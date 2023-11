Cum a reușit o femeie din Vestul României să dezvolte o afacere „în sânge”. Bucătari celebri i-au trecut pragul FOTO

„Vedeta” din vestul țării a devenit carnea de vită care se găsește în două măcelării, una în județul Timiș și una în Arad. O femeie este cea care a dezvoltat afacerea în urmă cu șapte ani.

Afacerea a avut la bază și faptul că soțul ei, care este italian, avea fermă de animale, la Arad.

Este vorba despre familia Simona și Agostino Alessio. Măcelăria care include cele două magazine poartă numele celor doi copii ai lor: Francesca și Federico.

Visul Simonei a fost să își deschidă un salon de cosmetică de lux, însă până la urmă a ales să se ocupe de măcelărie, dar nu oricum. Carnea , care se găsește la ei pe raft este maturată, adică înainte să ajungă pe masa clienților durează. Și ca totul să fie ca la carte nu are angajat un vânzător, ci un măcelar care știe exact ce fel de bucată de carne ai nevoie pentru ceea ce vrei să prepari.

„Bunicul meu era în armata și mă gândeam când eram mică că poate voi avea și eu o cariera militară, apoi m-am specializat în contabilitate, am făcut și postliceala de cosmetică, voiam să le combin cumva. Am vrut să îmi deschid un salon modern de cosmetică cum rar există în România, însă am ajuns să am măcelărie. Eu am lucrat înainte la Frigorific, se făcea import de carne. Poate de acolo am prins drag de acest domeniu. Soțul meu cu care sunt de 20 de ani avea fermă de animale împreună cu fratele lui. Și acum șapte ani când am deschis magazinul am început de la A la Z cu ferma proprie. Acum colaborăm cu un producător local de la Pecica”, mărturisește Simona.

Aceasta este mândră că ei au avut primul magazin de acest gen din județul Arad. Nașul lor de cununie, care este italian avea măcelărie în țara lui. De acolo a luat ideea semipreparatelor care se găsesc la raft și care sunt pe stil italian.

De câțiva ani încoace clienții din Cluj, Oradea și chiar București doresc ca afacerea să fie extinsă și la ei, însă Simona a preferat să se ocupe doar de magazinele din cele două județe. Carnea de vită este căutată mai ales pentru beneficiile pe care le oferă organismului.

De când are această afacere Simona spune că s-a întâlnit cu nume mari de bucătari celebri din țară și din străinătate, care au preparat produsele ei. Vorbim de Patrizia Paglieri, Cătălin Scărlătescu, Raul Vidican, Radu Zărnescu, Adi Hădean, Moldovan din Sibiu și mulți alții. Ca să se perfecționeze arădeanca a fost în Bari la un curs în maturarea cărnii. A fost singura româncă dintre italienii măcelari sau proprietari.

Carnea din magazine provine din rasele de tineret bovin (mânzat), Charolaise, Limousine, Blue Belga și din când în când Black Angus.

Se găsesc semipreparate pe stil italian, cum ar fi: involtini, tramezzini, polpettine, cordon bleu, arrosto, salssicia fresca, spiedini, stracetti marinati, roastbeef. Pe partea de steak-uri: Bistecca Fiorentina , Tomahawk, Costata. Pichana. Totul este Dry Aged, adică maturat (14-21-28 zile). Cel mai căutat produs fiind Bistecca Fiorentina, burgerul.

La magazinul de la Arad cel care întâmpină clienții este măcelarul Dragoș, care are răbdare să și explice rolul în farfurie al fiecărei bucăți de carne.

Pe primul loc

Afacerea este una de succes în vestul țării și an de an este recompensată la Topul Firmelor cu numeroase premii. Se mențin în top pentru că știu să se poarte cu clienții.

„Da, se poate să fii producător local să ai o afacere locală cu produse locale, să evoluezi și să crești împreună cu clienții tăi, ca mai apoi, să poți împărtăși cu ei fiecare realizare. Pentru că noi nu suntem doar o măcelărie...noi suntem o comunitate a cărei inimă sunteți voi, clienții noștri. Pasiunea noastră pentru carne de calitate și servicii de top, alături de aprecierile și susținerea voastră, ne-au plasat anul acesta pe Locul I în Topul Firmelor pentru rezultatele obținute în anul financiar 2022”, a fost declarația Simonei în ziua câștigării marelui premiu.

Aceasta mai specifică că se menține calitatea cărnii, doarece și alimentația animalelor este la fel, nu se schimbă.