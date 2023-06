Vioara Stradivarius în biserica din Ghimeș-Făget. Surpriza făcută lui Alexandru Tomescu la finalul concertului VIDEO

Vioara Stradivarius a lui Alexandru Tomescu a captivat luni seară, 26 iunie 2023, oamenii într-o biserică din comuna Ghimeş-Făget, județul Bacău. La finalul spectacolului, violonistul a primit cadou o vioară de la un creator de gordune.

Alexandru Tomescu și pianista Adela Liculescu au oferit luni, 26 iunie 2023, un spectacol plin de emoție, în cadrul turneului „Stradivarius”, care timp de 20 de zile va ajunge în 17 locuri din țară.

Spectatorii au fost prezenţi în număr mare în biserica din localitatea băcăuană Ghimeş-Făget şi s-au bucurat de un spectacol emoţionant, în care tema principală a pieselor interpretate de cei doi artişti a fost iubirea, în centrul programului aflându-se „Sonata în La Major", semnată de César Franck.

„Cum îi spune şi numele - 'In the mood for love', concertul transmite un mesaj al iubirii, transmis prin intermediul muzicii, de altfel cam toată muzica vorbeşte despre iubire, nu doar ceea ce cântăm noi în seara aceasta.

Sigur că piesele pe care le-am ales au o legătură explicită, o legătură directă, prin poveştile pe care le şi împărtăşesc publicului.

Mi-am dorit de multă vreme să cânt această celebră şi amplă sonată a lui César Franck, în România, aceasta este, dacă vreţi, inima programului şi în jurul ei gravitează şi alte piese, de diverse facturi, de anverguri mai mici sau mai mari.

L-am gândit aşa, ca pe o ascensiune, ca pe o călătorie către această adevărată muzică şi cred că e nevoie de aceşti paşi, de aceste trepte, dacă vreţi, care să preceadă marea sonată a lui César Franck", a declarat violonistul Alexandru Tomescu.

Piese cântate în primă audiție

Acesta a mărturisit că, în cadrul Turneului Stradivarius, nu există două seri care să semene una cu cealaltă, pentru că publicul este diferit, la fel ca şi acustica sălilor sau energia artiştilor, şi a ținut să sublinieze că îi place să surprindă spectatorii.

„Îmi place să surprind publicul cu piese care nu se cântă întotdeauna foarte des, sunt sigur că majoritatea au fost cântate aici în primă audiţie, sunt conştient că, poate, pentru mulţi au fost nişte premiere, dar am, în acelaşi timp, certitudinea că, poate, nu va fi şi ultima dată.

Adică, fiecare din aceste concerte este ca o sămânţă pe care o aruncăm şi, dacă va întâlni un loc prielnic, condiţii prielnice, va încolţi şi oamenii se vor preocupa, poate, mai mult şi de muzica clasică.

Publicul a fost foarte atent, tocmai atunci când reuşesc să creez acea conexiune cu publicul, acea atmosferă pe care muzica poate să o creeze, atunci simt că, într-adevăr, are loc acea sincronizare, suntem cu toţii împreună şi am fost împreună în seara aceasta", spune violonistul Alexandru Tomescu.

O vioară, cadou de la un inginer silvic care crează gordune

Despre Ghimeş-Făget, unde concertează pentru a patra oară, artistul a spus că este un loc binecuvântat, unde oamenii se preocupă şi de viaţa lor culturală.

„E un loc binecuvântat, ştiţi vorba aceea că 'omul sfinţeşte locul'. E un loc sfinţit de oamenii de aici, care nu se ocupă doar cu turismul, ci, iată, au ajuns în acea etapă în care îi preocupă şi viaţa lor culturală, lucru foarte important şi sigur revin cu mare plăcere aici", a remarcat Alexandru Tomescu.

La concertul de la Ghimeş-Făget au participat spectatori veniţi din toate colțurile țării, printre cei prezenţi numărându-se şi actriţa Lamia Beligan, împreună cu soţul său.

După eveniment, Alexandru Tomescu a primit în dar o vioară, realizată de Hadnagy Lehel, un inginer silvic care are un atelier de realizat gordune (n.r. instrument de mari dimensiuni cu coarde), pe Valea Ghimeşului, şi care, în 2020, inspirat de marele violonist, a început să construiască şi viori.