plătită de Valentina Pelinel, fără a fi nevoie de procese sau presiuni publice.

Cristi Borcea a dezvăluit modul în care a acționat într-un podcast iamsport: „Am vorbit cu cei de la Nordis, le-am spus că vreau să-mi recuperez banii. Am discutat calm, fără scandal, și am rezolvat. Mi-au returnat banii și am încheiat totul amiabil. Nu am vrut să risc. Am experiență în afaceri și știu că, uneori, cel mai bun câștig este să nu pierzi nimic”.

Pușcaș, pagubă mare

Mai multe persoane din fotbal au probleme cu persoanele care conduc afacerea, printre care și actualul internațional George Pușcaș, țepuit cu o sumă care trece de un milion de euro, salariul său pe doi ani:

De asemenea, fostul fotbalist stelist Florin Gardoș plânge după bani. Sătmăreanul a dezvăluit că a pierdut peste 150.000 de euro. Acesta a povestit că a fost atras de ofertele Nordis:

„Mi-au promis că apartamentul va fi gata într-un an. Am plătit în avans pentru că ofereau un discount mare. După mai bine de doi ani, nu am primit nimic. Nici apartament, nici bani. A fost o lecție dură pentru mine”.