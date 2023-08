Tânără lovită și jignită de un șofer de autobuz deoarece nu a vrut să plătească biletul la suprapreț

O tânără în vârstă de 16 ani a fost lovită, zilele trecute, de un șofer de autobuz din Arad, deoarece nu a vrut să plătească un bilet la suprapreț. La fața locului a fost chemată poliția.

Fata a chemat poliția la fața locului și a depus o sesizare la Compania de Transport Public Arad, precizând că nu este pentru prima dată când șoferul îi cere 20 de lei pentru două bilete care costă, în fapt, 14 lei.

Din informațiile pe care le avem șoferul, un bărbat de 57 de ani, din Zăbrani, ar fi fost recalcitrant verbal cu fata, pe care ar fi lovit-o cu ușa care delimitează spațiul șoferului de cel al pasagerilor.

Mai exact, adolescenta în vârstă de 16 ani a fost lovită și amenințată vineri, 18 august, în stația Boul Roșu. Aceasta voia să ajungă la Aluniș și era însoțită și de către o prietenă.

„Prima dată s-a întâmplat în data de 16 august. La cererea de a-mi cumpăra bilet până în localitatea Aluniș, mi-a oferit unul pe care îl avea deja scos în valoare, de 7 lei, contra sumei de 20 de lei. A doua zi am luat din nou autobuzul, însă de data aceasta șoferul nu se afla în mijlocul de transport în comun, astfel că mi-am cumpărat bilet, urmând să îl achiziționeze când acesta revenea. În 17 august am urcat în autobuz, șoferul nefiind înăuntru. Am așteptat să vină să-mi iau bilet. El însă a chemat controlul sub pretextul că nu îmi cumpăr niciodată bilet”, a declarat tânăra.

Și cu unul dintre controlori, fata spune că a avut probleme. În timp ce unul i-a sugerat doar să își cumpere bilet, celălalt ar fi amenințat-o cu amenda dacă nu îi dă 50 de lei. Atunci ea a spus că va chema poliția și lucrurile s-au liniștit.

În data de 18 august când a trebuit să circule iar cu autobuzul fata spune că a fost lovită și amenințată de același șofer după ce a refuzat să mai plătească 20 de lei pentru două bilete care costă 14 lei.

„Cu suma de 20 de lei mi-a oferit două bilete deja scoase, mie și prietenei mele, dar eu l-am refuzat, solicitând să-mi dea bilet întreg pentru suma de 14 lei. În acel moment șoferul s-a enervat, începând să-mi adreseze amenințări, după care m-a lovit cu ușa, spunând că mă scoate în șuturi din autobuz”, mai spune adolescenta.

Sesizare la CTP

Tânăra a chemat poliția care a venit și l-a amendat pe șofer pentru jigniri și comportament neadecvat. Fata nu s-a lăsat doar așa, ci a depus o sesizare și la CTP Arad.

Directorul general al CTP Arad, Claudiu Godja, spune că nu tolerează un asemenea comportament și că șoferul va fi chemat la cercetare disciplinară.

Reprezentanții IPJ Arad au declarat:

„În ziua de 18 august, în jurul orei 14:00, polițiștii arădeni au fost sesizați prin 112 despre un incident în zona Boul Roșu, din municipiu. La fața locului s-a deplasat o patrulă din cadrul Biroului de Ordine Publică, care a constatat că este vorba despre o neînțelegere între șoferul unui autobuz și o pasageră. Incidentul ar fi avut loc cu puțin timp înainte de sosirea polițiștilor, neînțelegerea având la bază prețul unui bilet. Șoferul, un bărbat de 57 de ani, din Zăbrani, ar fi fost recalcitrant verbal cu pasagera, pe care ar fi lovit-o cu ușa care delimitează spațiul șoferului de cel al pasagerilor. Bărbatul a fost sancționat contravențional, conform Legii 61/91 R, pentru adresarea de injurii și expresii jignitoare, totodată a fost întocmit dosar penal pentru lovirea sau alte violențe, la finalul cercetărilor urmând a fi luate măsurile legale care se impun”.