Artistul român cu faimă mondială, care folosește metale din meteoriți pentru a face arme speciale, de lux FOTO

Radu Lămășanu (48 de ani) muncește de 14 ani cu focul, pentru confecționarea cuțitelor, a săbiilor dar și a macetelor, realizate exclusiv manual, cu materiale speciale, în funcție de dorința clienților.

Fiu de medici și absolvent al Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, specializarea Arte Vizuale și Design, și-a găsit vocația la forjă, pentru realizarea unor cuțite unicat. Totul a pornit de la nemulțumirea că, cuțitele din bucătărie nu tăiau. A cumpărat un cuțit cu 1.700 de lei, după care a realizat singur primul cuțit. S-a mutat din Bacău în mediul rural, unde are un atelier în care lucrează în voie.

”Mi-am gasit Împlinirea artistică în realizarea lamelor din oțel, după 12 ani de activitate ca proiectant de mobilă, mi-am descoperit adevarata pasiune odată cu realizarea primului meu cuțit.”, afirmă Radu Lămășanu.

Cuțite și săbii de Damasc, din bile de rulment și meteoriți

Materia primă dar și temperatura de forjare sunt esențiale pentru realizarea obiectelor tăioase. „Folosesc bile de rulmenți, adică oțel 51200, dar și oțeluri suedeze. Un aliaj excepțional, oțelul Damasc mozaic, un oțel împăturit, este realizat la temperaturi foarte mari, în care pot folosi și meteoriți, care sunt de cumpărat chiar și pe internet. Aceștia se sparg în bucăți foarte mici, se adaugă pulbere de oțel, iar compoziția este băgată la 1.100 de grade Celsius. Oțelul Damasc mozaic este cel mai scump, deoarece presupune resurse și manoperă mai multă. Nu poți folosi orice fel de oțel. La final, lama este elastică și foarte rezistentă.”, afirmă Radu Lămășanu.

Săbiile de Damsc au, dată fiind metoda de prelucrare, anumite nervuri metalice dar și reputația de a fi extrem de dure. ”Nu se știe cum era obținut acel oțel. Secretul acestor săbii era cunoscut de un număr foarte mic de oameni, era transmis următoarei generații, după care s-a pierdut”, ne-a mai spus artistul.

Pentru realizarea lamelor la forjă, contează temperatura. „Oțelul realizat din prelucrarea la forjă a bilelor de rulment are nevoie la călire de o temperatură de aproximativ 850 de grade Celsius. Trebuie atenție și experiență în dozarea temperaturii, asta face diferența între a scoate o lamă foarte bună sau a ”ciufuli” o lamă”, a mai spus, pentru ziarul Adevărul, Radu Lămășanu.

Pentru realizarea mânerelor, manual, folosește, în funcție de preferințele clienților, lemne exotice dar și din specii locale, coarne de bivol, de cerb sau de antilopă. Mânerele sunt personalizate cu niturile mozaic.

În 14 ani de muncă a realizat cuțite de vânătoare, de bucătărie, macete, săbii, are un iatagan în lucru dar și alte opere unicat. Radu Lămășanu plănuiește să realizeze și arme imaginate în filme, cum ar fi săbiile din ”Stăpânul Inelelor”, securi din ”God of War ”, pumnale din ”Game of Thrones” dar și arme medievale.

„Am avut comenzi din Canada, Austria, Germania, Turcia dar și țări din Africa. Una dintre cele mai deosebite piese am făcut-o pentru șeful unei armate dintr-o țară din Africa, care a dorit o macetă. Am în lucru și un iatagan, pentru cineva din România, pentru care trebuie să realizez acum o gravură de aproximativ 15 centimetri, pe lamă”, a mai spus artistul băcăuan.

Breasla fierarilor și a celor care confecționează, prin forjare, obiecte tăioase, un vis mai vechi a lui Radu Lămășanu, nu a fost înființată. În țară sunt destul de puțini cei care lucrează tradițional așa.

Pe viitor, nu exclude folosirea unor metode mai moderne pentru realizarea aliajelor. „Este o muncă solicitantă, dar plăcută, să muncești cu ciocanul de două kilograme și nicovala, doar că odată cu trecerea anilor aș putea folosi instrumente mai performante”.