Căldura din tramvaie le dă bătăi de cap ieșenilor. Ce soluții a găsit compania de transport

Temperaturile ridicate din această perioadă dau mari bătăi de cap atât cetățenilor, cât și autorităților. Pe grupurile de pe rețelele de socializare, ieșenii se plâng în special de căldura din tramvaiele vechi, care încă sunt în circulație pe unele linii.

Lipsa aerului condiționat este o reală problemă, susțin călătorii, care sunt de părere că, la orele de vârf, când mijloacele de transport în comun sunt foarte aglomerate, temperatura din interior depășește 40 de grade celsius.

Ieșenii se plâng de calitatea transportului pe timp de vară

Pe rețelele de socializare, foarte mulți ieșeni se plâng de faptul că tramvaiele vechi din oraș nu sunt dotate cu instalații de răcire.

„Este inuman ce se întâmplă în mijloacele de transport în comun. Afară sunt peste 30 de grade Celsius, iar în tramvaiele vechi cred că sunt 40 de grade Celsius. Este adevărat, există și tramvaiele și autobuzele noi, unde este răcoare, există aer condiționat. Dar pe multe linii nu există tramvaie noi! În cele vechi mori de cald, inclusiv ca vatman. Nu știu cum pot sta acești oameni ore întregi în căldura din tramvaie. De multe ori aștept în stație până când vine un tramvai sau un autobuz nou, ca să aibă aer condiționat", a specificat o ieșeancă pe rețelele de socializare.

Călătorii și șoferii primesc apă rece de la CTP Iași

Conform conducerii Companiei de Transport Public Iași, au fost luate câteva măsuri pentru a diminua efectele caniculei. Astfel, călătorii primesc apă rece la capăt de linie și sunt sfătuiți să țină cont de recomandările făcute de cadrele medicale.

,,În acest an nu am reușit să eliminăm efectele caniculei în proporție de 100%. Chiar dacă în Iași s-au achiziționat 32 de tramvaie noi și 20 de autobuze electrice noi, mai există încă mijloace de transport public vechi în parcul nostru. Din cauza temperaturilor crescute, am ales să servim călătorii, la capăt de linie, cu apă proaspătă. De acest lucru beneficiază și șoferii și vatmanii“, a precizat Cristian Stoica, directorul Companiei de Transport Public Iași.

Totodată, edilii îi sfătuiesc pe oameni să țină cont de sfaturile venite din partea cadrelor medicale și să evite expunerea la soare.

„Pe caniculă este important să ne deplasăm doar atunci când este neapărată nevoie. Flota Companiei de Transport Public Iași va mai beneficia, în continuare, de îmbunătățiri. Astfel, mai sunt încă 18 tramvaie noi în achiziție. Pe lângă acestea, vor mai fi aduse și 24 de autobuze electrice noi, cu lungime de 10 metri, care sunt dotate cu aer condiționat. Sperăm ca într-un an de zile flota noastră să se schimbe în proporție de 90%“, a precizat Cristian Stoica, directorul Companiei de Transport Public Iași.