Fița culinară: sarmale din carne de pui. Familia de arădeni renumită pentru delicioasele preparate

Sarmalele cu carne de pui au devenit vedete în Vestul României după ce o familie întreprinzătoare a deschis o afacere și comercializează astfel de preparate

Dacă până acum arădenii, dar și cei din județele învecinate, erau obișnuiți să comande de la familia Crăciun sarmale de post sau pe cele din carne de vită amestecată cu porc, acum se cer foarte mult cele din carne de pui.

Astfel, dacă este să-i întrebăm pe membrii familiei Crăciun, din comuna arădeană Vladimirescu, ce au făcut în ultimii cinci ani, cu siguranță vor răspunde: sarmele. Nu le mai știu numărul, deoarece au fost nenumărate comenzi, cert este că au devenit vestiți în toată zona de vest a țării.

Pentru că cererea pentru mâncare era destul de mare, au început să diversifice și să facă și platouri, iar de la mijlocul lunii noiembrie, au deschis și un restaurant.

Afacerea este una exclusiv de familie, întrucât lucrează soții Camelia și Sorin, alături de fiica lor și de prietenul acesteia.

„Din anul 2018 ne-am apucat să pregătim sarmale pentru diverse evenimente, de la nunți la parastase. Am lucrat mereu cu drag la ele și oamenii au început să ne caute tot mai mult. Cu timpul, spuneau că vin la fabrica de sarmale, dar era o afacere de familie. Lucrăm de dimineața până seara”, spune Sorin Crăciun, administratorul firmei.

Sorin Crăciun are și o experiență în domeniu, deoarece înainte să aibă această afacere de familie a lucrat în domeniul preparării cărnii, iar Camelia este bucătăreasă de profesie.

„Noi am comandat prima dată sarmale de la familia respectivă pentru parastas, apoi am avut evenimente mai fericite în familie și am luat câteva sute de sarmale. Am venit acum să le gustăm pe cele din carne de pui. Am încercat să fac acasă, dar au ieșit cam seci”, spune una dintre cliente.

Familia Crăciun spune că deja a intrat în febra sărbătorilor și cu siguranță până la Crăciun se va ocupa și de comenzile pentru sarmale, pe lângă activitatea din restaurant. Într-o singură zi se pot prepara 3.000 de sarmale.