Ce mănâncă europeni de Crăciun și cât îi costă: românii plătesc de patru ori mai puțin decât francezii

eToro a analizat prețurile din supermarketurile locale ale preparatelor tradiționale de Crăciun din 12 state europene, constatând că cel mai mult vor plăti familiile din Franța și cel mai puțin românii.

eToro a analizat prețurile din supermarketurile locale ale preparatelor tradiționale de Crăciun și a constatat că o masă de Crăciun tipic românească, cu sarmale, mămăligă și garnituri tradiționale, cum ar fi smântână și ardei iute, ar costa o familie de patru persoane mai puțin de 18 euro. În același timp, o masă tipic franțuzească cu curcan umplut, alături de ficat, castane și ouă va costa 81,70 euro pentru o familie de patru persoane, iar 5 kg de curcan costă peste 65 de euro.

În timp ce familiile franceze vor avea cea mai scumpă cină de Crăciun, potrivit studiului eToro, alte câteva țări au înregistrat creșteri semnificative ale prețurilor față de anul trecut. O cină de Crăciun tipic daneză, cu friptură de porc la cuptor, servită cu cartofi, ceapă și varză roșie, este cu 25% mai scumpă în 2023 față de anul trecut, în timp ce o masă festivă clasică spaniolă, cu curcan și garnituri, a crescut cu 24%, până la 75,30 euro.

Ingredientele din coșul de cumpărături de Crăciun care au înregistrat cea mai mare inflație a prețurilor de anul trecut includ carnea de porc în Danemarca (+46%), uleiul de măsline în Spania (+30%) și carnea de pui în Australia (+40%). În România, prețurile cărnii de porc și de vită au crescut cu aproximativ 13%, de la an la an. Însă alte ingrediente tipice și-au văzut prețurile reduse, cum ar fi mălaiul (-11%) și uleiul vegetal (-25%).

Curcanul la cuptor tinde să reprezinte cea mai mare parte din costul mesei de Crăciun pentru țările care îl consumă. Cu toate acestea, spre deosebire de anul trecut, costurile cărnii de curcan în Europa s-au stabilizat în 2023, în timp ce în SUA, costul a scăzut de fapt față de prețurile din 2022, contribuind la reducerea cu 9% a costului cinei de Crăciun pentru o familie americană de patru persoane.

Ben Laidler, strategul pentru piețe globale la eToro, a declarat: "Poate că inflația se îndreaptă în direcția corectă în întreaga lume, dar familiile vor simți în continuare presiunea în acest an, cina de Crăciun fiind mai scumpă decât anul trecut în aproape toate țările pe care le-am analizat. Gospodăriile daneze, în special, vor cheltui mult mai mult în acest an pentru masa festivă, având în vedere că prețul cărnii de porc a crescut cu 48% de la an la an."

Tabelul arată costul în euro al ingredientelor pentru masa de Crăciun în 12 țări

Cu puțin peste România, gospodăriile din Marea Britanie vor avea parte de a doua cea mai ieftină cină de Crăciun dintre țările incluse în studiu - un curcan la cuptor tipic cu garnituri obișnuite va costa 24,80 euro pentru o familie de patru persoane.

Bogdan Maioreanu, analist de piață pentru eToro, a declarat: "Ceea ce ne arată datele privind prețurile este că multe dintre presiunile inflaționiste sunt locale, cu diferențe mari de costuri între țări, unele dintre ele limitrofe. Românii vor vedea prețuri mai mari la carne, dar mai mici la alte ingrediente pentru masa de Crăciun, costul rămânând aproape la fel ca anul trecut. "

Inflația prețurilor la alimente a crescut vertiginos la nivel global în acest an, ultima cifră a inflației alimentare din UE fiind de 9,1%, cea din România de 8,7%, în timp ce în Marea Britanie este de 10,1%, iar cea din SUA este mult mai mică, de 3,3%.